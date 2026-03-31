CBSE 10వ తరగతి రెండో విడత పరీక్షలపై బోర్డు కీలక ప్రకటన: విద్యార్థులకు ఊరట, స్కూళ్లకు హెచ్చరిక
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి రెండో విడత బోర్డు పరీక్షల ఎల్ఓసీ సమర్పణకు సంబంధించి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కీలక నోటీసు విడుదల చేసింది. పాఠశాలలు అదనపు ఫీజులు వసూలు చేయకూడదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) 2026 నాటి 10వ తరగతి రెండో విడత బోర్డు పరీక్షలకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన నోటీసును విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల జాబితా (List of Candidates - LOC) సమర్పణకు సంబంధించి బోర్డు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను ఇచ్చింది. ఈ మేరకు పూర్తి వివరాలను సీబీఎస్ఈ తన అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in లో అందుబాటులో ఉంచింది.
ఎల్ఓసీ సమర్పణకు 3 దశలు
అధికారిక నోటీసు ప్రకారం.. 10వ తరగతి రెండో బోర్డు పరీక్షకు సంబంధించిన ఎల్ఓసీ సమర్పణ ప్రక్రియను బోర్డు మొత్తం 3 దశలుగా విభజించింది.
- తొలి దశ (Phase 1): ఈ దశలో కేవలం ఎల్ఓసీ వివరాలను మాత్రమే నమోదు చేస్తారు. ఇక్కడ ఎలాంటి పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంతమంది విద్యార్థులు ఈ రెండో బోర్డు పరీక్షకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందో ముందే తెలుసుకోవడం ద్వారా.. అందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయడానికి మాత్రమే బోర్డు ఈ దశను ఉద్దేశించింది.
- రెండో, మూడో దశలు (Phases 2 & 3): ఈ దశల్లో విద్యార్థులు తమ అభ్యర్థిత్వంలో మార్పులు చేసుకోవచ్చు. సబ్జెక్టులను మార్చుకోవడం, తొలగించడం లేదా కొత్తవి జోడించడం వంటివి చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత నిర్ణీత పరీక్షా రుసుమును చెల్లించి ఎల్ఓసీ ప్రక్రియను ఖరారు చేయాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు తాము ప్రధాన బోర్డు పరీక్షకు ఏ పాఠశాల నుండి అయితే హాజరయ్యారో, అదే పాఠశాల ద్వారా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ముఖ్యమైన నిబంధన
ఎల్ఓసీ సమర్పించి, పరీక్ష ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా విద్యార్థి రెండో బోర్డు పరీక్షకు హాజరుకాకూడదని భావిస్తే బోర్డు వారికి ఒక వెసులుబాటు ఇచ్చింది. అటువంటి విద్యార్థుల ఫలితాలను ప్రకటించడానికి ప్రధాన పరీక్షలో చూపిన ప్రతిభనే బోర్డు పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
అక్రమ వసూళ్లపై బోర్డు సీరియస్
ఇదే సమయంలో కొన్ని పాఠశాలల తీరుపై బోర్డు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రెండో బోర్డు పరీక్ష కోసం ఎల్ఓసీ సమర్పించే సమయంలో కొందరు విద్యార్థుల నుండి కొన్ని పాఠశాలలు ఏకంగా మూడు నెలల ట్యూషన్ ఫీజును అదనంగా డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు బోర్డు దృష్టికి వచ్చింది. ఈ చర్య సీబీఎస్ఈ నిబంధనలకు పూర్తిగా విరుద్ధమని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అక్రమ వసూళ్లను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది.
పాఠశాలలకు బోర్డు జారీ చేసిన ఆదేశాలు:
ఎల్ఓసీ సమర్పణ పేరిట విద్యార్థుల నుండి ఎలాంటి అదనపు లేదా అనధికారిక ఫీజులు వసూలు చేయకూడదు. ఎల్ఓసీ సర్క్యులర్లో పేర్కొన్న విధంగా కేవలం నిర్ణీత పరీక్షా రుసుమును మాత్రమే వసూలు చేయడానికి అనుమతి ఉంటుంది.
పాఠశాలలు ఖచ్చితంగా సీబీఎస్ఈ నిబంధనలకు లోబడి మాత్రమే వ్యవహరించాలి. నిబంధనలను ఉల్లంఘించే ఎలాంటి చర్యలనైనా తక్షణమే నిలిపివేయాలి. ఈ ఆదేశాలను అతిక్రమిస్తే చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని బోర్డు హెచ్చరించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి రెండో బోర్డు పరీక్షల ఎల్ఓసీ ఎన్ని దశల్లో పూర్తవుతుంది?
ఈ ప్రక్రియ మొత్తం 3 దశల్లో జరుగుతుంది. తొలి దశలో కేవలం అభ్యర్థుల సంఖ్యను అంచనా వేయడానికి వివరాలు సేకరిస్తారు, దీనికి ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు.
ఎల్ఓసీ సమయంలో స్కూళ్లు అదనపు ఫీజు అడిగితే ఏం చేయాలి?
సీబీఎస్ఈ సర్క్యులర్లో చెప్పిన పరీక్ష ఫీజు మాత్రమే చెల్లించాలి. స్కూళ్లు అదనపు ఫీజులు అడగడం నిబంధనల ఉల్లంఘన అని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ఎల్ఓసీ సబ్మిట్ చేసి పరీక్ష రాయకపోతే మార్కులు ఎలా ఇస్తారు?
అభ్యర్థి ఒకవేళ పరీక్ష రాయకూడదని భావిస్తే, ప్రధాన పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులనే తుది ఫలితాల ప్రకటనకు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.