విజయ్ సేల్స్లో ఐఫోన్స్పై భారీ డిస్కౌంట్.. భారీగా పొదుపు చేసుకోవచ్చు!
విజయ్ సేల్స్కి చెందిన బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో ఐఫోన్ మోడల్స్పై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తుంది. సేల్ ఇప్పటికే మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఐఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. విజయ్ సేల్లో ఆఫర్స్కి చెందిన వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
విజయ్ సేల్స్లో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ నడుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా టెలివిజన్లు, ఆడియో పరికరాలు, ల్యాప్టాప్లపై విస్తృతమైన డిస్కౌంటస్ ఉన్నప్పటికీ, ఐఫోన్ ఆఫర్లు వినియోగదారులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నాయి! ఐఫోన్ ప్రాడక్ట్స్పై డిస్కౌంట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కొనుగోలుదారులకు ఈ తాజా డీల్స్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఈ సేల్లో పాత మోడల్ ఐఫోన్ 13 నుంచి ఐఫోన్ 16 వరకు అన్ని మోడల్స్పై ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
బడ్జెట్కు అనుగుణంగా ఐఫోన్లపై తగ్గింపులు
1. ఐఫోన్ 13: అత్యంత సరసమైన ఎంపిక
ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా యాపిల్ హ్యాండ్సెట్ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఐఫోన్ 13 ఒక ఎంట్రీ మోడల్గా నిలుస్తోంది.
తగ్గింపు: దీని ఎంఆర్పీ రూ. 49,900 ఉండగా, విజయ్ సేల్స్ దీనిని రూ. 44,990కి జాబితా చేసింది.
బ్యాంక్ ఆఫర్: ఐసీఐసీఐ, ఎస్బీఐ కార్డ్ హోల్డర్లు అదనంగా రూ. 5,000 తక్షణ తగ్గింపును పొందవచ్చు.
తుది ధర: దీని ప్రభావవంతమైన ధర రూ. 39,900కి చేరుకుంటుంది.
ఈ మోడల్ కొంచెం పాతదైనప్పటికీ, ఇది రోజువారీ పనులకు ఇప్పటికీ సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. యాపిల్ ఎకోసిస్టమ్లోకి ప్రవేశించాలనుకునే వారికి ఇది విలువైన ఎంపిక.
2. ఐఫోన్ 15: బ్యాంక్ ఆఫర్లతో రాయితీ..
మరింత ఖర్చు చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవారు ఇప్పుడు ఐఫోన్ 15 మోడల్ను పరిశీలించవచ్చు.
తగ్గింపు: దీని అధికారిక ధర రూ. 59,900 కాగా, సేల్ సమయంలో ఇది రూ. 55,690కి అందుబాటులో ఉంది. ఇది రూ. 4,210 తగ్గింపును సూచిస్తుంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్: పైన పేర్కొన్న బ్యాంక్ కార్డులతో మరో రూ. 2,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు.
తుది ధర: దీని తుది మొత్తం రూ. 53,690కి తగ్గుతుంది.
మెరుగైన డిస్ప్లే, అప్గ్రేడ్ చేసిన కెమెరాలు, యూఎస్బీ-సీ పోర్ట్తో, ఈ హ్యాండ్సెట్ ఐఫోన్ 13 కంటే మెరుగైన లైఫ్ని అందిస్తుంది. దీన్ని ఎంచుకోవడం భవిష్యత్తుకు అనువైన ఎంపిక అవుతుంది.
3. ఐఫోన్ 16: కొత్త మోడల్పై కూడా ఆఫర్
ఐఫోన్ 16 పై కూడా తగ్గింపులను ప్రకటించింది విజయ్ సేల్స్.
తగ్గింపు: దీని అసలు ధర రూ. 69,900 ఉండగా, ఇది రూ. 66,490కి లిస్ట్ అయ్యింది. ఇది రూ. 3,410 తగ్గింపు.
బ్యాంక్ ఆఫర్: అర్హత కలిగిన బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించే కస్టమర్లు అదనంగా రూ. 4,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు.
తుది ధర: దీని ప్రభావవంతమైన ధర రూ. 62,490కి చేరుకుంటుంది.
బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఈ ఆఫర్లతో, యాపిల్ అభిమానులు కొత్త ఐఫోన్ను మరింత అందుబాటు ధరల్లో కొనుగోలు చేయడానికి ఇది ఒక అరుదైన అవకాశంగా చెప్పవచ్చు.
నవంబర్ 20న ప్రారంభమైన విజయ్ సేల్స్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్.. డిసెంబర్ 1 వరకు కొనసాగుతుంది.
