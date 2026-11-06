Muhurat Trading : ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026- ఎప్పుడు? టైమింగ్స్ ఏంటి? టాప్ 10 విషయాలు..
నూతన హిందూ విక్రమ సంవత్సరం 'సంవత్ 2083' శ్రీకారం చుడుతూ నవంబర్ 8న జరగనున్న ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026 కోసం ట్రేడర్లు, ఇన్వెస్టర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముహూరత్ ట్రేడింగ్ టైమింగ్ నిబంధనలు, ఇంకా ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాాల్సిన కీలక విషయాలను ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో శతాబ్దాలనాటి సుదీర్ఘ సాంప్రదాయం 'ముహూరత్ ట్రేడింగ్' కు సమయం ఆసన్నమైంది. నూతన హిందూ విక్రమ సంవత్సరం 'సంవత్ 2083' నూతన అధ్యాయానికి స్వాగతం పలుకుతూ దలాల్ స్ట్రీట్ దిగ్గజాలు బీఎస్ఈ, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ (ఎన్ఎస్ఈ), మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్) ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ సెషన్ను నిర్వహించనున్నాయి. ఈ ఏడాది నవంబర్ 8న ఆదివారం రోజున దీపావళి లక్ష్మీ పూజ శుభసమయంలో సాయంత్రం వేళ ఒక గంట పాటు ఈ ప్రత్యేక లావాదేవీలు జరగనున్నాయి.
ఈ ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026కు సంబంధించి ప్రతి ఇన్వెస్టర్ తెలుసుకోవాల్సిన 10 కీలక అంశాలు ఇవే:
1. ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026 తేదీ..
ఈ ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ సెషన్ నవంబర్ 8, 2026 ఆదివారం రోజున దీపావళి లక్ష్మీ పూజ పండుగ సందర్భంగా జరగనుంది. ఈ రోజుతోనే సాంప్రదాయ విక్రమ శకం 'సంవత్ 2083' ప్రారంభమవుతుంది.
2. బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ ట్రేడింగ్ సమయాలు..
సాధారణ రోజుల్లో ఉదయం 9:15 నుంచి సాయంత్రం 3:30 వరకు ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. అయితే ఈ ప్రత్యేక రోజున ప్రధాన ఈక్విటీ ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026 సెషన్ మధ్యాహ్నం 2:20 గంటల నుంచి సాయంత్రం 3:30 గంటల వరకు మాత్రమే సాగుతుంది!
3. ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్ టైమింగ్స్..
మధ్యాహ్నం 2:05 గంటలకు ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్ ప్రారంభమవుతుంది. ఇన్వెస్టర్లు మధ్యాహ్నం 2:10 వరకు లిమిట్ ఇంకా మార్కెట్ ఆర్డర్లను నమోదు చేయవచ్చు. మధ్యాహ్నం 2:10 నుంచి 2:15 వరకు లిమిట్ ఆర్డర్లను మాత్రమే స్వీకరిస్తారు. 2:15 నుంచి 2:17 గంటల మధ్య ఆర్డర్ మ్యాచింగ్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
4. ఎంసీఎక్స్ కమోడిటీ ట్రేడింగ్ వేళలు..
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో సాయంత్రం 2:05 నుంచి 2:19 వరకు ప్రత్యేక ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్ నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం 2:20 నుంచి సాయంత్రం 3:30 వరకు ప్రధాన కమోడిటీ ఇంకా ఇండెక్స్ కాంట్రాక్టుల ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది.
5. ఐపీఓ, నూతన షేర్ల ట్రేడింగ్ నిబంధనలు..
నూతనంగా లిస్ట్ అయిన షేర్లు, ఐపీఓ సెక్యూరిటీల కోసం బీఎస్ఈ ప్రత్యేక సమయాలను కేటాయించింది. ఆర్డర్ ఎంట్రీ మధ్యాహ్నం 2:05 నుంచి 2:50 వరకు ఉంటుంది. ఆర్డర్ మ్యాచింగ్ 2:50 నుంచి 3:05 వరకు జరగ్గా, మధ్యాహ్నం 3:05 నుంచి 3:30 వరకు సాధారణ ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది.
6. పీరియాడిక్ కాల్ ఆక్షన్ షేర్ల వివరాలు..
పీరియాడిక్ కాల్ ఆక్షన్ పరిధిలోకి వచ్చే సెక్యూరిటీలకు ఆర్డర్ ఎంట్రీ మధ్యాహ్నం 2:25 నుంచి 3:10 వరకు ఉంటుంది. ఆర్డర్ మ్యాచింగ్ ప్రక్రియ 3:10 నుంచి 3:20 గంటల మధ్య పూర్తవుతుంది.
7. క్లోజింగ్ ధర లెక్కింపు విధానం..
సాయంత్రం 3:15 గంటలకు క్లోజింగ్ ఆక్షన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. సాయంత్రం 3:00 నుంచి 3:15 గంటల మధ్య జరిగిన లావాదేవీల ఆధారంగా వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ పద్ధతిలో ముగింపు రికార్డు ధరను బీఎస్ఈ లెక్కిస్తుంది.
8. ముహూరత్ ట్రేడింగ్ చారిత్రక నేపథ్యం..
బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ) 1957లో ఈ ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ సాంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించగా, ఎన్ఎస్ఈ 1992 నుంచి కొనసాగిస్తోంది. పాత రోజుల్లో బ్రోకర్లు నూతన ఆర్థిక సంవత్సరం ఆరంభాన్ని పురస్కరించుకుని తమ ఖాతా పుస్తకాలకు పూజ చేసే ‘చోప్డా పూజ’ నిర్వహించేవారు.
9. లావాదేవీల సెటిల్మెంట్ నిబంధనలు..
ఈ ప్రత్యేక సెషన్లో జరిగే లావాదేవీలన్నీ ఎక్స్ఛేంజ్ నిబంధనల ప్రకారం సెటిల్మెంట్ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఎన్ఎస్ఈ సర్క్యులర్ ప్రకారం టీ+1 డీల్స్ను సెటిల్మెంట్ రోజు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మాడిఫై చేయడానికి లేదా రద్దు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
10. ఇన్వెస్టర్లు భారీ పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చా?
సాంప్రదాయకంగా ముహూరత్ ట్రేడింగ్ను శుభసూచకంగా భావించి సెంటిమెంట్ పరంగా నామమాత్రపు కొనుగోళ్లు చేస్తారు. సుదీర్ఘ కాలం డీమ్యాట్ ఖాతాలో ఉంచుకోవడానికి కొద్దిపాటి షేర్లను కొనుగోలు చేస్తారు.
"ఈ పవిత్ర సందర్భాన్ని కేవలం మూఢనమ్మకంతో చూడకుండా మీ పోర్ట్ఫోలియోను సమీక్షించుకోవడానికి, ఆర్థిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవాలి," అని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.
ముహూర్తం బాగుందని కాకుండా కంపెనీల ఫండమెంటల్స్, వాల్యుయేషన్లు, రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని బేరీజు వేసుకుని పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం అని స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More