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    E20 పెట్రోల్‌తో మీ కారు సేఫేనా? వాహనదారులు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు

    దేశవ్యాప్తంగా E20 పెట్రోల్ తప్పనిసరి కావడంతో వాహనదారుల్లో సరికొత్త సవాళ్లు మొదలయ్యాయి. ఈ ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనం వల్ల ఇంజిన్‌కు జరిగే నష్టాలు, మైలేజీ లెక్కలు, ఇన్సూరెన్స్ చిక్కులపై వాహన యజమానుల కోసం ఒక సులభమైన గైడ్.

    Published on: Jun 15, 2026 10:56 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతదేశ ఇంధన మార్కెట్లో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. పర్యావరణ స్పృహ ఉన్న వాహనదారులందరూ గమనించాల్సిన రోజులివి. 2026 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 'E20' పెట్రోల్ ప్రామాణిక వేరియంట్‌గా మారిపోయింది. సాధారణ పెట్రోల్ లేదా E10 ఇంధనం లభించడం ఇప్పుడు దాదాపు అసాధ్యంగా మారింది.

    E20 పెట్రోల్‌తో మీ కారు సేఫేనా? వాహనదారులు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు
    E20 పెట్రోల్‌తో మీ కారు సేఫేనా? వాహనదారులు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు

    అసలు ఏంటీ E20 పెట్రోల్?

    E20 అంటే 20 శాతం ఇథనాల్ (Ethanol), 80 శాతం పెట్రోల్ కలిపిన మిశ్రమం. ఇథనాల్ అనేది చెరకు, మొక్కజొన్న లాంటి సహజ వనరుల నుండి తయారయ్యే ఒక జీవ ఇంధనం (Biofuel). దీనివల్ల కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లాంటి హానికర వాయువుల విడుదల తగ్గి పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుంది. దేశీయ రైతులకు ఆర్థికంగా చేదోడువాదోడుగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ కొత్త ఇంధనం మీ కారుకు సరిపోతుందో లేదో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    ఏప్రిల్ 2023 మైలురాయి: మీ కారు సిద్ధమేనా?

    భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగం ఏప్రిల్ 2023 నుండి ఒక పెద్ద మార్పును చేపట్టింది. మీ కారు ఈ ఇంధనానికి అనుకూలమో కాదో ఈ క్రింది పట్టిక ద్వారా సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    తయారీ కాలంE20 అనుకూలత
    ఏప్రిల్ 2023 తర్వాతఈ వాహనాలు E20 ఇంధనం కోసమే ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. వీటిలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాడవచ్చు.
    ఏప్రిల్ 2023 కంటే ముందుఈ పాత వాహనాలు E10 లేదా స్వచ్ఛమైన పెట్రోల్ కోసం తయారయ్యాయి. వీటిలో E20 వాడటం వల్ల ఇంజిన్ పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

    ఇక్కడ ఒక కీలకమైన తేడాను గుర్తుంచుకోవాలి. ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాలు (Flex-Fuel Vehicles - FFVs) పూర్తిగా భిన్నమైనవి. అవి E85 వరకు ఏ రకమైన మిశ్రమాన్నైనా తట్టుకోగలవు. మీ కారు ఏ వర్గానికి చెందినదో తెలియకపోతే వెంటనే మీ డీలర్‌ను సంప్రదించడం మంచిది.

    ఇంజిన్ లోపల ఏం జరుగుతుంది? భౌతిక ప్రమాదాలు

    ఇథనాల్ రసాయనిక స్వభావం రీత్యా కొంత 'క్షయం' (Corrosive) కలిగించే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 2023 కంటే ముందు తయారైన వాహనాలు, టూ-వీలర్లలో హై-గ్రేడ్ అల్యూమినియం లేదా స్టీల్ కాస్టింగ్స్ ఉపయోగించకపోవడం వల్ల ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    గ్యాస్కెట్లు, సీల్స్: ఇథనాల్ రబ్బరు, ప్లాస్టిక్ భాగాలను త్వరగా దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల కాలక్రమేణా ఇంధనం లీక్ అవ్వచ్చు.

    ఇంధన పైపులు (Fuel Lines): పాత రకం పైపులు ఇథనాల్ ప్రభావానికి పెళుసుగా మారి విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    వాల్వ్‌లు, పిస్టన్ హెడ్స్: ఇథనాల్ గాలిలోని తేమను గ్రహిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంజిన్ లోపలి లోహ భాగాలకు తుప్పు పడుతుంది.

    కోల్డ్ స్టార్ట్ సమస్యలు: ఇథనాల్ పెట్రోల్ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మండుతుంది. అందుకే చలికాలం ఉదయాల్లో కారును స్టార్ట్ చేయడం కష్టతరం కావచ్చు.

    మైలేజీ తగ్గుతుంది.. జేబుకు చిల్లు పడుతుంది

    ఇంధనం ధర తక్కువగా ఉన్నంత మాత్రాన ప్రయాణం చౌకగా మారుతుందని భావించలేము. ఇక్కడ 'శక్తి సాంద్రత' (Energy Density) ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.

    ఇథనాల్‌లో పెట్రోల్ కంటే 30 శాతం తక్కువ శక్తి ఉంటుంది. అంటే, అదే శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇంజిన్ ఎక్కువ ఇంధనాన్ని వినియోగించుకోవాలి. దీనివల్ల E20 ఇంధనం వాడే వాహనాల్లో సాధారణ పెట్రోల్ కంటే మైలేజీ 5 శాతం నుండి 12 శాతం వరకు తగ్గుతుంది.

    బ్రెజిల్ రూల్ ఆఫ్ థంబ్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనుభవం ప్రకారం, ఇథనాల్ ధర పెట్రోల్ ధరలో 70-80 శాతం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడే అది వాహనదారుడికి ఆర్థికంగా లాభసాటిగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం E20 ధర పెట్రోల్ ధరలో దాదాపు 80 శాతానికి పైగానే ఉండటం వల్ల వినియోగదారుడికి పెద్దగా ఆదా ఉండదు. బంక్ వద్ద లీటరు పెట్రోల్ ధర తక్కువగా కనిపించినా, మైలేజీ తగ్గడం వల్ల ప్రయాణించే ప్రతి కిలోమీటరుకు అయ్యే ఖర్చు (Cost per KM) పెరుగుతుంది.

    ఇన్సూరెన్స్ హెచ్చరిక: క్లెయిమ్ తిరస్కరణ గండం

    ఇది ప్రతి కారు యజమాని గమనించాల్సిన అత్యంత కీలకమైన అంశం. మీ కారుకు సరిపడని ఇంధనాన్ని వాడటం వల్ల జరిగే నష్టాలకు భీమా కంపెనీలు పరిహారం చెల్లించవు.

    ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్ (ICICI Lombard) వంటి ప్రముఖ భీమా సంస్థల నిబంధనల ప్రకారం, అనుకూలత లేని (2023 కంటే పాతవి) కార్లలో E20 వాడటం అనేది "నిర్లక్ష్యం" (Negligence) లేదా "తప్పుడు వినియోగం" (Improper Use) కిందకు వస్తుంది. సాధారణ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు 'కాన్సీక్వెన్షియల్ డ్యామేజ్' (Consequential Damage - క్రమంగా జరిగే అనుబంధ నష్టం) ను కవర్ చేయవు. ఇంధనం వల్ల ఇంజిన్ భాగాలు కాలక్రమేణా దెబ్బతినడం ఈ కోవకే వస్తుంది. కాబట్టి, ఇంధనం వల్ల ