Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తగ్గిన యుద్ధ సెగ.. కుప్పకూలిన ముడిచమురు ధరలు: ట్రంప్ నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో భారీ ఊరట

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణుగుతున్న సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా 14% మేర కుప్పకూలాయి. ఇరాన్ ఇంధన వనరులపై దాడులను ఐదు రోజుల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

    Published on: Mar 23, 2026 7:16 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పతనమయ్యాయి. గత కొన్ని రోజులుగా అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ నేపథ్యంలో మండిపోతున్న చమురు ధరలకు సోమవారం సాయంత్రం సెషన్‌లో బ్రేక్ పడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న ఒక కీలక నిర్ణయంతో బ్రెంట్, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఏకంగా 14 శాతం మేర క్షీణించాయి.

    తగ్గిన యుద్ధ సెగ.. కుప్పకూలిన ముడిచమురు ధరలు: ట్రంప్ నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో భారీ ఊరట (AP)

    ట్రంప్ ప్రకటనతో మారిన సీన్

    ఇరాన్‌తో గత రెండు రోజులుగా జరిపిన చర్చలు సానుకూలంగా సాగాయని, ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను ఐదు రోజుల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు (Pause) ట్రంప్ ప్రకటించారు. “మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న శత్రుత్వానికి పూర్తిస్థాయి ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఫలప్రదమైన చర్చలు జరిగాయి. ఈ చర్చల సరళిని బట్టి, వారం పొడవునా సాగే ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగాలని కోరుకుంటూ.. ఐదు రోజుల పాటు సైనిక దాడులను వాయిదా వేయాలని యుద్ధ విభాగానికి (Department of War) ఆదేశాలు జారీ చేశాను” అని ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా పేర్కొన్నారు.

    హార్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ ఉత్కంఠ

    ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో సుమారు 20 శాతం వాటా కలిగిన హార్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడం, ప్రతిగా అమెరికా దాడులు చేయడంతో సరఫరా వ్యవస్థ అతలాకుతలమైంది. ఒకవేళ యుద్ధం ఏప్రిల్ దాటి కొనసాగితే చమురు ధరలు 180 డాలర్లకు చేరుతాయని సౌదీ అరేబియా, 150 డాలర్లకు చేరుతాయని ఖతార్ గత వారమే హెచ్చరించాయి. అయితే, తాజా పరిణామాలతో సరఫరా పునరుద్ధరణపై ఆశలు చిగురించాయి.

    ధరల వివరాలు ఇలా..

    • బ్రెంట్ క్రూడ్: శుక్రవారం ముగింపు ధరతో పోలిస్తే 14.43% తగ్గి, బ్యారెల్‌కు 96 డాలర్లకు చేరుకుంది. మార్చి 11 తర్వాత చమురు ధర 100 డాలర్ల మార్కు కంటే దిగువకు రావడం ఇదే తొలిసారి.
    • డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్: ఇది కూడా 14.25% తగ్గి, బ్యారెల్‌కు 84.23 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

    ధరలు భారీగా తగ్గినప్పటికీ, ఈ నెల ప్రారంభంలో ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే ఇవి ఇంకా 46 శాతం ఎక్కువే ఉండటం గమనార్హం.

    ఇరాన్ వాదన వేరేలా ఉంది

    మరోవైపు, ఇరాన్ మీడియా మాత్రం ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తోంది. ట్రంప్‌తో ప్రత్యక్షంగా గానీ, పరోక్షంగా గానీ ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని ఇరాన్ మీడియా పేర్కొనడం గందరగోళానికి దారితీస్తోంది. అయితే, మార్కెట్ మాత్రం ట్రంప్ ప్రకటించిన 'ఐదు రోజుల విరామం'పై సానుకూలంగా స్పందించింది. యుద్ధం కారణంగా ఏర్పడిన అనిశ్చితిని తొలగించేందుకు అమెరికా ఇప్పటికే రష్యా, ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షలను సడలించడంతో పాటు, వ్యూహాత్మక నిల్వల నుంచి మిలియన్ల కొద్దీ బ్యారెళ్ల చమురును మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా ఎందుకు తగ్గాయి?

    అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు సఫలమవుతున్నాయని, ఐదు రోజుల పాటు ఇరాన్ ఇంధన వనరులపై దాడులు చేయబోమని ట్రంప్ ప్రకటించడంతో మార్కెట్‌లో భయం తగ్గి ధరలు పతనమయ్యాయి.

    2. ప్రస్తుత చమురు ధరలు ఎంత ఉన్నాయి?

    సోమవారం నాటి గణాంకాల ప్రకారం బ్రెంట్ క్రూడ్ 96 డాలర్ల వద్ద, డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ 84 డాలర్ల వద్ద ఉన్నాయి.

    3. హార్ముజ్ జలసంధి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడిచమురు, ద్రవీకృత సహజ వాయువులో (LNG) సుమారు 20 శాతం ఈ మార్గం గుండానే వెళ్తుంది. ఇది మూతపడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది.

    4. ఈ ధరల తగ్గుదల భారత్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?

    భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గితే దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగకుండా అడ్డుకోవచ్చు, ఇది ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.

    recommendedIcon
    News/News/తగ్గిన యుద్ధ సెగ.. కుప్పకూలిన ముడిచమురు ధరలు: ట్రంప్ నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో భారీ ఊరట
    News/News/తగ్గిన యుద్ధ సెగ.. కుప్పకూలిన ముడిచమురు ధరలు: ట్రంప్ నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో భారీ ఊరట
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes