మద్యం పాలసీ కేసు: కేజ్రీవాల్కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో స్వల్ప ఊరట.. ఏప్రిల్ 5 వరకు గడువు!
మద్యం పాలసీ కేసులో నిందితుల డిశ్చార్జ్ను సవాలు చేస్తూ సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సమాధానం ఇచ్చేందుకు మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో పాటు ఇతర నిందితులకు ఢిల్లీ హైకోర్టు ఏప్రిల్ 5 వరకు గడువు ఇచ్చింది. తదుపరి విచారణ ఏప్రిల్ 6న జరగనుంది.
మద్యం పాలసీ కేసులో ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో పాటు మరో 22 మందికి ఢిల్లీ హైకోర్టులో సోమవారం స్వల్ప ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో వీరిని నిర్దోషులుగా విడుదల చేస్తూ (Discharge) ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సమాధానం ఇచ్చేందుకు కోర్టు ఏప్రిల్ 5 వరకు సమయం ఇచ్చింది. జస్టిస్ స్వర్ణ కాంత శర్మ ధర్మాసనం ఈ కేసు తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 6కు వాయిదా వేసింది.
ఆ ఆర్డర్ ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండకూడదు - సీబీఐ
కోర్టు విచారణ సందర్భంగా సీబీఐ తరపున హాజరైన సోలిసిటర్ జనరల్ (SG) తుషార్ మెహతా తన వాదనలు వినిపించారు. నిందితులను విడుదల చేస్తూ ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు అత్యంత 'విరుద్ధమైనది' (Perverse) అని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఇలాంటి తప్పుడు తీర్పు రికార్డుల్లో ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండకూడదు. ఈ అప్పీల్ను అత్యవసరంగా విచారించాల్సిన అవసరం ఉంది" అని ఆయన కోర్టుకు విన్నవించారు.
నిందితులు సమాధానం ఇచ్చేందుకు నాలుగు వారాల గడువు కోరగా, తుషార్ మెహతా దానిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. కొందరు కావాలనే ఆరోపణలు చేస్తూ విచారణ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఇలాంటి ధోరణిని ప్రోత్సహించకూడదని ఆయన వాదించారు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ వారాలు గడువు ఇవ్వకూడదని కోరారు.
సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన కేజ్రీవాల్ బృందం
కేజ్రీవాల్ తరపు న్యాయవాది ఎన్. హరిహరన్ మాట్లాడుతూ.. తాము ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్తో పాటు స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (SLP) దాఖలు చేశామని కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ కేసును వేరే బెంచ్కు బదిలీ చేయాలన్న అభ్యర్థనను హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ తిరస్కరించిన నేపథ్యంలో వారు సుప్రీంను ఆశ్రయించారు. అయితే, సుప్రీంకోర్టు నుంచి స్టే ఆర్డర్ వచ్చే వరకు చట్ట ప్రకారం ఈ విచారణ కొనసాగుతుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
నేపథ్యం ఏమిటి?
ఫిబ్రవరి 27న రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి జితేంద్ర సింగ్ కేజ్రీవాల్తో పాటు మనీష్ సిసోడియా తదితరులను డిశ్చార్జ్ చేస్తూ సంచలన తీర్పు ఇచ్చారు. సీబీఐ సమర్పించిన ఆధారాలు కనీసం ప్రాథమిక కేసును కూడా రుజువు చేయడం లేదని, ఆధారాలు లేకుండా చార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసిన దర్యాప్తు అధికారి (IO) పై శాఖాపరమైన విచారణ జరపాలని కూడా ఆదేశించారు. దీనిపై సీబీఐ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఆధారాలను పట్టించుకోకుండా ట్రయల్ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందని, తమ వద్ద వాట్సాప్ చాట్లు, ఈమెయిల్స్ వంటి బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని సీబీఐ వాదిస్తోంది.