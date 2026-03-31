    CBSE 10వ తరగతి రెండో విడత పరీక్షలపై బోర్డు కీలక ప్రకటన: విద్యార్థులకు ఊరట, స్కూళ్లకు హెచ్చరిక

    సీబీఎస్‌ఈ 10వ తరగతి రెండో విడత బోర్డు పరీక్షల ఎల్‌ఓసీ సమర్పణకు సంబంధించి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కీలక నోటీసు విడుదల చేసింది. పాఠశాలలు అదనపు ఫీజులు వసూలు చేయకూడదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

    Updated on: Mar 31, 2026 11:55 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) 2026 నాటి 10వ తరగతి రెండో విడత బోర్డు పరీక్షలకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన నోటీసును విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల జాబితా (List of Candidates - LOC) సమర్పణకు సంబంధించి బోర్డు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను ఇచ్చింది. ఈ మేరకు పూర్తి వివరాలను సీబీఎస్‌ఈ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్ cbse.gov.in లో అందుబాటులో ఉంచింది.

    CBSE 10వ తరగతి రెండో పరీక్షలపై బోర్డు కీలక ప్రకటన: విద్యార్థులకు ఊరట (HT Photo)
    ఎల్‌ఓసీ సమర్పణకు 3 దశలు

    అధికారిక నోటీసు ప్రకారం.. 10వ తరగతి రెండో బోర్డు పరీక్షకు సంబంధించిన ఎల్‌ఓసీ సమర్పణ ప్రక్రియను బోర్డు మొత్తం 3 దశలుగా విభజించింది.

    • తొలి దశ (Phase 1): ఈ దశలో కేవలం ఎల్‌ఓసీ వివరాలను మాత్రమే నమోదు చేస్తారు. ఇక్కడ ఎలాంటి పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంతమంది విద్యార్థులు ఈ రెండో బోర్డు పరీక్షకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందో ముందే తెలుసుకోవడం ద్వారా.. అందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయడానికి మాత్రమే బోర్డు ఈ దశను ఉద్దేశించింది.
    • రెండో, మూడో దశలు (Phases 2 & 3): ఈ దశల్లో విద్యార్థులు తమ అభ్యర్థిత్వంలో మార్పులు చేసుకోవచ్చు. సబ్జెక్టులను మార్చుకోవడం, తొలగించడం లేదా కొత్తవి జోడించడం వంటివి చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత నిర్ణీత పరీక్షా రుసుమును చెల్లించి ఎల్‌ఓసీ ప్రక్రియను ఖరారు చేయాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు తాము ప్రధాన బోర్డు పరీక్షకు ఏ పాఠశాల నుండి అయితే హాజరయ్యారో, అదే పాఠశాల ద్వారా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

    ముఖ్యమైన నిబంధన

    ఎల్‌ఓసీ సమర్పించి, పరీక్ష ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా విద్యార్థి రెండో బోర్డు పరీక్షకు హాజరుకాకూడదని భావిస్తే బోర్డు వారికి ఒక వెసులుబాటు ఇచ్చింది. అటువంటి విద్యార్థుల ఫలితాలను ప్రకటించడానికి ప్రధాన పరీక్షలో చూపిన ప్రతిభనే బోర్డు పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.

    అక్రమ వసూళ్లపై బోర్డు సీరియస్

    ఇదే సమయంలో కొన్ని పాఠశాలల తీరుపై బోర్డు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రెండో బోర్డు పరీక్ష కోసం ఎల్‌ఓసీ సమర్పించే సమయంలో కొందరు విద్యార్థుల నుండి కొన్ని పాఠశాలలు ఏకంగా మూడు నెలల ట్యూషన్ ఫీజును అదనంగా డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు బోర్డు దృష్టికి వచ్చింది. ఈ చర్య సీబీఎస్‌ఈ నిబంధనలకు పూర్తిగా విరుద్ధమని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అక్రమ వసూళ్లను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది.

    పాఠశాలలకు బోర్డు జారీ చేసిన ఆదేశాలు:

    ఎల్‌ఓసీ సమర్పణ పేరిట విద్యార్థుల నుండి ఎలాంటి అదనపు లేదా అనధికారిక ఫీజులు వసూలు చేయకూడదు. ఎల్‌ఓసీ సర్క్యులర్‌లో పేర్కొన్న విధంగా కేవలం నిర్ణీత పరీక్షా రుసుమును మాత్రమే వసూలు చేయడానికి అనుమతి ఉంటుంది.

    పాఠశాలలు ఖచ్చితంగా సీబీఎస్‌ఈ నిబంధనలకు లోబడి మాత్రమే వ్యవహరించాలి. నిబంధనలను ఉల్లంఘించే ఎలాంటి చర్యలనైనా తక్షణమే నిలిపివేయాలి. ఈ ఆదేశాలను అతిక్రమిస్తే చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని బోర్డు హెచ్చరించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    సీబీఎస్‌ఈ 10వ తరగతి రెండో బోర్డు పరీక్షల ఎల్‌ఓసీ ఎన్ని దశల్లో పూర్తవుతుంది?

    ఈ ప్రక్రియ మొత్తం 3 దశల్లో జరుగుతుంది. తొలి దశలో కేవలం అభ్యర్థుల సంఖ్యను అంచనా వేయడానికి వివరాలు సేకరిస్తారు, దీనికి ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు.

    ఎల్‌ఓసీ సమయంలో స్కూళ్లు అదనపు ఫీజు అడిగితే ఏం చేయాలి?

    సీబీఎస్‌ఈ సర్క్యులర్‌లో చెప్పిన పరీక్ష ఫీజు మాత్రమే చెల్లించాలి. స్కూళ్లు అదనపు ఫీజులు అడగడం నిబంధనల ఉల్లంఘన అని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

    ఎల్‌ఓసీ సబ్మిట్ చేసి పరీక్ష రాయకపోతే మార్కులు ఎలా ఇస్తారు?

    అభ్యర్థి ఒకవేళ పరీక్ష రాయకూడదని భావిస్తే, ప్రధాన పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులనే తుది ఫలితాల ప్రకటనకు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

