Electric car : మార్కెట్లోకి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు- రూ. 6.89లక్షలకే Citroen E C3X! రేంజ్..
Citroen E C3X range : భారత మార్కెట్లోకి సిట్రోయెన్ తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ 'ఈ-సీ3ఎక్స్'ని విడుదల చేసింది. బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ (బీఏఏఎస్) ఆప్షన్తో కూడా ఈ ఈవీ లభిస్తోంది. దీని రేంజ్ 320 కి.మీలు అని సంస్థ చెప్పింది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Citroen E C3X India launch : భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో మధ్యతరగతి వినియోగదారులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ సిట్రోయెన్ సరికొత్త అడుగు వేసింది! దేశీయ మార్కెట్లోకి సరికొత్త 2026 సిట్రోయెన్ ఈ-సీ3ఎక్స్ అనే ఎలక్ట్రిక్ కారును అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. ఈ అర్బన్ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ ప్రారంభ ధరను రూ. 10.25 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) కంపెనీ నిర్ణయించింది.
అయితే, ఈ కారును మరింత తక్కువ ధరకే కస్టమర్లకు అందించేందుకు సిట్రోయెన్ ఒక వినూత్నమైన ఆఫర్ను తీసుకొచ్చింది. జెడ్జీఎమ్ గ్రూప్ భాగస్వామ్యంతో 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్' ఆప్షన్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బ్యాటరీ ధరను మినహాయించి, కారు ముందస్తు ధరను కేవలం రూ. 6.89 లక్షలకే తగ్గించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత బ్యాటరీ వినియోగానికి గానూ కిలోమీటరుకు రూ. 2.26 చొప్పున ఈఎమ్ఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
అయితే ఈ బీఏఏఎస్ ధరలు కేవలం పరిచయ ఆఫర్ (Introductory) గా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, ఈ కొత్త సిట్రోయెన్ ఈ-సీ3ఎక్స్ కారు నిర్వహణ ఖర్చు కిలోమీటరుకు కేవలం రూ. 0.19 (19 పైసలు) మాత్రమే అవుతుందని, ఇది ఈ విభాగంలోనే అత్యంత తక్కువని సిట్రోయెన్ పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం ఈ సరికొత్త ఈవీ బుకింగ్స్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కారును సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారు నేరుగా సిట్రోయెన్ డీలర్షిప్లను సందర్శించవచ్చు లేదా కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
స్టైలిష్ లుక్.. అదిరిపోయే డైమెన్షన్స్!
ఈ సరికొత్త సిట్రోయెన్ ఈ-సీ3ఎక్స్ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ కారు వినియోగదారులకు సౌకర్యాన్ని, అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. హ్యాచ్బ్యాక్ అయినప్పటికీ చూసేందుకు ఇదొక పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీ లాంటి రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని ముందు భాగంలో సరికొత్త ఎల్ఈడీ లైటింగ్ సిగ్నేచర్తో పాటు ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ అందించారు. ఈ కారు 15-ఇంచుల డైమండ్-కట్ అలాయ్ వీల్స్పై నడుస్తుంది.
ఎలక్ట్రిక్ కారుకు మరింత స్పోర్టీ లుక్ ఇచ్చేందుకు ముందు, వెనుక వైపులా స్కిడ్ ప్లేట్లు, ఫ్రంట్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్, వెనుక భాగంలో ప్రత్యేకమైన 'X' బాడ్జింగ్ను అమర్చారు. అలాగే ఎలక్ట్రికల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకునే సదుపాయం, ఆటో-ఫోల్డింగ్ ఫీచర్ గల అవుట్సైడ్ రేర్ వ్యూ మిరర్స్ ఇందులో ఉన్నాయి.
భారతీయ రోడ్లపై ఉండే గుంతలు, స్పీడ్ బ్రేకర్లను సులభంగా అధిగమించడానికి ఇందులో 170 ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు. కేవలం 4.98 మీటర్ల టర్నింగ్ రేడియస్ ఉండటం వల్ల రద్దీగా ఉండే సిటీ రోడ్లపై కూడా కారును చాలా సులభంగా తిప్పవచ్చు. దీని వీల్బేస్ 2,450 ఎంఎంగా ఉంది.
