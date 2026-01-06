సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఇంగ్లీష ఎగ్జామ్- పరీక్ష తేదీ, ఫార్మాట్ ఇలా..
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఇంగ్లీష్ పరీక్ష ఈ ఏడాది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఈ పరీక్ష విధానం, విభాగాల వారీగా మార్కుల కేటాయింపు, మార్కింగ్ స్కీమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీ ప్రిపరేషన్కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
సీబీఎస్ఈ (సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకెండరీ ఎడ్యుకేషన్) 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్! 2026 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఫిబ్రవరి 21న ఇంగ్లీష్ పరీక్షను నిర్వహించనున్నట్లు బోర్డు ప్రకటించింది. ఇంగ్లీష్ (కమ్యూనికేటివ్), ఇంగ్లీష్ (లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్) పరీక్షలు రెండూ ఒకే రోజున, ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల వరకు జరుగుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పేపర్ ఫార్మాట్తో పాటు ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్: పేపర్ విశ్లేషణ
ఈ సీబీఎస్ఈ క్లాస్ 10 ఇంగ్లీష్ పేపర్ మొత్తం 80 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో మూడు విభాగాల (సెక్షన్లు) కింద మొత్తం 11 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. విద్యార్థులు అన్ని ప్రశ్నలకు తప్పనిసరిగా సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది.
సెక్షన్ ఏ (రీడింగ్ స్కిల్స్): దీనికి 20 మార్కులు కేటాయించారు.
సెక్షన్ బీ (గ్రామర్ అండ్ క్రియేటివ్ రైటింగ్): ఈ విభాగం నుంచి 20 మార్కుల ప్రశ్నలు వస్తాయి.
సెక్షన్ సీ (లిటరేచర్ టెక్ట్స్బుక్): పాఠ్యపుస్తకం ఆధారంగా అడిగే ఈ విభాగానికి అత్యధికంగా 40 మార్కులు ఉంటాయి.
ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేటివ్ పేపర్ వివరాలు..
ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మొత్తం 12 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా రాయాల్సిన ప్రశ్నలే. ఇందులో నాలుగు విభాగాలు ఉంటాయి:
సెక్షన్ ఏ (రీడింగ్ స్కిల్స్): 22 మార్కులు.
సెక్షన్ బి (రైటింగ్ స్కిల్స్): 22 మార్కులు.
సెక్షన్ సి (గ్రామర్): 10 మార్కులు.
సెక్షన్ డి (లిటరేచర్): 26 మార్కులు.
సీబీఎస్ఈ క్లాస్ 10 విద్యార్థులు తమ ప్రిపరేషన్ను సులభతరం చేసుకునేందుకు వీలుగా బోర్డు 'మార్కింగ్ స్కీమ్'ను కూడా విడుదల చేసింది. దీనిని సీబీఎస్ఈ అకాడమిక్ అధికారిక వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు.
మార్కింగ్ స్కీమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలా?
విద్యార్థులు కింద సూచించిన పద్ధతిలో మార్కింగ్ స్కీమ్ను పొందవచ్చు:
స్టెప్ 1- ముందుగా సీబీఎస్ఈ అకడమిక్ వెబ్సైట్ cbseacademic.nic.in సందర్శించండి.
స్టెప్ 2- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'Sample Paper' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3- అక్కడ 10వ తరగతి ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
స్టెప్ 4- ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ పేపర్ మార్కింగ్ స్కీమ్ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
స్టెప్ 5- వెంటనే ఒక పీడీఎఫ్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది.
స్టెప్ 6- దానిని చెక్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ తీసుకుని దగ్గర ఉంచుకోండి.
మరిన్ని వివరాల కోసం సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తరచు సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ను గమనిస్తూ ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.