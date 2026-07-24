ఈరాత్రికి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసే కుట్ర: కేంద్రంపై సీజేపీ అధినేత దిప్కే ఆరోపణలు
శని, ఆదివారాల్లో జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగే నిరసనలకు భారీగా ప్రజలు తరలివస్తారన్న భయంతో ప్రభుత్వం తమను ఈరాత్రికి అరెస్ట్ లేదా నిర్బంధించేందుకు కుట్ర చేస్తోందని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే ఆరోపించారు. తమను అరెస్ట్ చేస్తే ఉద్యమం ఉధృతమై దేశమంతటా విస్తరిస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్-యుజి (NEET-UG) పేపర్ లీకేజీకి నిరసనగా సాగుతున్న ఆందోళనలు 35వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ ఆందోళన తీవ్రరూపం దాల్చడంతో, ప్రభుత్వం తమ నాయకులను ఈ రాత్రికే అరెస్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వారాంతంలో (శని, ఆదివారాలు) జంతర్ మంతర్కు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు, మద్దతుదారులు చేరుకుంటారనే సమాచారంతోనే ప్రభుత్వం ఈ దమనకాండకు దిగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.
నాయకులను అరెస్ట్ చేస్తే ఉద్యమం దేశవ్యాప్తం అవుతుంది: దిప్కే
ఈ సందర్భంగా పిటిఐ (PTI) వార్తా సంస్థతో మాట్లాడిన అభిజీత్ దిప్కే, ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించారు. "శని, ఆదివారాలు రావడంతో రేపటి నుంచి భారీగా జనం తరలివస్తారని ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందింది. అందుకే ఈ రాత్రికే మమ్మల్ని నిర్బంధించడానికి లేదా అరెస్టు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అలాంటి పని చేస్తే అది వారి మరొక పెద్ద పొరపాటు అవుతుంది. సోనమ్ వాంగ్చుక్ను తీసుకెళ్లినప్పుడు ఉద్యమం మరింత బలంగా మారింది. విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్ చేసినప్పుడు నిరసనలు మరింత ఉధృతమయ్యాయి" అని వ్యాఖ్యానించారు.
విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడమే ఈ సమస్యకు ఏకైక పరిష్కారమని, తమను అరెస్ట్ చేస్తే ఈ పోరాటం దేశంలోని మూలమూలకూ విస్తరిస్తుందని దిప్కే స్పష్టం చేశారు.
17 మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేత
శుక్రవారం జంతర్ మంతర్ వద్ద పోలీసులు అభేద్యమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఆందోళన స్థలంలో ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేశారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (DMRC) జులై 24 ఉదయం 7:30 గంటల నుంచి 17 మెట్రో స్టేషన్లలోకి ప్రవేశాలు, నిష్క్రమణలను తాత్కాలికంగా మూసివేసింది.
మరోవైపు గురువారం అర్ధరాత్రి జంతర్ మంతర్ వైపు వెళ్తున్న 25 మందికి పైగా విద్యార్థులను లోధి కాలనీ పోలీసులు ముందస్తు చర్యగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
చర్చలు ఏమయ్యాయి?
మరోవైపు సీజేపీ ప్రతినిధులు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకా కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్లతో భేటీ అయ్యారు. నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులపై కేసులు ఎత్తివేయడానికి, ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు పరిహారం అందించడానికి ప్రభుత్వం "సూత్రప్రాయంగా" అంగీకరించిందని సీజేపీ తెలిపింది. అయితే, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్పై సమాధానం చెప్పేందుకు కేంద్రం శనివారం వరకు సమయం కోరిందని తెలిపింది.
కఠిన చట్టంపై ప్రధాని మోదీ హామీ
ఈ వివాదంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందిస్తూ ఒక సెల్ఫీ-వీడియోను విడుదల చేశారు. పేపర్ లీకేజీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక చట్టం తీసుకువస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు, తీవ్రమైన శిక్షలతో కూడిన బిల్లు ముసాయిదాపై శుక్రవారం క్యాబినెట్ భేటీలో చర్చించి, సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో బిల్లును ఆమోదింపజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామని ప్రధాని తెలిపారు. అలాగే నిరాహార దీక్ష విరమించిన సోనమ్ వాంగ్చుక్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More