    కోల్ ఇండియా షేర్ల పతనం: 5% క్షీణించిన ధర.. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు కొనాలా? అమ్మాలా?

    ప్రభుత్వ వాటా విక్రయం (OFS) ప్రకటనతో బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్‌లో కోల్ ఇండియా షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. ఫ్లోర్ ప్రైస్ కంటే తక్కువకు షేర్లను ఆఫర్ చేయడమే ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడికి ప్రధాన కారణం.

    Published on: May 27, 2026 10:01 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CIL) షేర్లు బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో 5.30% పడిపోయి 433.95 వద్ద ముగిశాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా కంపెనీలో 2% వాటాను విక్రయిస్తున్నట్లు ప్రకటించడమే ఇందుకు కారణం. మంగళవారం 458.15 వద్ద ముగిసిన షేర్ ధర, బుధవారం ఉదయం 429 వద్ద నష్టాలతో ప్రారంభమైంది.

    కోల్ ఇండియా ఓఎఫ్ఎస్ మే 27న సంస్థాగత (Non-retail) ఇన్వెస్టర్లకు, మే 29న రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు, ఉద్యోగులకు అవకాశం ఉంటుంది.
    కోల్ ఇండియా OFS ముఖ్యాంశాలు

    కేంద్ర బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వం ఈ వాటా విక్రయాన్ని చేపట్టింది. ఈ ఆఫర్ మే 27 మరియు మే 29 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    ఫ్లోర్ ప్రైస్: ప్రభుత్వం ఒక్కో షేరుకు 412 ధరను నిర్ణయించింది. ఇది మంగళవారం నాటి ముగింపు ధరతో పోలిస్తే దాదాపు 11.2% తక్కువ.

    విక్రయించే వాటా: ప్రాథమికంగా 6.16 కోట్ల షేర్లను (1% వాటా) ప్రభుత్వం విక్రయించనుంది. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే మరో 1% (మొత్తం 2%) విక్రయించే అవకాశం ఉంది.

    ఎవరు ఎప్పుడు కొనవచ్చు?: మే 27న సంస్థాగత (Non-retail) ఇన్వెస్టర్లకు, మే 29న రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు, ఉద్యోగులకు అవకాశం ఉంటుంది.

    ఆర్థిక ఫలితాలు ఆశాజనకం

    షేర్ ధర పడిపోయినప్పటికీ, కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగానే ఉంది. మార్చి త్రైమాసికంలో (Q4 2026) కోల్ ఇండియా గణనీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

    నికర లాభం: ఏడాది ప్రాతిపదికన 12% పెరిగి 10,908 కోట్లకు చేరింది.

    ఆదాయం: 6% వృద్ధి చెంది 46,490 కోట్లుగా నమోదైంది.

    డివిడెండ్: ఒక్కో షేరుకు 5.25 చొప్పున తుది డివిడెండ్‌ను కంపెనీ బోర్డు ప్రకటించింది.

    ఎబిటా (EBITDA): మార్జిన్లు 36% నుంచి 39%కి మెరుగుపడ్డాయి.

    బ్రోకరేజ్ సంస్థల అభిప్రాయం: కొనాలా? అమ్మాలా?

    షేర్ ధర తగ్గడం దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఒక అవకాశమని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

    ఎలారా క్యాపిటల్ (Elara Capital): ఈ స్టాక్‌కు 'Accumulate' రేటింగ్ ఇస్తూ, టార్గెట్ ధరను 522గా నిర్ణయించింది. పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్ కారణంగా భవిష్యత్తులో బొగ్గు ఉత్పత్తి పెరిగి కంపెనీ లాభాలు మెరుగుపడతాయని అంచనా వేసింది.

    ఎమ్కే గ్లోబల్ (Emkay Global): 'Add' రేటింగ్‌తో 450 టార్గెట్ ధరను ఇచ్చింది. వచ్చే రెండేళ్లలో ఉత్పత్తి 5% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని, ఈ ధర పతనం కొనుగోలుకు అనుకూలమని పేర్కొంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) అంటే ఏమిటి?

    లిస్టెడ్ కంపెనీల్లోని ప్రమోటర్లు (ఇక్కడ ప్రభుత్వం) తమ వాటాను బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయించడానికి ఎంచుకునే పద్ధతిని OFS అంటారు. ఇది సాధారణంగా మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ ధరకే (డిస్కౌంట్) లభిస్తుంది.

    2. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఎప్పుడు బిడ్ వేయవచ్చు?

    రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు మే 29న కోల్ ఇండియా OFS కోసం బిడ్లు దాఖలు చేయవచ్చు.

    3. కోల్ ఇండియా షేర్ దీర్ఘకాలంలో ఎలా రాణించింది?

    ఈ షేరు గత మూడేళ్లలో 80% రిటర్న్స్ ఇవ్వగా, గత ఐదేళ్లలో 200% మల్టీబ్యాగర్ లాభాలను ఇన్వెస్టర్లకు అందించింది.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం. మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి.)

    Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/కోల్ ఇండియా షేర్ల పతనం: 5% క్షీణించిన ధర.. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు కొనాలా? అమ్మాలా?
