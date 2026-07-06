JoSAA లో సీటు రాలేదా? ఇంజనీరింగ్ అభ్యర్థులకు వరం ‘CSAB కౌన్సెలింగ్’
జోసా (JoSAA) కౌన్సెలింగ్లో సీటు సాధించలేకపోయిన విద్యార్థులకు సెంట్రల్ సీట్ అలోకేషన్ బోర్డ్ (CSAB) నిర్వహించే ప్రత్యేక రౌండ్లు ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయ అవకాశం. NITలు, IIITలలో మిగిలిపోయిన సీట్లను దీని ద్వారా భర్తీ చేస్తారు.
జాయింట్ సీట్ అలోకేషన్ అథారిటీ (JoSAA) 2026 కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ జులై 21, 2026 నాటితో ముగియనుంది. ఒకవేళ జోసా కౌన్సెలింగ్ ద్వారా దేశంలోని ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో సీటు రాని విద్యార్థులు నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి వారి కోసం సెంట్రల్ సీట్ అలోకేషన్ బోర్డ్ (CSAB) ప్రత్యేక రౌండ్ల కౌన్సెలింగ్ను నిర్వహిస్తోంది. దీని ద్వారా దేశంలోని టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్లలో అడ్మిషన్ పొందే మరో సువర్ణావకాశం లభిస్తుంది.
జేఈఈ మెయిన్ ర్యాంక్ ఆధారంగా NITలు, IIEST, IIITలు, SPAలు, ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు పొందే సాంకేతిక సంస్థలలో (GFTIలు) ప్రవేశాల కోసం ఈ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఈ విద్యాసంస్థలన్నింటినీ కలిపి 'NIT+ సిస్టమ్' అని పిలుస్తారు.
CSAB నిర్వహించే కౌన్సెలింగ్ రౌండ్లు
CSAB స్పెషల్ రౌండ్లు (Special Rounds): జోసా 2026 కౌన్సెలింగ్ రౌండ్లు పూర్తయిన తర్వాత కూడా NIT+ సిస్టమ్లో (ఐఐటీలు మినహా) ఏవైనా సీట్లు ఖాళీగా ఉంటే, వాటి భర్తీ కోసం CSAB రెండు ప్రత్యేక రౌండ్లను నిర్వహిస్తుంది.
CSAB సూపర్న్యూమరరీ రౌండ్ (Supernumerary Round): దాద్రా & నగర్ హవేలీ, డామన్, డయ్యు, లక్షద్వీప్, అండమాన్ & నికోబార్ దీవుల కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ రౌండ్ జరుగుతుంది. ఎంపిక చేసిన కొన్ని సంస్థలలో (ఎన్ఐటీ దుర్గాపూర్, ఎన్ఐటీ కాలికట్, ఎస్వీఎన్ఐటీ సూరత్) ఈ సూపర్న్యూమరరీ సీట్లను కేటాయిస్తారు.
CSAB బ్యూట్ రౌండ్లు (NEUT Rounds): తగినన్ని సాంకేతిక విద్యా సంస్థల వసతులు లేని ఈశాన్య రాష్ట్రాలు (North-Eastern States), కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల విద్యార్థుల కోసం ఏఐసీటీఈ (AICTE) ఆమోదిత సంస్థలలోని రిజర్వ్ చేసిన సీట్లను కేటాయించడానికి ఈ రౌండ్లను నిర్వహిస్తారు.
JoSAA, CSAB కౌన్సెలింగ్ మధ్య తేడా ఏంటి?
ఐఐటీలు (IITలు), ఎన్ఐటీలు, ఐఐఐటీలు, జీఎఫ్టీఐలలో ప్రవేశాలకు జోసా (JoSAA) ప్రధాన కౌన్సెలింగ్ సంస్థగా వ్యవహరిస్తుంది. కానీ, CSAB కేవలం జోసా ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన సీట్ల భర్తీకి మాత్రమే ప్రత్యేక రౌండ్లను నిర్వహిస్తుంది.
అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, CSAB కౌన్సెలింగ్ ద్వారా ఐఐటీలలో (IITs) ప్రవేశాలు కల్పించరు. కేవలం జేఈఈ మెయిన్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు మాత్రమే నిర్దేశిత అర్హత ప్రమాణాలకు లోబడి ఎన్ఐటీలు, ఐఐఐటీలు, జీఎఫ్టీఐల సీట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
సీట్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ
CSAB కౌన్సెలింగ్లో సీట్ల కేటాయింపు అనేది పూర్తిగా అభ్యర్థి యొక్క జేఈఈ మెయిన్ ర్యాంక్, కేటగిరీ, వారు ఎంచుకున్న ఆప్షన్లు (Choices), అందుబాటులో ఉన్న ఖాళీ సీట్ల ఆధారంగా జరుగుతుంది. సీటు అలాట్మెంట్ పూర్తయిన తర్వాత అభ్యర్థులకు ఎలాంటి వ్యక్తిగత సమాచారం లేదా నోటిఫికేషన్ పంపరు. అభ్యర్థులే స్వయంగా అధికారిక వెబ్సైట్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయి తమకు సీటు వచ్చిందో లేదో తనిఖీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
జేఈఈ మెయిన్ రాసి జోసాలో సీటు కోల్పోయిన విద్యార్థులకు దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థల్లో చేరడానికి CSAB కౌన్సెలింగ్ చివరి, అత్యంత కీలకమైన ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా ఉపయోగపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More