జూన్ 6న జంతర్ మంతర్ వద్ద 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' నిరసన: అసలు అజెండా ఏంటి? 5 ముఖ్యాంశాలు
నీట్ (NEET) పరీక్షల అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, సోషల్ మీడియా వ్యంగ్య ఉద్యమం 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) జూన్ 6న ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ నిరసనకు పిలుపునిచ్చింది.
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్-యూజీ (NEET-UG) పరీక్షల లీకేజీలు, అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక వినూత్న నిరసన ఊపందుకుంటోంది. కేవలం ఒక వ్యంగ్యంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రారంభమై, ప్రస్తుతం యువతలో భారీ మద్దతు కూడగట్టుకున్న ఉద్యమం 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) జూన్ 6న ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుత నిరసన చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది.
ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ సంస్థ తన మొదటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి, దేశంలోని యువతను ఈ నిరసనలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చింది. ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి సంబంధించిన 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే:
1. అమెరికా నుంచి రానున్న వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే
సీజేపీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు అభ్యసిస్తున్నారు. ఆయన జూన్ 6 (శనివారం) ఉదయం 8 గంటలకు ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ కానున్నారు. అక్కడి నుంచి నేరుగా పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన కోసం అనుమతి కోరనున్నట్లు పార్టీ ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ తెలిపారు. పరీక్షల అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే ప్రధాన డిమాండ్తో ఈ నిరసన సాగనుంది.
2. పరీక్షల అక్రమాలు - వ్యవస్థలో లోపాలు
నీట్-యూజీ పరీక్షల్లో పేపర్ లీకులు, పరిపాలనా లోపాలు, ఆలస్యం వంటి వివాదాల నేపథ్యంలో ఈ నిరసన తెరపైకి వచ్చింది. దీనితో పాటు సీబీఎస్ఈ (CBSE) కి చెందిన ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్ (OSM) విధానంపై కూడా పలు అనుమానాలు వెల్లడవుతున్నాయి.
3. ప్రభుత్వ చర్యలు కేవలం 'కంటితుడుపు'
ఇటీవలే ప్రభుత్వం సీబీఎస్ఈ చైర్పర్సన్ రాహుల్ సింగ్, సెక్రటరీ హిమాన్షు గుప్తాలను బదిలీ చేయడాన్ని సీజేపీ తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. "వ్యవస్థ మొత్తం కుళ్ళిపోయింది. ఈ బదిలీలు కేవలం ఒక కంటితుడుపు (Eyewash) చర్య మాత్రమే. మేము విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇప్పటివరకు ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు" అని ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ ఆరోపించారు. ఈ నిరసనలో ఏ పార్టీ జెండా లేకుండా ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చని ఓపెన్ కాల్ ఇచ్చారు.
4. సోనమ్ వాంగ్చుక్, ప్రకాష్ రాజ్ మద్దతు
ఈ నిరసనకు లద్దాఖ్ పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్, సీనియర్ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ తమ సంఘీభావాన్ని ప్రకటించారు.
సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఎక్స్ (X) పోస్ట్లో: "జూన్ 6కు సిద్ధంగా ఉన్నాం... శాంతి, ప్రేమ మాత్రమే మన ఆయుధాలు. ఒకవేళ జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చినా వెళ్తాం. నేరం కోసం కాకుండా ఒక మంచి ఆశయం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో ఒక్కసారైనా జైలుకు వెళ్లాలి."
నటుడు ప్రకాష్ రాజ్: "సినిమా షూటింగ్ షెడ్యూల్ వల్ల నేను దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ అత్యంత సందర్భోచితమైన 'కాక్రోచ్ మూవ్మెంట్'కు నా సంఘీభావం తెలుపుతున్నాను. యువ కాక్రోచ్లు (యువత) అందరూ అక్కడికి చేరుకోవాలని కోరుతున్నాను" అంటూ ట్వీట్ చేశారు.
5. అరెస్టులకు భయపడేది లేదు
తనను భారతదేశానికి రాగానే పోలీసులు అరెస్ట్ చేయవచ్చనే అనుమానాలు ఉన్నాయని వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తెలిపారు. అయితే శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే రాజ్యాంగ హక్కు తమకు ఉందని ఆయన నమ్ముతున్నారు. మరో ప్రతినిధి విజేత దహియా మాట్లాడుతూ, "సోనమ్ వాంగ్చుక్నే అరెస్ట్ చేయగలిగినప్పుడు, దీప్కేను కూడా అరెస్ట్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ ఆయన్ను అరెస్ట్ చేస్తే మాకు మరింత మంది మద్దతుగా వస్తారు" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More