టాటా సియెర్రా వర్సెస్ కియా సెల్టోస్: ఫీచర్లు, ఇంజిన్లలో ఏ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ బెస్ట్?
భారతీయ వాహనదారులకు కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలపై క్రేజ్ పెరుగుతోంది. ఫీచర్లు, ఇంజిన్ పవర్, బూట్ స్పేస్, ధరల ఆధారంగా సరికొత్త టాటా సియెర్రా, కియా సెల్టోస్ కార్ల మధ్య పూర్తి పోలికలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలకు (Compact SUV) రోజురోజుకూ ఆదరణ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ప్రయాణంలో గరిష్ట సౌకర్యం, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో పాటు శక్తిమంతమైన ఇంజిన్, అద్భుతమైన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కోరుకునే కస్టమర్ల సంఖ్య ఎక్కువైంది. ఈ విభాగంలో ఫీచర్ల పరంగా పోటీపడుతున్న రెండు అగ్రగామి మోడళ్లు కియా సెల్టోస్ (Kia Seltos), టాటా సియెర్రా (Tata Sierra). కొత్త కారు కొనేటప్పుడు ఫీచర్లకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారి కోసం ఈ రెండింటిలో ఏ కారు ఉత్తమమైనదో ఇక్కడ విశ్లేషిద్దాం.
ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఎలా ఉన్నాయి?
టాటా సియెర్రా కారులో కస్టమర్లకు సంస్థ మూడు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులో 1.5 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 104.55 బీహెచ్పీ పవర్, 145 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే 1.5 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 157.81 బీహెచ్పీ పవర్, 255 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇక 1.5 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఏకంగా 116.39 బీహెచ్పీ పవర్, 280 ఎన్ఎమ్ గరిష్ట టార్క్ను విడుదల చేస్తుంది. దీనికోసం సిక్స్-స్పీడ్ మాన్యువల్, సెవెన్-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్, సిక్స్-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లను టాటా ఇస్తోంది.
మరోవైపు, కియా సెల్టోస్ కూడా మూడు రకాల ఇంజిన్లతో మార్కెట్లో పోటీ పడుతోంది. దీనిలోని 1.5 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 113.18 బీహెచ్పీ పవర్, 144 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఇస్తుంది. 1.5 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 158.57 బీహెచ్పీ పవర్, 253 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇక 1.5 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ 114 బీహెచ్పీ పవర్, 250 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను అందిస్తుంది. ట్రాన్స్మిషన్ పరంగా చూస్తే.. సిక్స్-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఐవీటీ (IVT), సిక్స్-స్పీడ్ ఇంటెలిజెంట్ మాన్యువల్ (iMT), సెవెన్-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్, సిక్స్-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లను కియా సంస్థ అందిస్తోంది.
ఫీచర్ల జాతర: ఎందులో ఏమున్నాయి?
ఫీచర్ల పరంగా టాటా సియెర్రా సరికొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది. ఈ కారులో 12.29 అంగుళాల భారీ డిజిటల్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 10.24 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు వెనుక సీట్లకు సన్షేడ్స్, మూడ్ లైట్స్, కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్, 8 రకాలుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోగల సన్ వైజర్, థై సపోర్ట్ ఎక్స్టెండర్, బాస్ మోడ్ వంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. సంగీత ప్రియుల కోసం 12 జేబీఎల్ (JBL) స్పీకర్లు, సబ్వూఫర్, సౌండ్బార్ ఏర్పాటు చేశారు. ముందు ప్రయాణికుడి కోసం ప్రత్యేక స్క్రీన్, 360 డిగ్రీల కెమెరా, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్లు కూడా ఇందులో లభిస్తాయి.
కియా సెల్టోస్ కూడా ఫీచర్ల విషయంలో ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఐస్ క్యూబ్ ప్రొజెక్టర్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, స్టార్ మ్యాప్ ఎల్ఈడీ కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్తో ఈ కారు ఎంతో స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. ముందు వరుసలో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, టచ్ ఆధారిత డ్యూయల్ జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, డ్యూయల్ పేన్ పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 64 రంగుల యాంబియంట్ లైటింగ్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణలు. అలాగే 12.3 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 12.3 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 8 స్పీకర్ల బోస్ (Bose) ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉన్నాయి.
కొలతలు, బూట్ స్పేస్
సైజు పరంగా చూస్తే, టాటా సియెర్రా 4,340 మి.మీ పొడవు, 1,841 మి.మీ వెడల్పు, 1,715 మి.మీ ఎత్తును కలిగి ఉంది. కియా సెల్టోస్ మాత్రం 4,460 మి.మీ పొడవు, 1,830 మి.మీ వెడల్పు, 1,635 మి.మీ ఎత్తుతో ఉంటుంది. ఇక్కడ గమనిస్తే పొడవులో సెల్టోస్ పెద్దదిగా ఉన్నప్పటికీ, ఎత్తు, వెడల్పులో సియెర్రానే పెద్దది. సియెర్రా వీల్బేస్ 2,730 మి.మీ కాగా, సెల్టోస్ వీల్బేస్ 2,690 మి.మీగా ఉంది.
లగేజీ పెట్టుకునే బూట్ స్పేస్ విషయంలో టాటా సియెర్రా ఏకంగా 622 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్తో ముందంజలో ఉంది. అదే కియా సెల్టోస్లో కేవలం 447 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇక ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే టాటా సియెర్రా 50 లీటర్లుగా ఉంది. కియా సెల్టోస్ టర్బో పెట్రోల్ వేరియంట్ కూడా 50 లీటర్ల ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండగా, టర్బో డీజిల్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ వేరియంట్లు 47 లీటర్ల సామర్థ్యంతో వస్తాయి.
ధరల వివరాలు
ధరల విషయానికి వస్తే రెండూ తీవ్రంగానే పోటీ పడుతున్నాయి. టాటా సియెర్రా ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 11.49 లక్షల నుండి ప్రారంభమై టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ రూ. 21.29 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అదే కియా సెల్టోస్ ప్రారంభ ధర రూ. 10.99 లక్షల నుండి ప్రారంభమై టాప్ ఎండ్ మోడల్ రూ. 20.19 లక్షల వరకు పలుకుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్ర: టాటా సియెర్రా, కియా సెల్టోస్లలో దేనిలో బూట్ స్పేస్ ఎక్కువ?
జ: టాటా సియెర్రాలో 622 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది. ఇది కియా సెల్టోస్ (447 లీటర్లు) కంటే చాలా ఎక్కువ.
ప్ర: ఈ రెండు కార్లలో ఏది తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది?
జ: కియా సెల్టోస్ ప్రారంభ ధర రూ. 10.99 లక్షలుగా ఉండగా, టాటా సియెర్రా రూ. 11.49 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రారంభ ధర పరంగా కియా సెల్టోస్ కాస్త చౌకగా ఉంటుంది.
ప్ర: టాటా సియెర్రాలో లభించే సౌండ్ సిస్టమ్ ఏమిటి?
జ: టాటా సియెర్రాలో 12 జేబీఎల్ (JBL) స్పీకర్లు, సబ్వూఫర్, సౌండ్బార్తో కూడిన అద్భుతమైన ఆడియో సిస్టమ్ లభిస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More