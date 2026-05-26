    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    డేరా బాబాకు మళ్ళీ పెరోల్.. 16వ సారి జైలు నుంచి విడుదల: 9 ఏళ్లలో 436 రోజులు బయటే

    సాధ్వీలపై లైంగిక వేధింపుల కేసులో 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న డేరా సచ్చా సౌదా చీఫ్ గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ మరోసారి పెరోల్‌పై విడుదలయ్యారు. గత తొమ్మిదేళ్లలో ఆయన జైలు వెలుపల గడిపిన మొత్తం కాలం 436 రోజులకు చేరడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.

    Published on: May 26, 2026 10:17 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    హర్యానాలోని రోహ్‌తక్ జిల్లా సునారియా జైలు గేట్లు మంగళవారం తెల్లవారుజామున మళ్ళీ తెరుచుకున్నాయి. సరిగ్గా ఉదయం 6:34 గంటలకు డేరా సచ్చా సౌదా అధిపతి గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చారు. గతంలో ఆయన విడుదలైనప్పుడు భారీ భద్రత, హడావిడి కనిపించేది, కానీ ఈసారి మాత్రం చాలా నిశ్శబ్దంగా, తక్కువ భద్రత మధ్య ఆయన తన కాన్వాయ్‌లో సిర్సా వైపు వెళ్ళిపోయారు. హర్యానా ప్రభుత్వం ఆయనకు 30 రోజుల పెరోల్ మంజూరు చేయడంతో ఈ విడుదల సాధ్యమైంది.

    డేరా సచ్చా సౌదా చీఫ్ గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్
    మళ్ళీ మళ్ళీ పెరోల్.. లెక్కలు ఇవే

    రామ్ రహీమ్ సింగ్ 2017లో దోషిగా తేలినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 16 సార్లు తాత్కాలికంగా జైలు నుంచి బయటకు వచ్చారు. 20 ఏళ్ల జైలు శిక్షలో ఆయన ఇప్పటికే దాదాపు 436 రోజులు జైలు వెలుపల, అంటే పెరోల్ లేదా ఫర్లోపై గడిపారు. అంటే ఆయన శిక్షా కాలంలో దాదాపు ఏడాదిన్నర కాలం జైలు బయటే గడిచిందన్నమాట.

    ఈ ఏడాదిలోనే ఆయనకు ఇది మూడో పెరోల్. జనవరిలో 40 రోజులు, మే నెలలో ఇప్పుడు మరో 30 రోజులు బయటకు వచ్చారు. ఒక దోషికి ఇన్నిసార్లు పెరోల్ ఇవ్వడంపై దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలు వస్తున్నప్పటికీ, అధికారులు మాత్రం నిబంధనల ప్రకారమే ఇస్తున్నామని చెబుతున్నారు.

    చట్టం ఏం చెబుతోంది?

    ఒక అత్యాచార నిందితుడికి ఇన్నిసార్లు స్వేచ్ఛ ఎలా లభిస్తుందనే సందేహం కలగడం సహజం. దీని వెనుక హర్యానా ప్రభుత్వం 2022లో తీసుకొచ్చిన 'గుడ్ కండక్ట్ ప్రిజనర్స్ ఆక్ట్' (Good Conduct Prisoners Act) ఉంది. ఈ చట్టం ప్రకారం, జైలులో సత్ప్రవర్తన కలిగిన ఖైదీలు ఏడాదికి 70 రోజుల పెరోల్, 21 రోజుల ఫర్లో (furlough) పొందే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

    "రామ్ రహీమ్ సింగ్‌కు చట్టబద్ధంగానే పెరోల్ లభించింది. ఈ 30 రోజుల పాటు ఆయన సిర్సాలోని డేరా సచ్చా సౌదా ఆశ్రమంలోనే ఉంటారు" అని ఆయన తరపు న్యాయవాది జితేంద్ర ఖురానా ధృవీకరించారు.

    వరుసగా కేసుల నుంచి విముక్తి

    లైంగిక వేధింపుల కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న రామ్ రహీమ్‌కు ఇటీవల ఇతర కేసుల్లో పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. జర్నలిస్ట్ రామచంద్ర ఛత్రపతి హత్య కేసులో పంజాబ్, హర్యానా హైకోర్టు ఆయనను నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. అంతకుముందు డేరా మేనేజర్ రంజిత్ సింగ్ హత్య కేసులోనూ ఆయనకు క్లీన్ చిట్ లభించింది. ఈ పరిణామాలు ఆయన మద్దతుదారుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి.

    అయితే, ఎన్నికల సమయంలో లేదా కీలక రాజకీయ పరిణామాల వేళ ఆయనకు పెరోల్ రావడంపై విపక్షాలు ఎప్పటికప్పుడు విమర్శలు గుప్పిస్తూనే ఉన్నాయి. పెరోల్ సమయంలో ఆయన ఎలాంటి రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనకూడదని నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ప్రభావం మాత్రం ఓటర్లపై ఉంటుందనేది బహిరంగ రహస్యం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రామ్ రహీమ్ సింగ్ ఇప్పటివరకు ఎన్ని రోజులు జైలు బయట గడిపారు?

    2017లో జైలుకు వెళ్లినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 16 సార్లు పెరోల్ లేదా ఫర్లోపై విడుదలయ్యారు. తాజా విడుదలతో కలిపి ఆయన మొత్తం 436 రోజులు జైలు వెలుపల గడిపినట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి.

    2. ఆయనకు ఏ కేసులో శిక్ష పడింది?

    తన ఆశ్రమంలోని ఇద్దరు సాధ్వీలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన కేసులో 2017లో సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టు ఆయనకు 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది.

    3. హత్య కేసుల్లో ఆయనకు శిక్ష తగ్గిందా?

    లేదు, జర్నలిస్ట్ రామచంద్ర ఛత్రపతి, రంజిత్ సింగ్ హత్య కేసుల్లో దిగువ కోర్టులు విధించిన శిక్షను హైకోర్టు కొట్టివేసి, ఆయనను నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. కేవలం లైంగిక వేధింపుల కేసులో మాత్రమే ఆయన ప్రస్తుతం శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు.

    4. పెరోల్ ఎందుకు ఇస్తారు?

    ఖైదీలు తమ కుటుంబ సభ్యులను కలవడానికి లేదా వ్యక్తిగత పనులు చూసుకోవడానికి హర్యానా జైలు నిబంధనల ప్రకారం ఏడాదికి నిర్ణీత రోజులు పెరోల్ పొందే హక్కు ఉంటుంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/డేరా బాబాకు మళ్ళీ పెరోల్.. 16వ సారి జైలు నుంచి విడుదల: 9 ఏళ్లలో 436 రోజులు బయటే
