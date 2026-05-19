Best SUV : మీ నెక్ట్స్ కారుగా టాటా పంచ్నే ఎందుకు తీసుకోవాలి? 5 కారణాలు..
Tata Punch : కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్యూవీల్లో ఒకటిగా దూసుకెళుతున్న టాటా పంచ్ని మీరు ఎందుకు కొనాలి? ఇందుకు 5 బెస్ట్ కారణాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
SUVs under 10 lakhs : భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కార్లలో ఒకటైన ‘టాటా పంచ్’ సరికొత్త అవతారంలో ఈ ఏడాది మొదటి నెలలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. టాటా మోటార్స్ ఈ మైక్రో ఎస్యూవీని మునుపటి కంటే చాలా ప్రీమియంగా, పవర్ఫుల్గా అప్గ్రేడ్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సరికొత్త 2026 టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ని కొనే ముందు కస్టమర్లు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన 5 ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
2026 టాటా పంచ్- సరికొత్త ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్..
కొత్త టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ ముందు భాగం సరికొత్తగా మారింది. ఇందులో రీపొజిషన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్స్, సరికొత్త లైటింగ్ సిగ్నేచర్స్. మునుపటి కంటే షార్ప్గా ఉండే బంపర్ డిజైన్ను అందించారు.
కారు వెనుక భాగంలో ఫుల్-విడ్త్ లైట్ బార్తో కనెక్ట్ చేసిన అద్భుతమైన ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి.
పాత మోడల్తో పోలిస్తే ఇందులో సరికొత్త డిజైన్ కలిగిన అల్లాయ్ వీల్స్ను ఇచ్చారు. అయితే సైడ్ ప్రొఫైల్ మాత్రం దాదాపు పాతదానిలానే ఉంటుంది.
2026 టాటా పంచ్- ప్రీమియం ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..
ఈ కారు క్యాబిన్ లేఅవుట్ టాటా పంచ్ ఈవీ నుంచి ప్రేరణ పొందింది. పాత 7-ఇంచ్ స్క్రీన్ స్థానంలో ఇప్పుడు పెద్దదైన 10.25-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ని అందించారు. ఇది వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లేను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
డ్రైవర్ కోసం 7-ఇంచ్ ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, కొత్త టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉన్నాయి.
కారులో వాయిస్-అసిస్టెడ్ సన్రూఫ్, యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్స్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు చేరాయి.
టాప్ వేరియంట్లలో 360-డిగ్రీల కెమెరా, బ్లైండ్ స్పాట్ డిస్ప్లే ఫంక్షనాలిటీని కూడా అందించారు.
2026 టాటా పంచ్- పవర్ఫుల్ టర్బో ఇంజిన్ ఆప్షన్..
ఈసారి టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఇంజిన్ పరంగా పెద్ద అప్డేట్ ఇచ్చారు. సాధారణ కమ్యూటింగ్ కోసం పాత 88 హెచ్పీ పవర్, 115 ఎన్ఎం టార్క్ ఇచ్చే నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఎలాగో ఉంటుంది. కానీ హైవేలపై వేగంగా వెళ్లాలనుకునే వారి కోసం కొత్తగా 'iTurbo' టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇది 118 హెచ్పీ పవర్, 170 ఎన్ఎం టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. తక్కువ రన్నింగ్ కాస్ట్ (ఖర్చు) కోరుకునే వారి కోసం సీఎన్జీ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
2026 టాటా పంచ్- బెస్ట్ సేఫ్టీ ఎస్యూవీ..
భద్రత విషయంలో టాటా కార్లకు తిరుగులేదు. ఈ కొత్త పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ కూడా భారత్ ఎన్సీఏపీలో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ ను సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో వేరియంట్లను బట్టి 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ వంటి అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 360-డిగ్రీ కెమెరా వల్ల సిటీ ట్రాఫిక్లో కారును పార్కింగ్ చేయడం మరింత సులభం కానుంది.
2026 టాటా పంచ్- వేరియంట్ల వారీగా ఎక్స్షోరూం ధరల వివరాలు..
కొత్త ఇంజిన్లు, ఫీచర్ల కారణంగా టాటా పంచ్ ఎస్యూవీ ధరల పరిధి ఇప్పుడు మరింత విస్తరించింది.
నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ (5-స్పీడ్ మాన్యువల్): ప్రారంభ ధర రూ. 5.64 లక్షలు.
పెట్రోల్ ఏఎంటీ వేరియంట్లు: ప్రారంభ ధర రూ. 7.59 లక్షలు.
కొత్త ఐ-టర్బో లైనప్: ప్రారంభ ధర రూ. 8.34 లక్షలు (ఇది కేవలం 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తోనే వస్తుంది).
సీఎన్జీ మాన్యువల్: ప్రారంభ ధర రూ. 6.74 లక్షలు.
సీఎన్జీ ఏఎంటీ : ప్రారంభ ధర రూ. 8.59 లక్షలు.
అంటే మీరు రూ. 10లక్షల ధరలోపే మంచి ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీని కొనుగోలు చేయవచ్చు!
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.