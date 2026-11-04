CAT Admit Card 2026 : నవంబర్ 29న క్యాట్- ఈ వారంలోనే అడ్మిట్ కార్డులు! ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
ఐఐఎం క్యాట్ 2026 అడ్మిట్ కార్డ్లను ఈ వారంలోనే iimcat.ac.in వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. నవంబర్ 29న జరిగే ఈ జాతీయ స్థాయి మేనేజ్మెంట్ ప్రవేశ పరీక్ష హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ విధానం, ఎగ్జామ్ పాటర్న్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ చూడండి..
భారతదేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ (ఐఐఎం)లలో ఎంబీఏ, పీజీపీ వంటి మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ‘కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ (క్యాట్ 2026)’కు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. క్యాట్-2026 అడ్మిట్ కార్డ్లను ఐఐఎం యాజమాన్యం ఈ వారంలోనే అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది.
క్యాట్ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్లను ఐఐఎం క్యాట్ అధికారిక పోర్టల్ iimcat.ac.in ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు ప్రకటించారు.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ల నుంచి ప్రతి ఏడాది వేలాది మంది ఇంజనీరింగ్, డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్లు ఐఐఎం అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, కోల్కతాతో పాటు ఐఐఎం విశాఖపట్నం వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో సీటు సాధించడమే లక్ష్యంగా ఈ పరీక్షకు హాజరవుతుంటారు. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, వరంగల్, గుంటూరు, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లోని పరీక్షా కేంద్రాల్లో నవంబర్ 29న ఈ పరీక్ష జరగనుంది.
క్యాట్ 2026- పరీక్ష తేది, ఎగ్జామ్ పాటర్న్..
ఐఐఎం క్యాట్ 2026 పరీక్షను 2026 నవంబర్ 29న పారదర్శకంగా నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 2 గంటల వ్యవధిలో జరిగే ఈ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలో (సీబీటీ) మూడు విభాగాల నుంచి మొత్తం 68 ప్రశ్నలు ఉంటాయి:
- సెక్షన్ 1 : వర్బల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్
- సెక్షన్ 2 : డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ లాజికల్ రీజనింగ్
- సెక్షన్ 3 : క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ
క్యాట్ 2026- సమయ పరిమితి, మార్కుల కేటాయింపు..
పరీక్ష రాసేటప్పుడు అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య నిబంధనలు:
విభాగాలవారీ సమయం: క్యాట్ పరీక్షలో ప్రతి సెక్షన్కు కచ్చితంగా 40 నిమిషాల సమయం మాత్రమే కేటాయిస్తారు. ఒక సెక్షన్ పూర్తి చేయకుండా లేదా సమయం ముగియకుండా మరొక సెక్షన్కు మారే అవకాశం ఉండదు.
మార్కింగ్ విధానం: ప్రతి సరైన సమాధానానికి 3 మార్కులు ఇస్తారు. తప్పు సమాధానానికి 1 మార్కు కోత విధిస్తారు.
పరీక్ష విధానంపై అవగాహన కోసం ఐఐఎం క్యాట్ పోర్టల్లో మోక్ టెస్ట్ లింక్ను సైతం అందుబాటులో ఉంచారు.
ఇక క్యాట్ 2026 కోసం దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 170 నగరాల్లో ఈ పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
క్యాట్ 2026- హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలా..
ఐఐఎం క్యాట్ 2026 పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు కింది సులువైన స్టెప్స్ ద్వారా తమ అడ్మిట్ కార్డ్ పొందవచ్చు:
- ముందుగా ఐఐఎం క్యాట్ అధికారిక వెబ్సైట్ iimcat.ac.in ను సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'CAT Admit Card 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- లాగిన్ పేజీలో మీ యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత మీ అడ్మిట్ కార్డ్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
- హాల్ టికెట్లో ఉన్న మీ పేరు, పరీక్షా కేంద్రం, సమయం వంటి వివరాలను సరిచూసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- పరీక్ష రోజు కోసం అడ్మిట్ కార్డ్ ప్రింటవుట్ కాపీని సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి.
క్యాట్ 2026 ఫలితాలు, అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ..
క్యాట్ 2026 పరీక్ష ఫలితాలను 2027 జనవరి మొదటి వారంలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఫలితాలను వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు అభ్యర్థుల రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్లకు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సమాచారం పంపుతారు.
ఈ క్యాట్ 2026 స్కోర్కార్డ్ 2027 డిసెంబర్ 31 వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి.
ప్రతి ఐఐఎం తన సొంత అడ్మిషన్ పాలసీ, కటాఫ్ మార్కులు, ఎంపిక ప్రమాణాలను స్వతంత్రంగా నిర్ణయించుకుంటుంది. క్యాట్ స్కోర్తో పాటు అభ్యర్థి గత విద్యా అర్హతల మార్కులు, వర్క్ ఎక్స్పీరియెన్స్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఐఐఎంలు ప్రవేశాలు కల్పిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More