ముంబైలో పోలింగ్ నగారా: రేపు స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు.. నేడే F&O ఎక్స్పైరీ
ముంబై మున్సిపల్ ఎన్నికల (BMC) నేపథ్యంలో జనవరి 15న స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు ప్రకటించారు. దీంతో గురువారం జరగాల్సిన వీక్లీ ఎఫ్ అండ్ ఓ ఎక్స్పైరీ ఒక రోజు ముందుగానే అంటే నేటికే (జనవరి 14) మారింది. మదుపర్లు తమ ట్రేడింగ్ పొజిషన్లను గమనించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ముంబై నగరానికి అత్యంత కీలకమైన బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) ఎన్నికల నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేపు (జనవరి 15) సెలవు ప్రకటించింది. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి వీలుగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో, దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) రేపు పనిచేయవు.
ముందుగానే ఎక్స్పైరీ సెటిల్మెంట్
ఈ వారం మధ్యలో వచ్చిన ఈ సెలవు ట్రేడర్ల లెక్కలను మార్చేసింది. సాధారణంగా ప్రతి గురువారం జరిగే నిఫ్టీ 50, బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ డెరివేటివ్స్ (F&O) కాంట్రాక్టుల ఎక్స్పైరీ.. రేపు సెలవు కావడంతో ఒక రోజు ముందుగానే అంటే.. నేడు (బుధవారం, జనవరి 14) ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికే పూర్తవుతుంది. నేటి ముగింపు ధరల ఆధారంగానే ఈ కాంట్రాక్టుల సెటిల్మెంట్ జరుగుతుందని ఎక్స్ఛేంజీలు స్పష్టం చేశాయి. కాబట్టి ట్రేడర్లు తమ పొజిషన్లను దానికి అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకోవడం ఉత్తమం.
నిర్ణయంలో మార్పు.. ఎందుకంటే?
నిజానికి ఈ వారం ఆరంభంలో ఎక్స్ఛేంజీలు భిన్నమైన ప్రకటన చేశాయి. జనవరి 15ని కేవలం ‘సెటిల్మెంట్ హాలిడే’గా మాత్రమే పరిగణించాలని, అంటే ట్రేడింగ్ యధావిధిగా సాగుతుందని భావించారు. కానీ, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్’ కింద అధికారికంగా పూర్తి సెలవును నోటిఫై చేయడంతో, మార్కెట్లు తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈక్విటీ, డెరివేటివ్స్, సెక్యూరిటీ లెండింగ్ అండ్ బారోయింగ్ (SLB) వంటి అన్ని విభాగాలకు రేపు సెలవు వర్తిస్తుంది.
కమోడిటీ మార్కెట్ల పరిస్థితి ఏంటి?
స్టాక్ మార్కెట్లు పూర్తిగా మూతపడినప్పటికీ, కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX) మాత్రం పాక్షికంగా పనిచేయనుంది.
ఉదయం సెషన్: మూసివేత
సాయంత్రం సెషన్: సాయంత్రం 5:00 గంటల నుండి ట్రేడింగ్ ప్రారంభమవుతుంది.
మళ్ళీ శుక్రవారం (జనవరి 16) ఉదయం నుంచి స్టాక్ మార్కెట్లు యధావిధిగా తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తాయి. దీని తర్వాత మళ్ళీ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా జనవరి 26న మార్కెట్లకు సెలవు ఉండనుంది.