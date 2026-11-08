Indigo hijack : ఇండిగో విమానానికి ‘హైజాక్’ వార్నింగ్- బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఎమర్జెన్సీ!
బెంగళూరు నుంచి లక్నో వెళుతున్న ఇండిగో విమానం వాష్రూమ్లో హైజాక్ బెదిరింపు లేఖ కనిపించడంతో కేంపెగౌడ విమానాశ్రయంలో ఫుల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు. పైలట్లు విమానాన్ని అత్యవసరంగా వెనక్కి మళ్లించిన ఘటన వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులోని కేంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (టర్మినల్-1) శనివారం తీవ్ర ఉత్కంఠకు వేదికైంది. బెంగళూరు నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోకు బయలుదేరిన ఇండిగో విమానంలో ఒక్కసారిగా 'హైజాక్' వార్నింగ్ కలకలం సృష్టించింది. విమానం గాల్లో ఉండగానే వాష్రూమ్లో ప్రమాదకరమైన హాజాక్ లెటర్ ఒకటి కనిపించడంతో అప్రమత్తమైన పైలట్లు విమానాన్ని వెంటనే బెంగళూరుకు మళ్లించి అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేశారు. అనంతరం విమానాశ్రయంలో ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు.
“ఈ విమానాన్ని సరిగ్గా 6 గంటల 30 నిమిషాలకు హైజాక్ అవుతుంది. ఈ విషయాన్ని విస్మరిస్తే, తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవు,” అంటూ ఇండిగో విమానంలో ఒక కాగితం ముక్క కనిపించింది. వాస్తవానికి బెంగళూరు నుంచి లక్నోకు సదరు విమానం శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల 50 నిమిషాలకు బయలుదేరింది.
కేంపెగౌడ ఎయిర్పోర్ట్ దక్షిణాదిలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే విమానాశ్రయాల్లో ఒకటి కావడంతో, ఇక్కడ ఫుల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించడం ప్రయాణికుల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు రేకెత్తించింది. ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విమానాలకు, ఎయిర్పోర్టులకు వస్తున్న దొంగ బెదిరింపుల నేపథ్యంలో ఏవియేషన్ భద్రతా దళాలు ఈ ఘటనపై అత్యున్నత స్థాయి విచారణ చేపట్టాయి.
గాల్లో ఉండగా వాష్రూమ్లో కనిపించిన లెటర్..
ఇండిగో సంస్థకు చెందిన 6ఈ-451 విమానం శనివారం (నవంబర్ 7) నిర్ణీత సమయానికి కేంపెగౌడ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి లక్నోకు బయలుదేరింది. విమానం ఆకాశంలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో వాష్రూమ్లోకి వెళ్లిన సిబ్బంది అక్కడ హైజాక్కు సంబంధించిన సందేశం ఉన్న కాగితాన్ని గుర్తించారు. వెంటనే సిబ్బంది ఈ విషయాన్ని విమాన కెప్టెన్కు చేరవేశారు.
వ్యక్తిగత భద్రత నియమావళి (ఎస్ఓపీ) ప్రకారం క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా పైలట్లు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ఏటీసీ) అధికారులకు సమాచారం అందించారు. లక్నో వైపు సాగుతున్న ప్రయాణాన్ని మధ్యలోనే ఆపివేసి, తిరిగి బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్కు పయనమయ్యారు.
విమానాశ్రయంలో 'ఫుల్ ఎమర్జెన్సీ'..
విమానం బెంగళూరు వైపు వస్తోందన్న సమాచారంతో కేంపెగౌడ ఎయిర్పోర్ట్ టర్మినల్-1 వద్ద అధికారులు వెంటనే ‘ఫుల్ ఎమర్జెన్సీ’ ప్రకటించారు. ఫైర్ ఇంజన్లు, అంబులెన్సులు, సీఐఎస్ఎఫ్ బాంబ్ స్క్వాడ్ సిబ్బంది రన్వే పరిసరాల్లో సిద్ధంగా నిలిచారు.
హైజాక్ చేస్తామన్న లెటర్ కనిపించిన ఈ విమానం సురక్షితంగా రన్వేపై దిగిన వెంటనే దానిని నిర్దేశిత ఐసోలేషన్ బేకు తరలించారు. ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా బయటకు దించి, బాంబు డిస్పోజల్ స్క్వాడ్, యాంటీ-సబోటేజ్ టీమ్లు విమానంలో అణువణువు తనిఖీలు చేపట్టాయి. ఆ లేఖను అక్కడ ఎవరు పెట్టారనే కోణంలో సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ప్రయాణికుల జాబితాను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.
ఇండిగో సంస్థ అధికారిక స్పందన..
ఈ హైజాక్ హెచ్చరిక ఘటనపై ఇండీగో సంస్థ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
"నవంబర్ 7న బెంగళూరు నుంచి లక్నో నడుస్తున్న 6ఈ 451 విమానంలో భద్రతా ముప్పు ఎదురైంది. నిబంధనల ప్రకారం వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించి, భద్రతా తనిఖీల కోసం విమానాన్ని తిరిగి బెంగళూరుకు మళ్లించేందుకు పైలట్లు నిర్ణయించారు," అని ఇండీగో ప్రతినిధి తెలిపారు.
"ప్రయాణికులకు కలిగిన అసౌకర్యానికి విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. వారికి ఉపశమనం కలిగించేలా ఉపాహారం, ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం అందిస్తున్నాం. అవసరమైన భద్రతా అనుమతులు రాగానే విమానం లక్నోకు పయనమవుతుంది. మా కస్టమర్లు, సిబ్బంది, విమాన భద్రతే మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యత," అని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
గ్రౌండ్ సిబ్బంది ప్రయాణికులకు కావాల్సిన వసతులు కల్పిస్తుండగా, భద్రతా దళాల పూర్తి నివేదిక అనంతరం విమానం లక్నోకు బయలుదేరనుంది. ఎయిర్పోర్టుల్లో తనిఖీలను మరింత కఠినతరం చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More