Citroen eC3 X : 320 కి.మీ రేంజ్తో సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్- అదిరిపోయే ఫీచర్లతో!
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ సిట్రోయెన్.. తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ ఈసీ3కి మిడ్లైఫ్ అప్డేట్ ఇస్తూ 'సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్' టీజర్ను రిలీజ్ చేసింది. సరికొత్త ఫీచర్లు, ఎల్ఈడీ లైట్లు, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లతో రానున్న ఈ కారు.. టాటా పంచ్ ఈవీతో ఉన్న పోటీని మరింత పెంచనుంది.
బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఫ్రెంచ్ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం సిట్రోయెన్ సిద్ధమైంది. భారతదేశంలో తన ఎంట్రీ లెవెల్ ఈవీ అయిన ‘ఈసీ3’కి సరికొత్త మిడ్లైఫ్ అప్డేట్ ఇస్తూ తాజాగా ఒక టీజర్ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ తన కొత్త నేమింగ్ స్ట్రాటజీలో భాగంగా ఈ అప్గ్రేడెడ్ మోడల్కు 'ఎక్స్' సఫిక్స్ను జోడించింది. దీనివల్ల ఈ కారు ‘సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్’ పేరుతో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారుకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్- సరికొత్త బోల్డ్ లుక్, డిజైన్లో మార్పులు..
కంపెనీ విడుదల చేసిన టీజర్ ప్రకారం, ఈ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ లుక్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చారు.
ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్: కారు ముందు భాగంలో సరికొత్త బంపర్ను ఇచ్చారు. దీనికి జత చేసిన సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్ కారుకు మరింత రగ్గడ్ (రఫ్ అండ్ టఫ్) లుక్ను ఇస్తుంది.
లైటింగ్ అప్గ్రేడ్: ప్రస్తుతం ఉన్న మోడల్తో పోలిస్తే ఇందులో ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లాంప్స్, ఎల్ఈడీ ఫాగ్ లాంప్స్ను అందించడం ఒక పెద్ద మార్పుగా చెప్పవచ్చు.
ఇతర మార్పులు: కారు సైడ్ మిర్రర్లపై టర్న్ ఇండికేటర్లను అమర్చారు. అలాగే సరికొత్త డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్ను కూడా జోడించారు. ఈ మార్పులన్నీ ఇటీవల అప్డేట్ అయిన సిట్రోయెన్ సీ3 ఎక్స్, ఎయిర్క్రాస్ ఎక్స్, బసాల్ట్ ఎక్స్ మోడళ్ల డిజైన్ తరహాలోనే ఉన్నాయి.
సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్- క్యాబిన్ లోపల ప్రీమియం ఫీచర్లు..
కొత్త సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇంటీరియర్లో కస్టమర్ల కంఫర్ట్ కోసం పలు లగ్జరీ ఫీచర్లను చేర్చనున్నారు:
ప్రీమియం టచ్: డ్యాష్బోర్డ్, స్టీరింగ్ వీల్కు మెట్రోపాలిటన్ లెదరెట్ ఫినిషింగ్ ఇవ్వనున్నారు.
డ్రైవింగ్ సౌకర్యం: లాంగ్ జర్నీల కోసం స్పీడ్ లిమిటర్ ఉన్న క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్ను అందిస్తున్నారు.
ఆధునిక వసతులు: క్యాబిన్ లోపల ఎల్ఈడీ అంబియంట్ లైటింగ్, ఫాస్ట్ యూఎస్బీ టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్టులు, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎం, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు రానున్నాయి.
కారు చుట్టుపక్కల దృశ్యాలను స్పష్టంగా చూసేందుకు వీలుగా ఇందులో 360-డిగ్రీల కెమెరాను కూడా అందించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రస్తుత మోడల్లో ఉన్న వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ ప్లే సపోర్ట్ చేసే 10.2-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అలాగే కొనసాగిస్తున్నారు.
సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్- సేఫ్టీ ఫీచర్లు..
ప్రయాణికుల భద్రత విషయంలో సిట్రోయెన్ ఈ ఈసీ3 ఎక్స్లో ఈసారి కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ కొత్త వేరియంట్లో స్టాండర్డ్గా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను అందించబోతున్నారు. వీటితో పాటు:
- ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ఈఎస్పీ)
- ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్
- హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్
- టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్)
- స్పీడ్-సెన్సిటివ్ డోర్ లాక్స్, ఇంజిన్ ఇమ్మొబిలైజర్.
సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్- బ్యాటరీ, రేంజ్..
మెకానికల్ పరంగా ఈ కారులో ఎలాంటి మార్పులు చేయడం లేదు. పాత బ్యాటరీ సెటప్నే ఇందులోనూ ఉపయోగించనున్నారు.
|ఫీచర్
|వివరాలు
|బ్యాటరీ సామర్థ్యం
|29.2 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్
|డ్రైవింగ్ రేంజ్
|సింగిల్ ఛార్జ్పై దాదాపు 320 కిలోమీటర్లు
|పవర్ & టార్క్
|57 PS పవర్, 143 Nm టార్క్
|గరిష్ట వేగం
|గంటకు 107 కిలోమీటర్లు
సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్- ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న సిట్రోయెన్ ఈసీ3 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 12.9 లక్షల నుంచి రూ. 13.26 లక్షల మధ్యలో ఉంది. అయితే, ఈ ధరలో లభించే ఇతర బ్రాండ్ల కార్లు మరిన్ని ఎక్కువ ఫీచర్లను ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. అందువల్ల, ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ విజయం సాధించాలంటే ధరను చాలా అగ్రెసివ్గా నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది. లాంచ్ డేట్, ధరపై సంస్థ త్వరలోనే ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.
ఇక లాంచ్ తర్వాత ఈ మోడల్ టాటా పంచ్ ఈవీతో ఉన్న పోటీని మరింత పెంచనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More