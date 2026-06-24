లక్నో అగ్నిప్రమాదం ఎఫెక్ట్: 60 కోచింగ్ సెంటర్లు సీజ్
లక్నోలోని ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో 15 మంది మరణించడంతో ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు గాను నోయిడా, ఘజియాబాద్ పరిధిలో కోచింగ్ సెంటర్లతో పాటు దాదాపు 60 సంస్థలను అధికారులు సీజ్ చేశారు.
లక్నోలోని అలీగంజ్ పూర్నియా ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సంభవించిన భారీ అగ్నిప్రమాదం 15 మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. ఈ ఘోర విషాదం తర్వాత దేశ రాజధాని ప్రాంతం (Delhi-NCR) వ్యాప్తంగా అధికారులు తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. మంగళవారం నోయిడా, ఘజియాబాద్లలో జరిపిన ఆకస్మిక దాడుల్లో అగ్నిమాపక భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించని దాదాపు 60 సంస్థలను అధికారులు సీజ్ చేశారు. వీటిలో అత్యధిక భాగం కోచింగ్ సెంటర్లే కావడం గమనార్హం.
నోయిడాలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్న రెండు కోచింగ్ సెంటర్లను మూసివేయగా, ఘజియాబాద్లో ప్లే స్కూళ్ల నుంచి చిన్న తరహా ఆసుపత్రుల (Dispensaries) వరకు మొత్తం 56 సంస్థలపై అధికారులు సీలింగ్ వేటు వేశారు.
ఘజియాబాద్లో 206 డిఫాల్టర్ల జాబితా
ఘజియాబాద్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (GDA) ఎనిమిది జోన్ల పరిధిలో ఫైర్ నో-అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ (NOC) లేని 206 సంస్థల జాబితాను సిద్ధం చేసింది. భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించని భవనాలపై కఠిన చర్యలు ప్రారంభించింది.
"మంగళవారం నాటి తనిఖీల్లో ఫైర్ ఎన్ఓసీ చూపించని 56 ఉల్లంఘన సంస్థలను సీజ్ చేశాం. నిబంధనల ప్రకారం తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కు సమాచారం పంపుతున్నాం. ప్రస్తుతం మేము భవనాలకు సంబంధించిన ఫైర్ ఎన్ఓసీలను మాత్రమే తనిఖీ చేస్తున్నాం" అని జీడీఏ మీడియా కోఆర్డినేటర్ రుద్రేష్ శుక్లా తెలిపారు.
ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డ్రైవ్ను రాజ్నగర్, రాజ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్, రాజేంద్రనగర్, లాజ్పత్ నగర్, సత్యం ఎన్క్లేవ్, అంబేద్కర్ రోడ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో యూపీ అర్బన్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ 1973 నిబంధనల ప్రకారం చేపట్టారు.
ఇక ఏప్రిల్ 29న ఇందిరాపురంలోని 'గౌర్ గ్రీన్ ఎవెన్యూ' హైరైజ్ నివాస భవనంలో జరిగిన ప్రమాదం తర్వాత, మే నెలలోనే అగ్నిమాపక శాఖ రంగంలోకి దిగింది.
"మొత్తం 450 హైరైజ్ (15 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు గల) నివాస భవనాల్లో ఇప్పటివరకు 250 భవనాలను తనిఖీ చేశాం. భద్రతా లోపాలు ఉన్నట్లు తేలిన 82 సంస్థలపై కోర్టులో కేసులు నమోదు చేశాం. ఈ తనిఖీలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయి" అని ఘజియాబాద్ చీఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ (CFO) రాహుల్ పాల్ స్పష్టం చేశారు.
నోయిడాలో రిజిస్ట్రేషన్ లేని సంస్థలపై వేటు
నోయిడాలో ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా నడుస్తున్న రెండు ప్రముఖ కోచింగ్ సెంటర్ల అక్రమాలను అధికారులు గుర్తించారు. సెక్టార్ 149లోని 'ఓమ్ ఎడ్యుకేషన్' సెంటర్ కనీస రిజిస్ట్రేషన్ లేదా ఫైర్ సేఫ్టీ సర్టిఫికేట్ లేకుండా నడుస్తోంది. అలాగే సెక్టార్ 49లోని మరో సంస్థకు కూడా చెల్లుబాటు అయ్యే లైసెన్స్ లేదు. దీంతో ఆ రెండింటినీ సీజ్ చేసిన అధికారులు, రెండు రోజుల్లోగా జిల్లా స్కూల్స్ ఇన్స్పెక్టర్ (DIOS) ఎదుట తగిన పత్రాలతో హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. గడువులోగా సరైన ఆధారాలు చూపించకపోతే చట్టప్రకారం తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ యంత్రాంగం స్పష్టం చేసింది.
కోచింగ్ సెంటర్ల యాజమాన్యం ఎదురుదాడి
అధికారులు సీజ్ చేసినప్పటికీ ఓమ్ ఎడ్యుకేషన్ యాజమాన్యం తమ తప్పును ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు. అధికారులు కేవలం తమను మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తున్నారంటూ సదరు సంస్థకు చెందిన ఒక ప్రతినిధి మండిపడ్డారు.
"నోయిడాలోని ఎన్ని వాణిజ్య భవనాలకు అసలు ఫైర్ ఎన్ఓసీ ఉంది? అట్టా మార్కెట్ లాంటి ప్రముఖ ప్రాంతాల్లో తనిఖీ చేస్తే ఎన్నో వ్యాపారాలు ఎన్ఓసీ లేకుండానే నడుస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. పెద్ద బ్రాండ్లు, బ్యాంకులు సైతం ఇలాంటి ప్రాంగణాల నుంచే నడుస్తున్నాయి. మరి కేవలం కోచింగ్ సెంటర్లను మాత్రమే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు?" అని పేరు చెప్పడానికి నిరాకరించిన ఒక ప్రతినిధి ప్రశ్నించారు.
అయితే ఇటువంటి వాదనలను అధికారులు కొట్టిపారేస్తున్నారు. గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ డీఐఓఎస్ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో సరైన రిజిస్ట్రేషన్లు, తప్పనిసరి భద్రతా ప్రమాణాలు లేని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లపై తనిఖీల పర్వం ఇలాగే కొనసాగుతుందని తేల్చి చెప్పారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More