కెనడాలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య భారీగా పతనం.. భారతీయులపైనే తీవ్ర ప్రభావం
కెనడాలో ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లే అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య ఊహించని రీతిలో పడిపోయింది. గత రెండేళ్లలో దాదాపు మూడో వంతు మంది విద్యార్థులు తగ్గడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా భారతీయ విద్యార్థుల రాక భారీగా తగ్గడం అక్కడి విద్యా రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
కెనడా గడ్డపై అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సందడి తగ్గుతోంది. గత రెండు విద్యా సంవత్సరాల్లో ఫుల్ టైమ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ సంఖ్య ఏకంగా 1.24 లక్షల మేర క్షీణించింది. కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ప్రయాణ ఆంక్షల వల్ల విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత తక్కువగా ఉందో, ఇప్పుడు మళ్లీ అదే స్థాయికి పడిపోవడం గమనార్హం. స్టాటిస్టిక్స్ కెనడా విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
కరోనా కష్టకాలం నాటి పరిస్థితులు పునరావృతం
2003-04 నుంచి 2023-24 వరకు కెనడాలోని పబ్లిక్ పోస్ట్ సెకండరీ ఇన్స్టిట్యూషన్లలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎనిమిది రెట్లు పెరిగింది. అయితే, 2024 నుంచి పరిస్థితి పూర్తిగా తారుమారైంది. 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థుల సంఖ్య 4 శాతం తగ్గగా, 2025-26 నాటికి అది ఏకంగా 26 శాతానికి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం కెనడాలో సుమారు 3 లక్షల మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్నారు. ఇది 2021-22 విద్యా సంవత్సరంలో ఉన్న గణాంకాలతో సమానం. అంటే కెనడా విద్యా వ్యవస్థ నాలుగేళ్లు వెనక్కి వెళ్ళిందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
కాలేజీ కోర్సులకే భారీ దెబ్బ
సర్టిఫికెట్ కోర్సులను అందించే కాలేజీలపై ఈ ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంది. 2023-24తో పోలిస్తే ఇక్కడ విద్యార్థుల సంఖ్య 42 శాతం తగ్గింది. యూనివర్సిటీల్లో మాత్రం ఈ తగ్గుదల 17 శాతంగా నమోదైంది. సాధారణంగా భారత్ నుంచి వెళ్లే విద్యార్థులు తక్కువ వ్యవధిలో పూర్తయ్యే కాలేజీ కోర్సుల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. తాజా పరిణామాలతో ఇక్కడే అడ్మిషన్లు భారీగా తగ్గిపోయాయి.
భారతీయులే ప్రధాన కారణమా?
కెనడాకు వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థుల్లో భారతీయులదే అగ్రస్థానం. కానీ, ఇటీవలి కాలంలో మన విద్యార్థుల సంఖ్య భారీగా క్షీణించింది. 2025లో జారీ చేసిన స్టడీ పర్మిట్లలో 25 శాతం అంటే దాదాపు 1.31 లక్షల తగ్గుదల కనిపించింది. ఇందులో 72 శాతం వాటా భారతీయులదే కావడం విశేషం.
2024లో భారత్ నుంచి 1,88,175 మంది విద్యార్థులు కెనడా వెళ్లగా.. 2025 నాటికి ఆ సంఖ్య కేవలం 94,605 కు పడిపోయింది.
అంటే ఏడాది కాలంలోనే సగం మంది విద్యార్థులు కెనడాకు వెళ్లడం మానేశారు.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయాలే కారణం
అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్యను నియంత్రించడానికి కెనడా ప్రభుత్వం ఇటీవల పలు కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. స్టడీ పర్మిట్లపై పరిమితులు (Caps), పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వర్క్ పర్మిట్ నిబంధనల్లో మార్పులు, పెరిగిన జీవన వ్యయం వంటివి విద్యార్థులను ఆలోచనలో పడేశాయి. "ప్రభుత్వం తీసుకున్న నూతన చర్యల వల్ల కొత్తగా వచ్చే విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది" అని స్టాటిస్టిక్స్ కెనడా తన నివేదికలో స్పష్టంగా పేర్కొంది. దీనికి తోడు భారత్-కెనడా మధ్య నెలకొన్న దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు కూడా భారతీయ విద్యార్థుల నిర్ణయాన్ని ప్రభావితం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కెనడాలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎందుకు తగ్గింది?
కెనడా ప్రభుత్వం స్టడీ పర్మిట్లపై పరిమితులు విధించడం, వీసా నిబంధనలను కఠినతరం చేయడం, అక్కడ పెరిగిన నివాస ఖర్చుల వల్ల విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గింది.
2. భారతీయ విద్యార్థులపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంది?
కెనడాకు వెళ్లే అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల్లో భారతీయులే అత్యధికం. గత ఏడాదితో పోలిస్తే భారతీయ విద్యార్థులకు జారీ చేసిన స్టడీ పర్మిట్లు దాదాపు 50% తగ్గిపోయాయి.
3. ఏ రకమైన విద్యా సంస్థలు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యాయి?
సర్టిఫికెట్ కోర్సులను అందించే పబ్లిక్ కాలేజీలు ఎక్కువగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇక్కడ విద్యార్థుల సంఖ్య 42 శాతం మేర తగ్గింది.
4. ప్రస్తుతం కెనడాలో ఎంతమంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు ఉన్నారు?
తాజా అంచనాల ప్రకారం 2025-26 నాటికి కెనడాలో సుమారు 3 లక్షల మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇది 2021 నాటి గణాంకాలతో సమానం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More