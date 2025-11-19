క్లౌడ్ఫ్లేర్ సేవలకు అంతరాయం: చాట్జీపీటీ నుంచి న్యూజెర్సీ ట్రాన్సిట్ వరకు.. ఎందుకీ సమస్య?
ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ క్లౌడ్ఫ్లేర్ సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడటంతో చాట్జీపీటీ, ఎక్స్ (ట్విట్టర్), షాపిఫై, కాయిన్బేస్, న్యూజెర్సీ ట్రాన్సిట్తో సహా పలు కీలక డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల సేవలు మంగళవారం ఉదయం నిలిచిపోయాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించామని క్లౌడ్ఫ్లేర్ ప్రకటించింది.
క్లౌడ్ఫ్లేర్ సేవల్లో ఏర్పడిన సాంకేతిక సమస్య (ఔటేజ్) కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రముఖ ప్లాట్ఫారమ్లు ప్రభావితమయ్యాయి. చాట్జీపీటీ, న్యూజెర్సీ ట్రాన్సిట్ వంటి సంస్థల సేవలు నిలిచిపోయాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించినప్పటికీ, ఇంకా ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయేమోనని క్లౌడ్ఫ్లేర్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాలను అందించే కీలక సంస్థ క్లౌడ్ఫ్లేర్. ఈ కంపెనీ సేవల్లో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఒక సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. దీని కారణంగా చాట్జీపీటీ, ఆన్లైన్ గేమ్ లీగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ నుంచి న్యూజెర్సీ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ వరకు అనేక సర్వీసుల వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడ్డారు.
తమ ఇంజనీర్లు వినియోగదారులను ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యల్లో కొన్నింటిని పరిష్కరించామని, ఇకపై అలాంటి అంతరాయాలు కనిపించడం లేదని క్లౌడ్ఫ్లేర్ మంగళవారం తెల్లవారుజామున 12:44 నిమిషాల EST సమయానికి ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని ఆ సంస్థ తెలిపింది.
ఏయే ప్లాట్ఫారమ్లు ప్రభావితమయ్యాయి?
మంగళవారం క్లౌడ్ఫ్లేర్ సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడటం వల్ల ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్), షాపిఫై, డ్రాప్బాక్స్, కాయిన్బేస్ వంటి అనేక ఇతర ప్రముఖ ప్లాట్ఫారమ్లు కూడా ప్రభావితమయ్యాయి. క్రెడిట్ రేటింగ్ సంస్థ మూడీస్ వెబ్సైట్ కూడా ఇందులో ఉంది.
మూడీస్: ఈ సంస్థ వెబ్సైట్లో 'ఎర్రర్ కోడ్ 500' కనిపించింది. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం కోసం క్లౌడ్ఫ్లేర్ వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని వినియోగదారులకు సూచించింది.
న్యూజెర్సీ ట్రాన్సిట్: ఈ సంస్థకు చెందిన డిజిటల్ సేవల్లో కొన్ని, ముఖ్యంగా njtransit.com, తాత్కాలికంగా పనిచేయకపోవచ్చు లేదా నెమ్మదిగా లోడ్ కావచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
న్యూయార్క్ సిటీ ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్మెంట్: నగరం యొక్క అత్యవసర సేవలు కూడా ఈ అంతరాయం వల్ల ప్రభావితం అయినట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. ఈ సమస్య ప్రభావంపై నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఫ్రాన్స్ రైల్వే: ఫ్రాన్స్కు చెందిన జాతీయ రైల్వే కంపెనీ SNCF వెబ్సైట్ సేవలకు కూడా అంతరాయం ఏర్పడింది. "కొంత సమాచారం, షెడ్యూల్లు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు లేదా అప్డేట్ కాకపోవచ్చు" అని ఆ కంపెనీ వినియోగదారులను హెచ్చరించింది. వీలైనంత త్వరగా సేవలను పునరుద్ధరించడానికి తమ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని SNCF పేర్కొంది.
క్లౌడ్ఫ్లేర్ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు అంత ముఖ్యం?
శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కేంద్రంగా పనిచేసే క్లౌడ్ఫ్లేర్ సంస్థ, ఇంటర్నెట్ను మరింత వేగంగా, సురక్షితంగా మార్చడానికి తెర వెనుక (బ్యాక్ఎండ్లో) పనిచేస్తుంది. అయితే, ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు మాత్రం ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులకు "భారీ డిజిటల్ ట్రాఫిక్ జామ్"కు దారితీస్తుందని సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణుడు మైక్ చాపెల్ తెలిపారు.
సాధారణంగా, వినియోగదారులు తమ డిజిటల్ పరికరం నుంచి వెబ్సైట్కి నేరుగా కనెక్ట్ అవుతున్నారని అనుకుంటారు. కానీ, వాస్తవానికి ఆ కనెక్షన్ల మధ్య క్లౌడ్ఫ్లేర్ వంటి కంపెనీలు పనిచేస్తుంటాయని చాపెల్ వివరించారు.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నోట్రె డామ్ మెండోజా కాలేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్న చాపెల్ క్లౌడ్ఫ్లేర్ గురించి మరింత స్పష్టం చేశారు.
"క్లౌడ్ఫ్లేర్ అనేది ఒక 'కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ (CDN)'. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 20% వెబ్సైట్ల కంటెంట్ను తీసుకొని, వాటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వేలకొద్దీ సర్వర్లలో అద్దంలా (మిర్రర్) ఉంచుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"క్లౌడ్ఫ్లేర్ రక్షణ ఉన్న ఒక వెబ్సైట్ను మీరు యాక్సెస్ చేసినప్పుడు, మీ కంప్యూటర్ నేరుగా ఆ సైట్కు కనెక్ట్ అవ్వదు. బదులుగా, ఇది మీ ఇంటికి దగ్గరగా ఉండగల అత్యంత సమీపంలోని క్లౌడ్ఫ్లేర్ సర్వర్కు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఆ వెబ్సైట్ను అధిక ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు మొరాయించకుండా రక్షిస్తుంది. అంతేకాకుండా, మీకు వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది. ఇది అందరికీ ఉపయోగకరం. అయితే, అది విఫలమైనప్పుడు, ఇంటర్నెట్లో 20% ఒకేసారి నిలిచిపోతుంది" అని చాపెల్ వివరించారు.
గతంలోనూ సాంకేతిక అంతరాయాలు
ఇలాంటి సాంకేతిక అంతరాయాలు ఇప్పుడే కాదు, గతంలోనూ సంభవించాయి.
మైక్రోసాఫ్ట్: గత నెలలో మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్ పోర్టల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనివల్ల వినియోగదారులు ఆఫీస్ 365, మైన్క్రాఫ్ట్ వంటి సేవలను యాక్సెస్ చేయలేకపోయారు. అజూర్ మౌలిక సదుపాయాలలో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ మార్పు (Configuration Change) కారణంగానే ఈ అంతరాయం ఏర్పడిందని టెక్ కంపెనీ తన అజూర్ స్టేటస్ పేజీలో రాసింది.
అమెజాన్: అక్టోబర్లో అమెజాన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సేవలో భారీ అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ సమస్యను కంపెనీ పరిష్కరించినప్పటికీ, ఈ ఔటేజ్ కారణంగా సోషల్ మీడియా, గేమింగ్, ఫుడ్ డెలివరీ, స్ట్రీమింగ్, ఫైనాన్షియల్ ప్లాట్ఫారమ్లతో సహా అనేక ఆన్లైన్ సేవలు నిలిచిపోయాయి.
News/News/క్లౌడ్ఫ్లేర్ సేవలకు అంతరాయం: చాట్జీపీటీ నుంచి న్యూజెర్సీ ట్రాన్సిట్ వరకు.. ఎందుకీ సమస్య?
News/News/క్లౌడ్ఫ్లేర్ సేవలకు అంతరాయం: చాట్జీపీటీ నుంచి న్యూజెర్సీ ట్రాన్సిట్ వరకు.. ఎందుకీ సమస్య?