Affordable electric car : హ్యుందాయ్ నుంచి బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ కారు- టాటా పంచ్ ఈవీకి పోటీగా..
Hyundai Electric cars : టాటా పంచ్ ఈవీకి పోటీగా హ్యుందాయ్ సంస్థ త్వరలోనే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని తీసుకురాబోతోంది. ఇది మార్కెట్లో అఫార్డిబుల్ ఈవీ సెగ్మెంట్లో చేరుతుందని సమాచారం. వివరాల్లోకి వెళితే..
Budget electric cars in India : భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న టాటా మోటార్స్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు హ్యుందాయ్ ఇండియా సిద్ధమైంది. 'HE1i' అనే కోడ్ నేమ్తో ఒక సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని హ్యుందాయ్ అభివృద్ధి చేస్తోంది. 2027 నాటికి భారత రోడ్లపైకి రానున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు.. ముఖ్యంగా టాటా పంచ్ ఈవీని టార్గెట్ చేస్తూ వస్తోంది.
గతేడాది జరిగిన ఇన్వెస్టర్ డే సమావేశంలో హ్యుందాయ్ తన ఎలక్ట్రిక్ వాహన రోడ్మ్యాప్ను వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా భారత్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బడ్జెట్ ఈవీని తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కారుకు సంబంధించిన డిజైన్, ఇంజనీరింగ్, తయారీ పూర్తిగా మన దేశంలోనే జరగనుంది. తమిళనాడులోని శ్రీపెరంబుదూర్ ప్లాంట్ దీనికి ప్రధాన ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మారనుంది.
హ్యుందాయ్ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ- డిజైన్, లుక్..
తాజాగా బయటకు వచ్చిన స్పై చిత్రాల ప్రకారం.. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ చూడటానికి బాక్సీ షేప్లో, చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. దీని ప్రధాన ఫీచర్లు ఇవే:
ఎక్స్టీరియర్: నిలువుగా ఉండే బాడీ లాంగ్వేజ్, భారీ వీల్ ఆర్చ్లు, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, స్పోర్టీ రియర్ స్పాయిలర్.
లైటింగ్: వెనుక భాగంలో డాటెడ్ ప్యాటర్న్తో కూడిన ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి.
ప్లాట్ఫారమ్: ఇది హ్యుందాయ్ అధునాతన 'E-GMP (K)' ప్లాట్ఫారమ్పై ఆధారపడి ఉండవచ్చని సమాచారం.
హ్యుందాయ్ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ- ఇంటర్నేషనల్ మోడల్స్ ప్రభావం?
ఈ కొత్త ఈవీకి సంబంధించిన చర్చలు ఆటో మొబైల్ రంగంలో జోరుగా సాగుతున్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఉన్న హ్యుందాయ్ ఇన్స్టర్ లేదా కియా నుంచి రాబోతున్న ఈవీ2 మోడళ్ల ఆధారంగానే దీనిని భారత్ కోసం రీ-డిజైన్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాలు ఉన్న 'రగ్గడ్ ఎస్యూవీ'గా దీనిని హ్యుందాయ్ ప్రమోట్ చేస్తోంది.
హ్యుందాయ్ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ- ఫీచర్లు, రేంజ్..
ఈ హ్యుందాయ్ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ లోపల భాగంలో భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, కనెక్టడ్ కార్ టెక్నాలజీ ఉండే అవకాశం ఉంది. స్పై షాట్స్ ప్రకారం, ఇందులో 360-డిగ్రీ కెమెరా సెటప్ కూడా ఉంది.
బ్యాటరీ: వినియోగదారుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా దీనిని రెండు వేరియంట్లలో (స్టాండర్డ్, లాంగ్ రేంజ్) విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
పోటీ: ఇది కేవలం టాటా పంచ్ ఈవీకి మాత్రమే కాకుండా, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ, రెనాల్ట్ రాబోయే కాంపాక్ట్ ఈవీలకు కూడా పోటీనిస్తుంది.
ఈ హ్యుందాయ్ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ లాంచ్, ధర, రేంజ్ వంటి వివరాలపై సంస్థ అధికారికంగా స్పందించాల్సి ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. హ్యుందాయ్ HE1i ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?
అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని 2027లో మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నారు.
2. దీని ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
టాటా పంచ్ ఈవీకి పోటీగా వస్తోంది కాబట్టి, దీని ధర రూ. 10 లక్షల నుండి రూ. 15 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్యలో ఉండే అవకాశం ఉంది.
3. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎంత దూరం వెళ్తుంది?
ఇది రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో వస్తోంది. లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్ సుమారు 350-400 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా.
4. ఈ కారు ఎక్కడ తయారవుతుంది?
హ్యుందాయ్ తన తమిళనాడు (శ్రీపెరంబుదూర్) ప్లాంట్లో ఈ కారును తయారు చేయనుంది. దీని కోసం స్థానికంగా లభించే బ్యాటరీలను వాడనున్నారు.
