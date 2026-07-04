డెట్ ఫండ్స్ షాక్: 10 ఏళ్ల ఎస్ఐపీలో 10% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది 4 స్కీములే
సురక్షిత పెట్టుబడులుగా భావించే డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో దీర్ఘకాలిక లాభాలు ఆశించిన స్థాయిలో రావడం లేదు. గత దశాబ్ద కాలంలో కేవలం నాలుగు డెట్ స్కీమ్లు మాత్రమే 10 శాతానికి పైగా ఎస్ఐపీ రిటర్న్స్ అందించాయని వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ తాజా గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
సాధారణంగా పెట్టుబడుల్లో స్థిరత్వం, సురక్షితమైన రాబడి కోసం చాలామంది డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతారు. వీటిలో ఈక్విటీల తరహాలో భారీ లాభాలు రాకపోయినా, నష్టభయం తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని డెట్ ఫండ్స్ మాత్రం దీర్ఘకాలంలో ఈక్విటీలను తలపించేలా అద్భుతమైన ఎస్ఐపీ (SIP) రిటర్న్స్ ఇచ్చి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచాయి. కానీ, ఇలాంటి నిలకడైన ప్రదర్శన చేసిన ఫండ్స్ సంఖ్య వేళ్ల మీద లెక్కించదగిన స్థాయిలోనే ఉంది.
వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ జూలై 4, 2026 నాటి గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, గత 10 ఏళ్ల కాలంలో 10 శాతానికి పైగా వార్షిక ఎస్ఐపీ రిటర్న్స్ అందించిన డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లు కేవలం నాలుగే ఉన్నాయి. కనీసం 8 శాతం రిటర్న్స్ పరిమితిని లెక్కలోకి తీసుకున్నా, ఆ జాబితాలో కేవలం తొమ్మిది స్కీమ్లు మాత్రమే నిలిచాయి. స్వల్పకాలంలో మంచి రిటర్న్స్ సాధించడం సులభమే అయినా, దశాబ్ద కాలం పాటు దాన్ని కొనసాగించడం డెట్ ఫండ్స్కు ఎంత కష్టమో ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.
కాలపరిమితి పెరిగేకొద్దీ తగ్గుతున్న ఫండ్స్ సంఖ్య
ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలపరిమితి పెరిగేకొద్దీ ఆశించిన స్థాయిలో రిటర్న్స్ ఇచ్చే డెట్ ఫండ్స్ సంఖ్య భారీగా పడిపోతోంది. ఇటీవలి వడ్డీ రేట్ల మార్పుల వల్ల చాలా డెట్ ఫండ్స్ లాభపడినప్పటికీ, సుదీర్ఘ కాలంలో ఆ విజయాన్ని అందుకోవడం కొద్దిపాటి ఫండ్స్కే సాధ్యమైంది.
వివిధ కాలపరిమితుల్లో నిలకడైన రిటర్న్స్ ఇచ్చిన ఫండ్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
|ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలపరిమితి
|8% అంతకంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన ఫండ్స్
|10% అంతకంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన ఫండ్స్
|3 ఏళ్లు
|35 స్కీమ్లు
|6 స్కీమ్లు
|5 ఏళ్లు
|22 స్కీమ్లు
|5 స్కీమ్లు
|10 ఏళ్లు
|9 స్కీమ్లు
|4 స్కీమ్లు
పదేళ్ల రేసులో నిలిచిన ఆ నాలుగు ఫండ్స్ ఇవే
గత 10 సంవత్సరాలలో 10 శాతం కంటే ఎక్కువ వార్షిక ఎస్ఐపీ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన నాలుగు స్కీమ్లలో మూడు 'క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్' (Credit Risk Fund) కేటగిరీకి చెందినవి కాగా, నాలుగోది 'మీడియం డ్యూరేషన్ ఫండ్' (Medium Duration Fund). మార్కెట్లో కాస్త ఎక్కువ క్రెడిట్ రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధపడిన ఫండ్స్ మాత్రమే గత దశాబ్ద కాలంలో గరిష్ట లాభాలను ఆర్జించాయని ఈ విశ్లేషణ ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఐదేళ్లు, మూడేళ్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉందంటే?
ఇన్వెస్ట్మెంట్ వ్యవధిని ఐదేళ్లకు కుదిస్తే, డబుల్ డిజిట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన క్లబ్లో మరో స్కీమ్ అదనంగా చేరి మొత్తం ఐదు ఫండ్స్ నిలిచాయి. ఇక్కడ కూడా క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్స్ హవానే నడిచింది. మొత్తం ఐదు ఫండ్స్లో నాలుగు క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్స్ కావడం గమనార్హం. తక్కువ రేటింగ్ ఉన్న కార్పొరేట్ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఈ ఫండ్స్ ఎక్కువ రిటర్న్స్ సాధించగలిగాయి. అయితే, బ్యాంకింగ్ & పీఎస్యూ లేదా లిక్విడ్ ఫండ్స్తో పోలిస్తే వీటిలో రిస్క్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది.
ఇక మూడేళ్ల కాలపరిమితిలోనూ ఇవే ఐదు స్కీమ్లు 10 శాతానికి పైగా వార్షిక ఎస్ఐపీ రిటర్న్స్తో అగ్రస్థానంలో కొనసాగాయి. స్వల్పకాలంలో ఎక్కువ ఫండ్స్ పుంజుకున్నప్పటికీ, సుదీర్ఘ కాలంలో ఆ ఊపును అందుకోవడం అంత సులువు కాదని తెలుస్తోంది.
టాప్లో నిలిచిన నిలకడైన స్కీమ్లు
వివిధ కాలపరిమితుల్లో కొన్ని ఫండ్స్ పేర్లు పదే పదే రిపీట్ అయ్యాయి.
- డిఎస్పి క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ (DSP Credit Risk Fund)
- బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ (Bank of India Credit Risk Fund)
- ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ (Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund)
- ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ మీడియం టర్మ్ ఫండ్ (Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund)
ఈ నాలుగు స్కీమ్లు మూడు, ఐదు, పదేళ్ల కాలపరిమితుల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచాయి. తాత్కాలికంగా లాభాలు రావడం కంటే, సుదీర్ఘ కాలం పాటు స్థిరమైన రిటర్న్స్ అందించడం చాలా అరుదైన విషయమని ఈ ఫండ్స్ నిరూపించాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More