ఇక ఈ ఈవీ మొత్తం ఆరు మోనోటోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి: పోలార్ వైట్, స్టీల్ గ్రే, కాస్మో బ్లూ, పెర్లా నెరా బ్లాక్, గార్నెట్ రెడ్ మరియు డీప్ ఫారెస్ట్ గ్రీన్.
ప్రీమియం ఇంటీరియర్.. లగ్జరీ ఫీచర్లు
సిట్రోయెన్ ఈ-సీ3ఎక్స్ కారు క్యాబిన్ లోపలికి అడుగుపెడితే ప్రీమియం ఫీచర్లు స్వాగతం పలుకుతాయి. లోపల ఎల్ఈడీ ఇంటీరియర్ లైట్లు, డ్యూయల్-టోన్ లెథరెట్ సీట్లు ఉన్నాయి. కారు ఇంటీరియర్ మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ బ్లూ కలర్ థీమ్తో డిజైన్ చేశారు. డ్రైవర్ సమాచారం కోసం 7.0-ఇంచుల టీఎఫ్టీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను, అలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్ చేసే పెద్ద 10.25-ఇంచుల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అమర్చారు.
డిజిటల్ ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే.. ఇందులో ఎలక్ట్రోక్రోమిక్ ఐఆర్వీఎం, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఛార్జర్, 40 కంటే ఎక్కువ రిమోట్ యాక్సెస్ ఫీచర్లను అందించే 'కనెక్టెడ్ కార్ 2.0' సూట్ ఉన్నాయి. కారులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అనుభూతి కోసం ప్రీమియం జేబీఎల్ ఆడియో సిస్టమ్ను అమర్చారు.
కారు ప్రయాణాన్ని మరింత సుఖమయం చేయడానికి సిట్రోయెన్ ప్రత్యేకంగా ట్యూన్ చేసిన సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ను వాడింది. ఈ విభాగంలోనే అత్యుత్తమంగా 1,375 ఎంఎం షోల్డర్ రూమ్ ఉండటం వల్ల వెనుక సీట్లలో ప్రయాణికులు చాలా ఫ్రీగా కూర్చోవచ్చు. ప్రయాణాల్లో ఎక్కువ లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి ఇందులో 315 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది. కస్టమర్ల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఇంటీరియర్ మూడు విభిన్న షేడ్స్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
భద్రతకు పెద్ద పీట..
సేఫ్టీ పరంగా సిట్రోయెన్ ఈ కారులో ఎలాంటి రాజీ పడలేదు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారులో ప్రయాణికుల సురక్షిత కోసం ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, పిల్లల భద్రత కోసం ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్ వంటివి ఉన్నాయి. వీటితో పాటు స్పీడ్-సెన్సిటివ్ ఆటో డోర్ లాక్స్, హై-స్పీడ్ అలర్ట్ సిస్టమ్ వంటి స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
వీటికి అదనంగా ప్రిడిక్టివ్ సేఫ్టీ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ డ్యాష్క్యామ్లను ఆప్షనల్గా ఎంచుకోవచ్చు. దీని ద్వారా లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, ఫ్రంట్ వెహికల్ డిస్టెన్స్ అలర్ట్, రోడ్డుపై వెళ్లే పాదచారులు లేదా ఇతర చిన్న వాహనాలను గుర్తించి హెచ్చరించే పెడెస్ట్రియన్ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
పవర్ట్రెయిన్, రేంజ్ వివరాలు..
సిట్రోయెన్ ఈ-సీ3ఎక్స్ మోటార్, బ్యాటరీ సామర్థ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. పాత మోడల్ తరహాలోనే ఇందులో 29.2 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఎల్ఎఫ్పీ బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఉపయోగించారు. ఇది కారు ముందు భాగంలో ఉండే సింగిల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఈ సెటప్ గరిష్టంగా 56 బీహెచ్పీ పవర్ను, 143 ఎన్ఎం తక్షణ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారును ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్టంగా 320 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More