శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Credit score : మీ క్రెడిట్ స్కోర్ 630 దగ్గరే ఆగిపోయిందా? ఇలా పెంచుకోండి..
630 క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్నవారికి కొత్త లోన్లు, క్రెడిట్ కార్డులు రావడం కష్టంగా మారుతుంది. క్రెడిట్ రిపోర్ట్ తనిఖీ, సకాలంలో బిల్లుల చెల్లింపు, తక్కువ వినియోగంతో స్కోర్ను ఎలా పెంచుకోవచ్చో నిపుణులు సూచించారు. వాటి గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
630 క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్నవారికి కొత్త రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డులు పొందడం కాస్త కష్టంగానే ఉంటుంది. తక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్నవారిని బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు రిస్క్ ఉన్న దరఖాస్తుదారులుగా చూస్తాయి. లోతైన తనిఖీలు లేకుండా రుణ దరఖాస్తులను ఆమోదించేందుకు అవి వెనుకాడతాయి.
ఇలాంటి స్కోర్ వల్ల రుణాల వడ్డీ రేట్లు, ఇతర నిబంధనలపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. క్రెడిట్ పరపతి కాస్త బలహీనంగా ఉండటంతో దరఖాస్తుదారులకు బ్యాంకుల నుంచి తక్కువ సౌలభ్యం లభిస్తుంది. అయినా సరే, క్రెడిట్ పనితీరుపై ప్రాథమిక అవగాహన, సకాలంలో వాయిదాల చెల్లింపు, బాధ్యతాయుత వినియోగం, కొన్ని స్థిరమైన మార్పులతో స్కోర్ను సులభంగా మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ఇల్లు, కారు, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం లోన్లు తీసుకునేవారు, క్రెడిట్ కార్డులు వాడేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. సిబిల్ వంటి క్రెడిట్ బ్యూరోల స్కోర్ 750 దాటితేనే తక్కువ వడ్డీకి సులభంగా రుణాలు లభిస్తాయి. 630 దగ్గర ఆగిపోయిన స్కోర్ను చక్కదిద్దుకుంటే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక అవసరాలకు ఇబ్బంది తప్పుతుంది.
నిపుణుల సూచనలివే.. నివేదికతో మొదలుపెట్టండి
"630 చుట్టుపక్కల స్కోర్ సాధారణంగా సరిచేసుకోదగిన కొన్ని అలవాట్లను సూచిస్తుంది. కాబట్టి మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్లో తప్పులు లేదా పాత ఖాతాలు బకాయిలుగా తప్పుగా నమోదయ్యాయా అని చూసి వెంటనే అభ్యంతరం తెలపండి," అని జాగిల్ వ్యవస్థాపకుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ రాజ్ పీ నారాయణం వివరించారు.
"ఆ తర్వాత ప్రాథమిక అంశాలపై దృష్టి పెట్టండి; ప్రతి ఈఎంఐ, కార్డు బిల్లును సకాలంలో చెల్లించండి. స్టేట్మెంట్ తేదీకి ముందే బకాయిలు చెల్లించి నివేదించే వినియోగ శాతాన్ని తక్కువగా ఉంచండి. తక్కువ వ్యవధిలో పలు లోన్లు లేదా కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేయకండి; ప్రతి హార్డ్ ఎంక్వైరీ స్కోర్ను కిందకు లాగుతుంది. యాక్టివ్ క్రెడిట్ ఖాతాను క్రమం తప్పకుండా వాడుతూ ఉండండి; నిలకడైన, సకాలంలో జరిగే చెల్లింపులు కాలక్రమేణా మంచి రికార్డును నిర్మిస్తాయి. జ్యాగ్ మనీ (zagg.money) ద్వారా రిటైల్ క్రెడిట్ కార్డులు జారీ చేసే సంస్థగా మేము చూస్తున్నదేమిటంటే, కార్డుదారులు నిలకడగా ఉంటే స్కోర్లు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి. కొన్ని రిపోర్టింగ్ సైకిళ్లకు సమయం ఇవ్వండి," అని ఆయన చెప్పారు.
