శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
National constitution day : నవంబర్ 26ని రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా ఎందుకు జరుపుకుంటాము?
నవంబర్ 26న దేశవ్యాప్తంగా రాజ్యాంగ దినోత్సవం (సంవిధాన్ దివస్) జరుపుకుంటారు. 1949లో రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన ఈ రోజు ప్రాధాన్యత, ముసాయిదా రూపకల్పన, పీఠిక మార్పులు, పౌరుల హక్కుల గురించి పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ప్రతి ఏటా నవంబర్ 26న దేశవ్యాప్తంగా ‘సంవిధాన్ దివస్’ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. 1949లో రాజ్యాంగ పరిషత్ భారత రాజ్యాంగాన్ని అధికారికంగా ఆమోదించిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ వేడుక జరుపుకుంటారు. రెండు నెలల తర్వాత, 1950 జనవరి 26న రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చి భారత్ గణతంత్ర రాజ్యంగా అవతరించింది. అయితే "భారత ప్రజలమైన మేము" అంటూ మన పాలనా పత్రాన్ని ఆమోదించిన రోజును గుర్తుచేసుకుంటూ నవంబర్ 26న రాజ్యాంగ దినోత్సవం నిర్వహిస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, అమరావతి, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్ నగరాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, న్యాయస్థానాలు, విద్యాసంస్థల్లో ఈ రోజున రాజ్యాంగ పీఠిక పఠనం, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లోని విద్యార్థులకు రాజ్యాంగ విలువలు, ప్రాథమిక హక్కులు, బాధ్యతలపై ఉపన్యాసాలు, పోటీలు ఏర్పాటు చేస్తారు. సామాన్య పౌరుడి దైనందిన జీవితంలో రాజ్యాంగం ఎంతటి కీలక భూమిక పోషిస్తుందో తెలియజేయడానికి ఈ వేడుకలు దోహదపడతాయి.
నేషనల్ లా డే నుంచి సంవిధాన్ దివస్ వరకు..
నవంబర్ 26ను 'రాజ్యాంగ దినోత్సవం'గా పిలవడం ప్రారంభించి దశాబ్దం దాటింది. 2015 అక్టోబర్లో ముంబైలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ స్మారక చిహ్నానికి శంకుస్థాపన చేసిన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ నిర్ణయం ప్రకటించారు. అంతకుముందు దీన్ని ‘నేషనల్ లా డే’ అని పిలిచేవారు. 1979లో సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మీ మల్ సింఘ్వీ తొలుత ఈ రోజును ప్రారంభించారు.
మూడేళ్ల చర్చలు.. రెండు వేలకుపైగా సవరణలు
స్వతంత్ర భారత పాలనా పత్రంపై రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులు మూడేళ్లకు పైగా విస్తృతంగా చర్చించారు. 1947 అక్టోబర్లో తొలి పీఠిక ముసాయిదాను సమర్పించిన అనంతరం, రాజ్యాంగ సలహాదారు బీఎన్ రావు 1948 ఫిబ్రవరిలో ప్రాథమిక ముసాయిదా సిద్ధం చేశారు. డాక్టర్ అంబేద్కర్ నేతృత్వంలోని ముసాయిదా కమిటీ 1948లో దాన్ని సవరించింది. ఆ తర్వాత ఏడాది పాటు సభలో చర్చలు సాగాయి. రెండు వేలకుపైగా సవరణలను పరిశీలించి, పలు మార్పులు చేర్చి తుది ముసాయిదా ఆమోదించారు.
శాంతినికేతన్కు చెందిన నందలాల్ బోస్ కళాఖండాలతో ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో చేతితో రాసిన రాజ్యాంగ ప్రతులపై 1950 జనవరి 24న సభ్యులు సంతకాలు చేశారు. అదే రోజున భారత తొలి రాష్ట్రపతిగా డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
పీఠిక రూపకల్పన.. పదాల చేరికపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు
1946 డిసెంబర్లోని లక్ష్యాల తీర్మానం, 1946 జులై నిపుణుల కమిటీ ప్రకటన ఆధారంగా 1948లో అంబేద్కర్ పీఠిక ముసాయిదా రూపొందించారు. సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం కల్పిస్తూ సార్వభౌమ ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా భారత్ను తీర్చిదిద్దేందుకు అంబేద్కర్ సౌభ్రాతృత్వం, మానవ గౌరవాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
1949 నవంబర్ 26న ఆమోదించిన అసలు పీఠికలో 'సోషలిస్ట్' (సామ్యవాద), 'సెక్యులర్' (లౌకిక) పదాలు లేవు. 1976లో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ పదాలను చేర్చారు. వీటి చెల్లుబాటును సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు, 2024 నవంబర్లో ఆ చేరికను సమర్థించింది. అన్ని మతాలకు సమాన గౌరవం ఇచ్చే గణతంత్రాన్ని 'సెక్యులర్' సూచిస్తుందని, సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక దోపిడీని రూపుమాపే లక్ష్యాన్ని 'సోషలిస్ట్' ప్రతిబింబిస్తుందని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
పౌరుల హక్కులు, బాధ్యతలు.. ఆచరణే అసలు లక్ష్యం!
భారత అత్యున్నత చట్టంగా నిలిచే రాజ్యాంగం వాక్ స్వాతంత్ర్యం, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, మత స్వేచ్ఛ, అక్రమ నిర్బంధం నుంచి రక్షణ, సంచార స్వేచ్ఛ, సాంస్కృతిక, విద్యా హక్కులు కల్పిస్తోంది. అదే సమయంలో నాలుగో భాగం-ఏలో ప్రాథమిక విధులు పొందుపరిచారు. అంటరానితనం నిర్మూలనతో పాటు మతం, జాతి, కులం, లింగం, పుట్టిన ప్రదేశం ఆధారంగా వివక్ష చూపకూడదనే ఆర్టికల్ 15 నిబంధన రాజ్యాంగ మూల సూత్రాలకు అద్దం పడుతుంది.
రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని కేవలం ఒక తంతుగా కాకుండా, ఇంటింటా, పాఠశాలల్లో రాజ్యాంగ విలువలు, సౌభ్రాతృత్వం నేర్పించాలని, సామాజిక-ఆర్థిక విభేదాలను రాజ్యాంగ మార్గాల్లోనే పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.