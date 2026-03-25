₹28,840 కోట్లతో 'ఉడాన్' భారీ విస్తరణ: 100 విమానాశ్రయాలు, 200 హెలిప్యాడ్లు సిద్ధం
కేంద్ర ప్రభుత్వం ₹28,840 కోట్ల వ్యయంతో 'మోడిఫైడ్ ఉడాన్' పథకానికి ఆమోదం తెలిపింది. వచ్చే పదేళ్లలో 100 విమానాశ్రయాలు, 200 హెలిప్యాడ్లను అభివృద్ధి చేసి, చిన్న నగరాలకు విమాన సర్వీసులను పెంచడం ద్వారా 4 కోట్ల మంది ప్రయాణికులకు చేరువ కావడమే దీని లక్ష్యం.
సామాన్యుడికి కూడా విమాన ప్రయాణాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో 'రీజినల్ కనెక్టివిటీ స్కీమ్ (RCS) – మోడిఫైడ్ ఉడాన్' (Modified UDAN) పథకానికి ఆమోదముద్ర వేశారు. వచ్చే పదేళ్ల కాలానికి (ఆర్థిక సంవత్సరం 2026–27 నుండి 2035–36 వరకు) మొత్తం ₹28,840 కోట్ల బడ్జెట్ సాయంతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
చిన్న నగరాలే లక్ష్యంగా వంద విమానాశ్రయాలు
'వికసిత్ భారత్ 2047' దార్శనికతలో భాగంగా దేశవ్యాప్త విమానయాన వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ భారీ నిధులు కేటాయించారు.
- కొత్త విమానాశ్రయాలు: ప్రస్తుతం వినియోగంలో లేని సుమారు 100 విమానాశ్రయాలు లేదా ఎయిర్స్ట్రిప్లను ₹12,159 కోట్ల వ్యయంతో ఆధునీకరించి, అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
- హెలిప్యాడ్ల ఏర్పాటు: కొండ ప్రాంతాలు, మారుమూల ప్రాంతాలు మరియు ద్వీపకల్ప ప్రాంతాల్లో రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు ₹3,661 కోట్లతో 200 అత్యాధునిక హెలిప్యాడ్లను నిర్మిస్తారు.
- లక్ష్యం: రాబోయే పదేళ్లలో 120 కొత్త గమ్యస్థానాలను అనుసంధానించడం ద్వారా సుమారు 4 కోట్ల మంది ప్రయాణికులకు విమాన సేవలు అందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రయోజనాలు ఇవే..
టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశమని ప్రభుత్వం తన ప్రకటనలో తెలిపింది.
- ఆర్థికాభివృద్ధి: విమాన సౌకర్యం పెరగడం వల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో వాణిజ్యం, పర్యాటకం వృద్ధి చెందుతాయి.
- అత్యవసర సేవలు: కొండ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర వైద్య సేవలు (Healthcare), విపత్తు నిర్వహణ కోసం ఈ హెలిప్యాడ్లు కీలకంగా మారతాయి.
- ఆత్మనిర్భర్ భారత్: దేశీయ విమానయాన రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు పవన్ హన్స్ కోసం రెండు 'హెచ్ఏఎల్ ధ్రువ్' హెలికాప్టర్లను, అలయన్స్ ఎయిర్ కోసం రెండు 'హెచ్ఏఎల్ డోర్నియర్' విమానాలను కొనుగోలు చేయనున్నారు.
ఉడాన్ ప్రస్థానం: ఇప్పటి వరకు..
2016 అక్టోబర్లో 'ఉడాన్ 1.0' ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు 95 విమానాశ్రయాలు, హెలిపోర్ట్లు, వాటర్ ఏరోడ్రోమ్ల ద్వారా 663 రూట్లను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో సుమారు 3.41 లక్షల విమాన సర్వీసుల ద్వారా 1.62 కోట్లకు పైగా ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకున్నారు.
వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ (VGF) అంటే ఏమిటి?
తక్కువ ఆదాయం వచ్చే మారుమూల రూట్లలో విమానాలు నడిపే సంస్థలకు నష్టం రాకుండా ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా ఆదుకుంటుంది. దీనినే 'వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్' అంటారు. మోడిఫైడ్ ఉడాన్ పథకంలో భాగంగా విమాన సంస్థలకు మద్దతుగా వచ్చే 10 ఏళ్లలో ₹10,043 కోట్లను కేటాయించనున్నారు.
"గతంలో ఉడాన్ పథకం పరిధిలోకి రాని విమానాశ్రయాలను ఇప్పుడు మోడిఫైడ్ ఉడాన్ కింద కవర్ చేస్తాం. కొండ ప్రాంతాలు మరియు రవాణా సౌకర్యం లేని వెనుకబడిన జిల్లాలకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం." అని సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వివరించారు.
కొవిడ్ ప్రభావం, విమానాల కొరత వంటి కారణాలతో గతంలో కొన్ని రూట్లు నిలిచిపోయినప్పటికీ, తాజా నిధులతో ఆ లోపాలను సరిదిద్ది మరింత పటిష్టమైన వ్యవస్థను నిర్మించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ధీమా వ్యక్తం చేసింది.
