    విజయ్​ సేల్స్​లో ఐఫోన్స్​పై భారీ డిస్కౌంట్​.. భారీగా పొదుపు చేసుకోవచ్చు!

    విజయ్​ సేల్స్​కి చెందిన బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో ఐఫోన్ మోడల్స్​పై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తుంది. సేల్​ ఇప్పటికే మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఐఫోన్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే.. విజయ్​ సేల్​లో ఆఫర్స్​కి చెందిన వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Nov 22, 2025 11:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    విజయ్​ సేల్స్​లో బ్లాక్​ ఫ్రైడే సేల్​ నడుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా టెలివిజన్లు, ఆడియో పరికరాలు, ల్యాప్‌టాప్‌లపై విస్తృతమైన డిస్కౌంటస్​ ఉన్నప్పటికీ, ఐఫోన్ ఆఫర్‌లు వినియోగదారులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నాయి! ఐఫోన్​ ప్రాడక్ట్స్​పై డిస్కౌంట్స్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కొనుగోలుదారులకు ఈ తాజా డీల్స్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఈ సేల్‌లో పాత మోడల్ ఐఫోన్​ 13 నుంచి ఐఫోన్​ 16 వరకు అన్ని మోడల్స్‌పై ఆఫర్లు ఉన్నాయి.

    విజయ్​ సేల్స్​లో ఐఫోన్స్​పై భారీ డిస్కౌంట్​.. (Unsplash)
    బడ్జెట్‌కు అనుగుణంగా ఐఫోన్‌లపై తగ్గింపులు

    1. ఐఫోన్​ 13: అత్యంత సరసమైన ఎంపిక

    ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా యాపిల్ హ్యాండ్‌సెట్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఐఫోన్​ 13 ఒక ఎంట్రీ మోడల్‌గా నిలుస్తోంది.

    తగ్గింపు: దీని ఎంఆర్‌పీ రూ. 49,900 ఉండగా, విజయ్ సేల్స్ దీనిని రూ. 44,990కి జాబితా చేసింది.

    బ్యాంక్ ఆఫర్: ఐసీఐసీఐ, ఎస్‌బీఐ కార్డ్ హోల్డర్లు అదనంగా రూ. 5,000 తక్షణ తగ్గింపును పొందవచ్చు.

    తుది ధర: దీని ప్రభావవంతమైన ధర రూ. 39,900కి చేరుకుంటుంది.

    ఈ మోడల్ కొంచెం పాతదైనప్పటికీ, ఇది రోజువారీ పనులకు ఇప్పటికీ సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. యాపిల్ ఎకోసిస్టమ్‌లోకి ప్రవేశించాలనుకునే వారికి ఇది విలువైన ఎంపిక.

    2. ఐఫోన్​ 15: బ్యాంక్ ఆఫర్లతో రాయితీ..

    మరింత ఖర్చు చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవారు ఇప్పుడు ఐఫోన్​ 15 మోడల్‌ను పరిశీలించవచ్చు.

    తగ్గింపు: దీని అధికారిక ధర రూ. 59,900 కాగా, సేల్ సమయంలో ఇది రూ. 55,690కి అందుబాటులో ఉంది. ఇది రూ. 4,210 తగ్గింపును సూచిస్తుంది.

    బ్యాంక్ ఆఫర్: పైన పేర్కొన్న బ్యాంక్ కార్డులతో మరో రూ. 2,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు.

    తుది ధర: దీని తుది మొత్తం రూ. 53,690కి తగ్గుతుంది.

    మెరుగైన డిస్‌ప్లే, అప్‌గ్రేడ్ చేసిన కెమెరాలు, యూఎస్‌బీ-సీ పోర్ట్‌తో, ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ఐఫోన్​ 13 కంటే మెరుగైన లైఫ్​ని అందిస్తుంది. దీన్ని ఎంచుకోవడం భవిష్యత్తుకు అనువైన ఎంపిక అవుతుంది.

    3. ఐఫోన్​ 16: కొత్త మోడల్‌పై కూడా ఆఫర్

    ఐఫోన్​ 16 పై కూడా తగ్గింపులను ప్రకటించింది విజయ్​ సేల్స్​.

    తగ్గింపు: దీని అసలు ధర రూ. 69,900 ఉండగా, ఇది రూ. 66,490కి లిస్ట్​ అయ్యింది. ఇది రూ. 3,410 తగ్గింపు.

    బ్యాంక్ ఆఫర్: అర్హత కలిగిన బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించే కస్టమర్‌లు అదనంగా రూ. 4,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు.

    తుది ధర: దీని ప్రభావవంతమైన ధర రూ. 62,490కి చేరుకుంటుంది.

    బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఈ ఆఫర్‌లతో, యాపిల్ అభిమానులు కొత్త ఐఫోన్‌ను మరింత అందుబాటు ధరల్లో కొనుగోలు చేయడానికి ఇది ఒక అరుదైన అవకాశంగా చెప్పవచ్చు.

    నవంబర్​ 20న ప్రారంభమైన విజయ్​ సేల్స్​ బ్లాక్​ ఫ్రైడే సేల్​.. డిసెంబర్​ 1 వరకు కొనసాగుతుంది.

