    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    ఢిల్లీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం: ఉద్యోగులకు వారానికి 2 రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.. విదేశీ ప్రయాణాలపై ఆంక్షలు

    మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం వల్ల తలెత్తిన భౌగోళిక అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ చేసిన 'పొదుపు' పిలుపుకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం స్పందించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వారానికి రెండు రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తూ సీఎం రేఖా గుప్తా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    Published on: May 14, 2026 4:22 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పాలన ఇకపై కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో సాగుతున్న యుద్ధం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా గొలుసు దెబ్బతింటోంది. ఈ క్రమంలో ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని, పొదుపు పాటించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తికి స్పందనగా ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో అనవసర ఖర్చులకు కత్తెర వేస్తూనే, ఇంధన పొదుపు లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

    ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖాగుప్తా (HT_PRINT)

    ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఢిల్లీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వారానికి రెండు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచే పని (Work From Home) చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు భౌతిక సమావేశాలకు స్వస్తి చెప్పి, ఆన్‌లైన్ మీటింగ్స్ నిర్వహించాలని సీఎం సూచించారు.

    ప్రైవేట్ రంగానికి కీలక సూచనలు

    ప్రభుత్వ శాఖలతో పాటు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని సీఎం రేఖా గుప్తా విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రైవేట్ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచి పని చేసే వెసులుబాటు కల్పించడం వల్ల రోడ్లపై వాహనాల రద్దీ తగ్గడమే కాకుండా, ఇంధన వినియోగం కూడా భారీగా తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

    "ప్రైవేట్ రంగం కూడా ఈ దిశగా అడుగులు వేయాలని కోరుతున్నాం. కార్మిక శాఖ (Labour Department) ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చేలా సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తాం" అని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. కంపెనీలు ఈ సూచనలను ఎంతవరకు అమలు చేస్తున్నాయో కార్మిక శాఖ నిరంతరం సమీక్షిస్తుందని ఆమె వెల్లడించారు.

    విదేశీ ప్రయాణాలపై నిషేధం.. ఎందుకంటే?

    ఈ పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా ప్రభుత్వ అధికారుల విదేశీ పర్యటనలపై ఢిల్లీ సర్కార్ నిషేధం విధించింది. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రభుత్వ ఖర్చుతో విదేశీ ప్రయాణాలు చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది. మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉండటం, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆ ప్రభావం పడటం వల్ల ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    సాధారణంగా ఇలాంటి భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు భారత్ వంటి దేశాలపై దిగుమతుల భారం పెరుగుతుంది. డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువపై ఒత్తిడి పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ స్థాయిలోనే పొదుపు చర్యలు ప్రారంభిస్తే, అది ఆర్థిక స్థిరత్వానికి దోహదపడుతుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా మార్గదర్శకంగా మారే అవకాశం ఉంది.

    తగ్గనున్న వాహనాల వినియోగం

    కేవలం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ మాత్రమే కాకుండా, ప్రభుత్వ వాహనాల వినియోగాన్ని కూడా కనీస స్థాయికి తగ్గించాలని సీఎం ఆదేశించారు. వీలైనంత వరకు సామూహిక రవాణా వ్యవస్థను (Public Transport) వినియోగించుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఇంధన భారం తగ్గడమే కాకుండా, ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం కూడా కొంత మేర తగ్గే అవకాశం ఉందని పర్యావరణ వేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంది?

    మధ్యప్రాచ్య యుద్ధం వల్ల ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి నేపథ్యంలో, ప్రధాని మోదీ చేసిన పొదుపు పిలుపు మేరకు ఇంధనం, ఖర్చులను ఆదా చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    2. ఈ నిబంధన ఎవరికి వర్తిస్తుంది?

    ప్రస్తుతానికి ఢిల్లీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వారానికి రెండు రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తప్పనిసరి చేశారు. ప్రైవేట్ సంస్థలకు కూడా ఈ విధానాన్ని అనుసరించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.

    3. విదేశీ ప్రయాణాలపై నిషేధం ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది?

    ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరూ అధికారిక పర్యటనల నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లకూడదు.

    4. ప్రైవేట్ కంపెనీలపై కార్మిక శాఖ నిఘా ఉంటుందా?

    అవును, ప్రైవేట్ రంగంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అమలును పర్యవేక్షించాలని కార్మిక శాఖను సీఎం రేఖా గుప్తా ఆదేశించారు.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ఢిల్లీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం: ఉద్యోగులకు వారానికి 2 రోజులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.. విదేశీ ప్రయాణాలపై ఆంక్షలు
