CUET PG Answer Key : సీయూఈటీ పీజీ 2026పై బిగ్ అప్డేట్- ఆన్సర్ కీ చెక్ చేశారా?
CUET PG 2026 Answer Key : నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) సీయూఈటీ పీజీ 2026 ప్రాథమిక కీని విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ రెస్పాన్స్ షీట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడంతో పాటు ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఏప్రిల్ 14 లోగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
CUET PG 2026 Answer Key release : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన సీయూఈటీ పీజీ 2026 పరీక్షల ఫలితాల దిశగా కీలక అడుగు పడింది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సమాధానాల కీ (ఆన్సర్కీ) తో పాటు అభ్యర్థుల ప్రశ్నపత్రాలను, వారు నమోదు చేసిన రెస్పాన్స్ షీట్లను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) అధికారికంగా విడుదల చేసింది. మార్చి 6 నుంచి 30వ తేదీ వరకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పద్ధతిలో (సీబీటీ) జరిగిన ఈ పరీక్షలకు హాజరైన లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు తమ మార్కులను అంచనా వేసుకునే అవకాశం లభించింది.
సీయూఈటీ పీజీ 2026- అభ్యంతరాలకు ఏప్రిల్ 14 వరకు ఛాన్స్..
విడుదల చేసిన సీయూఈటీ పీజీ 2026 ప్రాథమిక కీలో ఏవైనా పొరపాట్లు ఉన్నాయని అభ్యర్థులు భావిస్తే, వాటిపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసేందుకు ఎన్టీఏ అవకాశం కల్పించింది. అభ్యర్థులు ఒక్కో ప్రశ్నకు రూ. 200 చొప్పున నాన్-రీఫండబుల్ ఫీజు చెల్లించి తమ ఫిర్యాదులను నమోదు చేయవచ్చు.
ఏప్రిల్ 14వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు మాత్రమే ఈ విండో అందుబాటులో ఉంటుంది. క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యూపీఐ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నిర్ణీత గడువు దాటిన తర్వాత లేదా ఫీజు చెల్లించని అభ్యంతరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పరిగణనలోకి తీసుకోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
సీయూఈటీ పీజీ 2026- నిపుణుల కమిటీ పరిశీలన తర్వాతే ఫైనల్ కీ..
విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాలన్నింటినీ సబ్జెక్ట్ నిపుణుల కమిటీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుంది. ఒకవేళ అభ్యర్థి చేసిన ఫిర్యాదు సరైనదని తేలితే, ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని సవరించి, దాన్ని అందరు అభ్యర్థులకు వర్తింపజేస్తారు. ఈ సవరించిన కీ ఆధారంగానే తుది ఫలితాలను సిద్ధం చేస్తారు. అయితే, వ్యక్తిగతంగా ఎవరికీ వారి అభ్యంతరం అంగీకరించడం లేదా అనే సమాచారాన్ని అందించరు.
సీయూఈటీ పీజీ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు, ఇతర వివరాలు..
అభ్యంతరాల స్వీకరణ: ఏప్రిల్ 11 నుంచి ఏప్రిల్ 14 వరకు.
ఫీజు చెల్లింపు చివరి గడువు: ఏప్రిల్ 14 (ఉదయం 10:00 గంటలకు).
అధికారిక వెబ్సైట్: exams.nta.nic.in/cuet-pg
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఈసారి భారీగా విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. హెచ్సీయూ, ఈఫ్లూ వంటి ప్రముఖ వర్సిటీల్లో సీటు సాధించాలంటే ఈ స్కోర్ అత్యంత కీలకం. అభ్యర్థులు ఏవైనా సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటే ఎన్టీఏ హెల్ప్లైన్ నంబర్లు 011-40759000 లేదా 011-69227700 కు సంప్రదించవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. CUET PG 2026 కీని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి?
అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ exams.nta.nic.in/cuet-pg సందర్శించి, తమ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. అక్కడ 'View Question Paper/Response Sheet' లింక్పై క్లిక్ చేసి కీని చూసుకోవచ్చు.
2. అభ్యంతరాల కోసం చెల్లించిన ఫీజు తిరిగి వస్తుందా?
లేదు. ఒక్కో ప్రశ్నకు చెల్లించే రూ. 200 ఫీజు నాన్-రీఫండబుల్. అంటే, మీ అభ్యంతరం సరైనదని తేలినా కూడా ఆ నగదును తిరిగి చెల్లించరు.
3. తుది ఫలితాలు ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి?
అభ్యంతరాల స్వీకరణ ముగిసిన తర్వాత, నిపుణుల కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా ఫైనల్ కీని సిద్ధం చేస్తారు. సాధారణంగా వారం నుంచి పది రోజుల్లో తుది ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
