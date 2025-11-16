పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఇవి..
పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ముందు నుంచే ప్లాన్ చేయడం చాలా అవసరం. ఈ నేపథ్యంలో మీరు కూడా మీ పిల్లల విద్య లేదా పెళ్లికి ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చూస్తుంటే.. ఇది మీకోసమే! మన దేశంలో పిల్లల భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే విధంగా అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని పెట్టుబడి ఆప్షన్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
విద్య, ఆరోగ్యం, ఉన్నత చదువుల ఖర్చులు నానాటికీ పెరిగిపోతున్న ఈ కాలంలో పిల్లల భవిష్యత్తుపై తల్లిదండ్రులు ముందు నుంచే ఫోకస్ చేయడం అత్యవసరం. ప్రభుత్వ పథకాల నుంచి మార్కెట్తో ముడిపడి ఉన్న ఆప్షన్స్ వరకు.. ఒక క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి విధానం ద్వారా చిన్న, క్రమం తప్పని మొత్తాలను భవిష్యత్తు కోసం బలమైన ఆర్థిక పునాదిగా మార్చుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే తల్లిదండ్రుల కోసం ఉన్న బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. సుకన్య సమృద్ధి యోజన
టార్గెట్: ఇది ప్రభుత్వం మద్దతుతో నడిచే పొదుపు పథకం. ప్రత్యేకంగా తమ కుమార్తె భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయాలనుకునే తల్లిదండ్రుల కోసం దీనిని రూపొందించారు.
ప్రత్యేకత: 'బేటీ బచావో బేటీ పఢావో' పథకం కింద ప్రారంభించిన ఈ పథకం, మూలధనంపై పన్ను ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలన్నింటిలోకెల్లా అత్యధిక వడ్డీ రేటు దీనికే ఉంది.
వడ్డీ రేటు: సుకన్య సమృద్ధి యోజన ప్రస్తుతం 8.2% వడ్డీ రేటును ఇస్తుంది.
వివరాలు: ఎవరైనా తమ ఆడపిల్ల కోసం సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాను తెరవవచ్చు. కేవలం రూ. 250తో పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు. ఈ పథకం మెచ్యూరిటీ కాలం ఖాతా తెరిచిన తేదీ నుంచి 21 సంవత్సరాలు.
2. ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య యోజన
టార్గెట్: ఇది నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్పీఎస్) కింద మైనర్ల కోసం రూపొందించిన ఒక పథకం. పిల్లలకు 18ఏళ్లు వచ్చే వరకు తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు రిటైర్మెంట్ పొదుపు ఖాతాను తెరవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది.
ప్రత్యేకత: పిల్లలకు 18ఏళ్లు వచ్చిన వెంటనే, ఈ ఖాతా స్వయంచాలకంగా సాధారణ ఎన్పీఎస్ టైర్ I ఖాతాగా మారుతుంది. దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ పొదుపు చిన్న వయస్సులోనే ప్రారంభమై, చక్రవడ్డీ ద్వారా పెరుగుతుంది.
వివరాలు: కనీస వార్షిక విరాళం రూ. 1,000. గరిష్ట పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు.
3. మైనర్ల కోసం పీపీఎఫ్
టార్గెట్: పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీపీఎఫ్)ను మైనర్ల కోసం తెరవడం ద్వారా, పిల్లల భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దీర్ఘకాలిక పొదుపు నిధిని సమర్థవంతంగా సృష్టించవచ్చు.
ప్రత్యేకతలు: పీపీఎఫ్ ఖాతాకు 15 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ పీరియడ్, పన్ను ప్రయోజనాలు, చక్రవడ్డీ వంటి కీలక లక్షణాలు ఉన్నాయి. సంరక్షకులు మైనర్ తరపున పీపీఎఫ్ ఖాతాను తెరవవచ్చు.
వివరాలు: పాక్షిక ఉపసంహరణలకు నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది. ఆ నిధులను మైనర్ ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
4. పిల్లల కోసం రికరింగ్ డిపాజిట్ ప్లాన్స్
టార్గెట్: అనేక బ్యాంకులు పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రికరింగ్ డిపాజిట్ (ఆర్డీ) ప్లాన్లను అందిస్తున్నాయి.
ప్రత్యేకతలు: ఈ ఆర్డీ ప్లాన్లు తక్కువ పెట్టుబడి మొత్తాలు, సాపేక్షంగా అధిక వడ్డీ రేట్లు వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఆర్డీ ఖాతా అంటే, ఒక నిర్ణీత కాలానికి ప్రతి నెలా ఒక నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయడం. ఖాతాదారులు తమ పొదుపుపై స్థిర వడ్డీ రేటును పొందుతారు. అయితే వడ్డీ రేటు బ్యాంకును బట్టి మారవచ్చు.
5. పిల్లల కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్
టార్గెట్: పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాధారణ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లాగే పనిచేస్తాయి, కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్లల భవిష్యత్తు ఖర్చుల కోసం పెట్టుబడి పెట్టడానికి వీలుగా వీటిని రూపొందించారు.
ఉదాహరణలు: హెచ్డీఎఫ్సీ చిల్డ్రన్స్ ఫండ్, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ చైల్డ్ కేర్ ఫండ్ - గిఫ్ట్ ప్లాన్, టాటా యంగ్ సిటిజెన్స్ ఫండ్, యూటీఐ చిల్డ్రన్స్ ఈక్విటీ ఫండ్ వంటివి కొన్ని ప్రసిద్ధ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు.
6. పిల్లల కోసం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్
టార్గెట్: ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను (ఎఫ్డీ) సాధారణంగా నమ్మదగిన, స్థిరమైన దీర్ఘకాలిక రాబడిని అందించేవిగా భావిస్తారు. అందువల్ల సంప్రదాయబద్ధంగా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఇది ప్రాధాన్య ఎంపిక.
ప్రత్యేకతలు: పెట్టుబడిదారులు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేస్తారు. మొత్తం మొత్తంపై వడ్డీని సంపాదిస్తారు. సేవింగ్స్ ఖాతా కంటే ఎఫ్డీ అధిక వడ్డీ రేట్లను అందిస్తుంది.
ఉదాహరణలు: కొన్ని బ్యాంకులు పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎఫ్డీ పథకాలను అందిస్తున్నాయి. ఇవి సాధారణంగా అధిక వడ్డీ రేటును ఇస్తాయి. కానీ రేటు బ్యాంకును బట్టి మారుతుంది. పీఎన్బీ బాలికా శిక్షా పథకం, పీఎన్బీ ఉత్తమ్ నాన్-కాలబుల్ టర్మ్ డిపాజిట్ పథకం, యెస్ బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఫర్ చిల్డ్రన్, ఎస్బీఐ ఎఫ్డీ ఫర్ మైనర్ చైల్డ్ వంటివి పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించిన కొన్ని ఎఫ్డీ పథకాలకు ఉదాహరణలు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
