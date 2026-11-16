FD returns : ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో పెట్టుబడి.. ట్యాక్స్ తర్వాత ఎంత మిగులుతుందో తెలుస్తే షాక్ అవుతారు!
బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే 6.35 శాతం వడ్డీ వస్తుందని ఆశపడుతున్నారా? 30 శాతం పన్ను శ్లాబులో ఉన్నవారికి పన్నులన్నీ పోను చేతికి మిగిలేది సగటున 4.60 శాతం మాత్రమేనని ఫండ్స్ ఇండియా తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ, పీఎన్బీ బ్యాంకుల అసలు రాబడి లెక్కలు ఇక్కడ చూడండి.
బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (ఎఫ్డీ) అనగానే సామాన్యుల నుంచి సంపన్నుల వరకు అందరికీ అత్యంత సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గం గుర్తొస్తుంది. బ్యాంకులు ప్రకటించే 6.35 శాతం వడ్డీ రేటును చూసి చాలామంది సంతోషపడుతుంటారు. అయితే ఆదాయపు పన్ను లెక్కలోకి తీసుకున్న తర్వాత మన చేతికి అసలు ఎంత మిగులుతుందో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు! 30 శాతం ఆదాయపు పన్ను శ్లాబులో ఉన్న మదుపర్లకు ఐదేళ్ల బ్యాంక్ ఎఫ్డీపై పన్ను పోను మిగిలే నికర రాబడి (పోస్ట్ ట్యాక్స్ రిటర్న్) సగటున కేవలం 4.60 శాతం మాత్రమేనని 'ఫండ్స్ ఇండియా' విడుదల చేసిన 2026 నవంబర్ 'వెల్త్ కన్వర్జేషన్స్' నివేదిక స్పష్టం చేసింది!
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి వంటి నగరాలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, ఐటీ నిపుణులు ఇప్పటికీ తమ పొదుపు మొత్తంలో సింహభాగాన్ని బ్యాంక్ ఎఫ్డీలలోనే దాచుకుంటున్నారు. అయితే వార్షిక ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండి 30 శాతం పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు ఎఫ్డీ వడ్డీపై పడే పన్ను భారాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేయడం లేదు. బ్యాంకులు బోర్డులపై ప్రదర్శించే వడ్డీ రేటుకు.. పన్ను కట్టాక మిగిలే అసలు రాబడికి మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉంటోంది. 2026 నవంబర్ 8 నాటికి రూ. 3 కోట్ల లోపు డిపాజిట్లపై హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ), పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ) వెబ్సైట్లలో ఉన్న వడ్డీ రేట్లను ఫండ్స్ ఇండియా విశ్లేషించింది. ఈ నాలుగు ప్రధాన బ్యాంకుల ఐదేళ్ల ఎఫ్డీ సగటు వడ్డీ రేటు 6.35 శాతంగా ఉండగా, 30 శాతం పన్ను మినహాయించాక అది 4.60 శాతానికి పడిపోయింది!
ఐదేళ్ల ఎఫ్డీలపై ఏ బ్యాంక్ ఎంత ఇస్తోంది? పన్ను పోను మిగిలేదెంత?
నాలుగు ప్రధాన బ్యాంకుల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, ఐదేళ్ల కాలపరిమితి గల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అత్యధికంగా 6.60 శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. అయితే 30 శాతం పన్ను పోను మదుపరి చేతికి వచ్చే నికర రాబడి 4.79 శాతానికి తగ్గుతుంది! హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ఇదే కాలపరిమితికి 6.40 శాతం వడ్డీ రేటును ఇస్తుండగా, పన్ను తర్వాత 4.64 శాతం రాబడి మాత్రమే లభిస్తుంది.
ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ) ఐదేళ్ల ఎఫ్డీపై 6.35 శాతం వడ్డీ ప్రకటించగా, పన్ను చెల్లించాక మిగిలేది 4.60 శాతం. దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఐదేళ్ల డిపాజిట్లకు 6.05 శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది; 30 శాతం పన్ను పోను ఇది కేవలం 4.38 శాతానికి పరిమితమవుతోంది. ఈ నాలుగు బ్యాంకుల్లో అత్యధిక, అత్యల్ప నికర రాబడుల మధ్య 0.41 శాతం పాయింట్ల వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది.
చూడటానికి ఈ తేడా చిన్నదిగానే అనిపించినా, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును ఐదేళ్ల పాటు లాక్ చేసేటప్పుడు ఏ బ్యాంకును ఎంచుకోవాలన్న నిర్ణయంపై ఇది కీలక ప్రభావం చూపుతుంది.
బ్యాంకు
5ఏళ్ల ప్రీ ట్యాక్స్ రేట్
ట్యాక్స్ అనంతరం
|హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు
|6.40%
|4.64%
|ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు
|6.60%
|4.79%
|ఎస్బీఐ
|6.05%
|4.38%
|పీఎన్బీ
|6.35%
|4.60%
|యావరేజ్
|6.35%
|4.60%
|సోర్సు: FundsIndia Research, నవంబర్ 8, 2026 వరకు ఉన్న డేటా ఆధారంగా, 30శాతం ట్యాక్స్ రేట్ అంచనాతో..
