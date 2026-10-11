Best selling cars : పండుగకు కొత్త కారు కొనాలా? ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఇవే! టాప్లో ఊహించని పేరు..
ఈ పండుగ సీజన్లో మీరు కొత్త కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏది ఎంచుకోవాలో అర్థం కావడం లేదా? ఇండియాలో ప్రస్తుతం బెస్ట్ సెల్లింగ్గా ఉన్న టాప్-10 కార్ల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
దసరా, దీపావళి పండుగల సెంటిమెంట్ తెచ్చిన ఉత్సాహంతో దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్ సెప్టెంబర్ 2026లో అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారులు కొత్త కార్ల కొనుగోలుపై విశేష ఆసక్తి చూపించారు. గతేడాది సెప్టెంబర్ నెలతో పోలిస్తే, ఈ 2026 సెప్టెంబర్లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్-10 కార్ల విక్రయాలు ఏకంగా 15.5 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. 2025 సెప్టెంబర్లో టాప్-10 కార్ల విక్రయాలు 1,65,725 యూనిట్లుగా ఉండగా, ఈ సెప్టెంబర్లో ఆ సంఖ్య ఏకంగా 1,91,332 యూనిట్లకు పెరగడం విశేషం.
ఈ పండుగ సీజన్లో మీరు కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. ఇది మీకోసమే! ఇండియాలో ప్రస్తుతం బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఉన్న మోడల్స్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
మారుతీ సుజుకీ ఏకఛత్రాధిపత్యం..
దేశీయ అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత చాటుకుంది. టాప్-10 బెస్ట్ సెల్లింగ్ కార్ల జాబితాలో ఏకంగా ఆరు మోడళ్లను నిలిపి తన ఆటో మొబైల్ సత్తాను నిరూపించింది. టాప్-10 కార్లలో అమ్ముడైన మొత్తం 1,91,332 యూనిట్లలో మారుతీ సుజుకీ వాహనాలే ఏకంగా 1,15,573 యూనిట్లు ఉన్నాయి. అంటే టాప్-10 కార్ల మార్కెట్ విక్రయాల్లో దాదాపు 60.4 శాతం వాటాను ఈ సంస్థ ఒక్కటే కైవసం చేసుకుంది.
సేల్స్ పరంగా ఇటీవల కొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి వచ్చిన 'మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్లిఫ్ట్' సంచలనం సృష్టించింది. ఏకంగా 25,392 యూనిట్ల విక్రయాలతో దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. గతేడాది సెప్టెంబర్తో పోలిస్తే బలెనో సేల్స్ ఊహించని రీతిలో 93 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం. దసరా పండుగ ముందు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో బలెనోకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది.
టాటా మోటార్స్ ఎస్యూవీల జోరు..
మారుతీ సుజుకీ తర్వాత స్వదేశీ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన ప్రాబల్యాన్ని చాటుకుంది. టాటా నుంచి వచ్చిన రెండు పాపులర్ ఎస్యూవీలు వరుసగా నంబర్-2, నంబర్-3 స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి. టాటా నెక్సాన్ 20,456 యూనిట్ల విక్రయాలతో రెండో స్థానంలో నిలవగా, సబ్కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ టాటా పంచ్ 20,333 యూనిట్లతో మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మిడ్-సైజ్, సబ్కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో రక్షణ ప్రమాణాలు, మైలేజీకి కస్టమర్లు పెద్దపీట వేస్తుండటంతో టాటా ఎస్యూవీల విక్రయాలు నిరంతరం పుంజుకుంటున్నాయి.
ఎస్యూవీల హవా నడుమ పుంజుకున్న హ్యాచ్బ్యాక్లు..
ప్రస్తుతం భారతీయ మార్కెట్లో ఎస్యూవీల హవా కొనసాగుతోంది. టాప్-10 బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడళ్లలో సగానికి సగం అంటే ఐదు స్థానాలను ఎస్యూవీలు, క్రాసోవర్లే దక్కించుకున్నాయి. టాటా నెక్సాన్, టాటా పంచ్లతో పాటు మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్ (19,282 యూనిట్లు), హ్యుందాయ్ క్రెటా (17,657 యూనిట్లు), మహీంద్రా స్కోర్పియో (17,313 యూనిట్లు) అత్యధిక విక్రయాలతో ఆకట్టుకున్నాయి. మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్ ఏకంగా 40 శాతం విక్రయాల వృద్ధితో నాల్గో స్థానానికి చేరుకుంది.
ఒకవైపు ఎస్యూవీల జోరు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అందుబాటులో ఉండే హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లకు కూడా మళ్లీ గిరాకీ పెరిగింది. మారుతీ సుజుకీ బలేనో, వేగన్ ఆర్, స్విఫ్ట్.. ఈ మూడు హ్యాచ్బ్యాక్ మోడళ్లు కలిసి సెప్టెంబర్ నెలలో ఏకంగా 61,616 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించి హ్యాచ్బ్యాక్ల డిమాండ్ను చాటిచెప్పాయి.
సెడాన్, ఎంపీవీ విభాగాల్లోనూ ఆధిపత్యం..
ఇక సెడాన్, ఎంపీవీ విభాగాల్లో కూడా మారుతీ సుజుకీ తన పట్టును నిలుపుకుంది. జాబితాలోని ఏకైక సెడాన్ మోడల్గా మారుతీ డిజైర్ 17,754 యూనిట్ల విక్రయాలతో నిలవగా, మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ విభాగంలో మారుతీ ఎర్టిగా 16,911 యూనిట్లతో పదో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
పండుగ సీజన్ ఆరంభంలోనే ఈ స్థాయి సేల్స్ నమోదు కావడంతో, రాబోయే దీపావళి వరకు ఆటోమొబైల్ రంగానికి మంచి రోజులు ఉంటాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మరి మీరు వీటిల్లో ఏ కారును కొంటున్నారు?
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More