పెట్రోల్ కొరత వార్తలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన BPCL.. వాహనదారులకు ఊరటనిచ్చేలా కేంద్రం కీలక ప్రకటన
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత వస్తుందంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని భారత్ పెట్రోలియం (BPCL) ఖండించింది. దేశంలో తగినంత ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని, ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని స్పష్టం చేస్తూ వినియోగదారులకు ఎస్ఎంఎస్ (SMS)లు పంపింది.
పశ్చిమ ఆసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ముదురుతున్న తరుణంలో, భారత్లో ఇంధన కొరత ఏర్పడుతుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వివిధ వార్తలతో ప్రజలు పెట్రోల్ బంకుల వద్దకు క్యూ కట్టే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థ భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) రంగంలోకి దిగింది.
నిజం లేదు.. ఆందోళన వద్దు
పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలపై వస్తున్న వార్తలను నమ్మవద్దని కోరుతూ బిపిసిఎల్ తన వినియోగదారులకు హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్లను పంపింది.
"ప్రియమైన వినియోగదారులారా, సోషల్ మీడియాలో ఇంధన కొరతపై వస్తున్న వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవిగా ఉన్నాయి. అవి పూర్తిగా అవాస్తవం. దేశంలో తగినంత ఇంధనం అందుబాటులో ఉంది. పౌరులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే, ఇంధనాన్ని పొదుపుగా వాడటం ఎప్పుడూ మంచిదే" అని బిపిసిఎల్ తన సందేశంలో పేర్కొంది. కేవలం బిపిసిఎల్ మాత్రమే కాకుండా, ఇండియన్ ఆయిల్ (IOC) కూడా ఈ వార్తలను కొట్టిపారేసింది.
యుద్ధం ప్రభావం ఎంత?
గత వారం రోజులుగా ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు జరుగుతుండటంతో మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. దీనికి ప్రతిచర్యగా ఇరాన్ కూడా అమెరికా స్థావరాలు, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా క్షిపణి దాడులు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, కువైట్, ఇరాక్ వంటి దేశాల్లోని చమురు మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరగడం కలకలం రేపింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో ఐదో వంతు వాటా ఉన్న 'హార్ముజ్ జలసంధి' (Strait of Hormuz) ప్రస్తుతం మూతపడటం ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
భారత ప్రభుత్వం ఏమంటోంది?
ఈ అనిశ్చితిపై కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి స్పందించారు. భారత్లో ఇంధన కొరత వచ్చే అవకాశమే లేదని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
"భౌగోళిక రాజకీయ సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, భారత్ తన ఇంధన దిగుమతులను ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా కొనసాగిస్తోంది. మా ప్రాధాన్యత ఎప్పుడూ సామాన్యులకు తక్కువ ధరలో ఇంధనం అందించడమే. దేశంలో శక్తి వనరులకు లోటు లేదు, వినియోగదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు" అని హర్దీప్ సింగ్ పూరి తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.
వ్యూహాత్మక అడుగులు.. రష్యా నుంచి పెరిగిన దిగుమతులు
భారత్ గత కొన్నేళ్లుగా తన చమురు దిగుమతులను కేవలం గల్ఫ్ దేశాలకే పరిమితం చేయకుండా వైవిధ్యపరుస్తోంది. 2022 నుంచి రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు భారీగా పెరిగాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో భారత్ దిగుమతి చేసుకున్న మొత్తం చమురులో దాదాపు 20 శాతం (రోజుకు సుమారు 1.04 మిలియన్ బ్యారెల్స్) రష్యా నుంచే వచ్చింది.
అంతేకాకుండా, 2026 ప్రారంభం నుంచి అమెరికా నుంచి కూడా ఎల్పీజీ (LPG) దిగుమతులను భారత్ ప్రారంభించింది. ఏటా 2.2 మిలియన్ టన్నుల ఎల్పీజీని కొనుగోలు చేసేలా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు 2025 నవంబర్లో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. నిల్వలను పెంచడానికి దేశంలోని అన్ని రిఫైనరీలను ఉత్పత్తి పెంచాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆదేశించింది. కాబట్టి పెట్రోల్ బంకుల వద్దకు పరుగులు తీసి అనవసరంగా రద్దీ సృష్టించవద్దని అధికారులు కోరుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత నిజంగా ఉందా?
లేదు. బిపిసిఎల్, కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో తగినంత ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశాయి. సోషల్ మీడియా వార్తలను నమ్మవద్దని సూచించాయి.
2. హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడితే భారత్కు ఇబ్బందా?
ఇది ప్రపంచ చమురు సరఫరాపై ప్రభావం చూపుతుంది, కానీ భారత్ ప్రస్తుతం రష్యా, అమెరికా నుంచి కూడా ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నందున ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
3. ప్రభుత్వం తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏమిటి?
రిఫైనరీలను ఉత్పత్తి పెంచాలని ఆదేశించింది. నిల్వలు సరిపడా ఉండేలా చూస్తోంది. రష్యా వంటి ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతులను పెంచింది.