ఆరు నెలల నుంచి ఐదేళ్ల వరకు.. వివిధ కాలపరిమితుల లెక్కలివే!
పన్నుకు ముందు, పన్ను తర్వాత వచ్చే రాబడుల మధ్య ఈ అంతరం కేవలం ఐదేళ్ల డిపాజిట్లకే పరిమితం కాలేదు! స్వల్పకాలిక, మధ్యకాలిక డిపాజిట్లలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. నాలుగు బ్యాంకుల సగటు గణాంకాల ప్రకారం వివిధ కాలపరిమితుల రాబడులు ఇలా ఉన్నాయి:
6 నెలల డిపాజిట్లు: సగటు వడ్డీ రేటు 5.13 శాతం కాగా, పన్ను పోను మిగిలేది 3.57 శాతం మాత్రమే.
ఏడాది డిపాజిట్లు: పన్నుకు ముందు సగటు రేటు 6.29 శాతం ఉంటే, పన్ను తర్వాత 4.40 శాతానికి దిగివస్తోంది.
రెండేళ్ల డిపాజిట్లు: సగటు వడ్డీ రేటు 6.36 శాతానికి పెరిగినప్పటికీ, పన్ను చెల్లింపుల తర్వాత 4.49 శాతం మాత్రమే చేతికి అందుతుంది.
మూడేళ్ల డిపాజిట్లు: సగటున 6.40 శాతం వడ్డీ వస్తుండగా, పన్ను పోను నికర రాబడి 4.56 శాతంగా నమోదైంది.
ఐదేళ్ల డిపాజిట్లు: సగటు వడ్డీ 6.35 శాతం కాగా, పన్ను తర్వాత 4.60 శాతం మిగులుతోంది.
బ్యాంకులు ప్రకటించే ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను మాత్రమే చూసి మోసపోకుండా, పన్ను తర్వాత మన జేబులోకి నిజంగా ఎంత డబ్బు వస్తుందో లెక్కించుకోవడం ఎంత అవసరమో ఈ అంకెలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఎఫ్డీ టెన్యూర్
యావరేజ్ ప్రీ-ట్యాక్స్ రేట్
యావరేజ్ పోస్ట్ ట్యాక్స్ రేట్
|6 నెలలు
|5.13%
|3.57%
|1 ఏడాది
|6.29%
|4.40%
|2 ఏళ్లు
|6.36%
|4.49%
|3 ఏళ్లు
|6.40%
|4.56%
|5 ఏళ్లు
|6.35%
|4.60%
ఆర్బీఐ వడ్డీ కోతల ప్రభావం.. ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోగలమా?
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) రెపో రేట్లలో కోత విధించిన తర్వాత కూడా 2026 నవంబర్ 8 నాటికి ఈ నాలుగు బ్యాంకుల ఎఫ్డీ వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదని ఫండ్స్ ఇండియా నివేదిక పేర్కొంది. అయితే పన్ను తర్వాత వచ్చే ఈ 4.60 శాతం రాబడిని ద్రవ్యోల్బణంతో సర్దుబాటు చేసిన అసలు రాబడిగా పొరబడకూడదు. ఈ నివేదికలో ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావాన్ని లెక్కించలేదు. నిత్యావసర సరుకులు, వైద్యం, విద్యా ఖర్చుల రూపంలో ద్రవ్యోల్బణం 5 నుంచి 6 శాతం స్థాయిలో పెరుగుతుంటే, పన్ను తర్వాత వచ్చే 4.60 శాతం రాబడి మన డబ్బు కొనుగోలు శక్తిని కాలక్రమేణా తగ్గించేస్తుంది.
డెట్ ఫండ్స్తో ప్రత్యామ్నాయం.. ఫండ్స్ ఇండియా సూచన ఏంటి?
దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టిపై ఫండ్స్ ఇండియా డెట్-మార్కెట్ విశ్లేషణ కీలక సూచనలు చేసింది. 10 నుంచి 15 ఏళ్ల దీర్ఘకాలంలో డెట్ పెట్టుబడులు ద్రవ్యోల్బణాన్ని మించిన రాబడిని అందించాయని నివేదిక తెలిపింది. దీర్ఘకాలంలో డెట్ సాధనాల నుంచి ద్రవ్యోల్బణం కంటే 1 నుంచి 2 శాతం అదనపు రాబడిని ఆశించవచ్చని అంచనా వేసింది! అధిక క్రెడిట్ క్వాలిటీ, తక్కువ కాలపరిమితి గల డెట్ ఫండ్లను మదుపర్లు తమ ప్రధాన డెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో భాగంగా చేసుకోవాలని సిఫార్సు చేసింది.
మొత్తంగా చూస్తే, బ్యాంక్ ఎఫ్డీల్లో డబ్బు దాచుకునే వారు ప్రకటనల్లో కనిపించే వడ్డీ రేటును కాకుండా, పన్ను పోను మిగిలే నికర మొత్తాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. 30 శాతం పన్ను శ్లాబులో ఉన్నవారికి 6.35 శాతం వడ్డీ అంటే చేతికి వచ్చేది 4.60 శాతం మాత్రమేనని గుర్తించి, అందుకు అనుగుణంగా పన్ను ఆదా చేసే పెట్టుబడి మార్గాలను ఎంచుకోవడం తెలివైన నిర్ణయం అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More