"630 క్రెడిట్ స్కోర్ అంటే నిరాశ చెందాల్సిన అంశం కాదు, క్రెడిట్ అలవాట్లను పునఃసమీక్షించుకునే అవకాశం. క్రెడిట్ రిపోర్ట్లో తప్పులు ఉన్నాయా అని తనిఖీ చేయడంతో మొదలుపెట్టండి; అన్ని ఈఎంఐలు, కార్డు బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించండి, కార్డుపై ఉన్న బకాయిలను తగ్గించండి, అనేక లోన్ల కోసం దరఖాస్తు చేయకుండా ఉండండి. వీలైతే పాత ఖాతాలను తెరిచే ఉంచి, మార్పులు కనిపించేందుకు సమయం ఇవ్వండి," అని లోన్ రీపేమెంట్, సెటిల్మెంట్ వేదిక జావో వ్యవస్థాపకుడు కుందన్ షాహీ తెలిపారు.
క్రెడిట్ స్కోర్ పెంచుకునే ఐదు సులభ మార్గాలు..
క్రెడిట్ రిపోర్ట్ తనిఖీ చేయండి: సంబంధిత క్రెడిట్ బ్యూరోల నుంచి క్రెడిట్ రిపోర్ట్ తీసుకుని తప్పులు, విస్మరించిన అంశాలు, తప్పు వ్యక్తిగత వివరాలు లేదా ఖాతాలు రెండుసార్లు నమోదయ్యాయా అని పరిశీలించాలి. ఏవైనా పొరపాట్లు కనిపిస్తే సరైన మార్గాల ద్వారా ఫిర్యాదు చేసి సరిచేయాలి.
గడువు తేదీలు దాటనివ్వద్దు: అన్ని ఈఎంఐలు, క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులను నిర్ణీత గడువులోగా కచ్చితంగా చెల్లించాలి. చెల్లింపు చరిత్రపై ప్రభావం పడే జాప్యాలను నివారించేందుకు రిమైండర్లు లేదా ఆటో-పే సౌకర్యం పెట్టుకోవాలి.
క్రెడిట్ వినియోగాన్ని తక్కువగా ఉంచండి: క్రెడిట్ కార్డు పరిమితిని పూర్తిగా వాడేయకుండా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. బకాయిలను క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తూ వినియోగం 30 శాతం లోపు ఉండేలా చూసుకోవడం ఉత్తమం.
కొత్త రుణ దరఖాస్తులు పరిమితం చేయండి: తక్కువ సమయంలోనే వరుసగా లోన్లు లేదా క్రెడిట్ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేస్తే పదేపదే 'హార్డ్ ఎంక్వైరీలు' నమోదవుతాయి. దీనివల్ల అప్పుల కోసం ఆరాటపడే వ్యక్తిగా కనిపించే ప్రమాదం ఉంది; కాబట్టి అవసరమైనప్పుడే దరఖాస్తు చేయాలి.
పాత క్రెడిట్ ఖాతాలను నిలుపుకోండి: ఏళ్ల తరబడి క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తున్న పాత క్రెడిట్ కార్డులు, కొనసాగుతున్న రుణాలు సుదీర్ఘ క్రెడిట్ చరిత్రకు దోహదపడతాయి. వీలైన చోట వాటిని మూసేయకుండా, బాధ్యతాయుతంగా వాడుతూ కొనసాగించాలి.
నిలకడతోనే ఫలితం..
క్రెడిట్ స్కోర్ ఒక్క రాత్రిలో పెరిగిపోదు! నిలకడతోనే ఫలితం దక్కుతుంది. కచ్చితమైన క్రెడిట్ రిపోర్ట్ను కాపాడుకోవడం, పెండింగ్ చెల్లింపులు వెంటనే పూర్తి చేయడం, వివేకవంతంగా రుణాలు తీసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. పలు రిపోర్టింగ్ సైకిళ్ల పాటు ఈ అలవాట్లను కొనసాగిస్తే క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ క్రమంగా బలపడి, రుణాలు పొందే అవకాశం మెరుగుపడుతుంది.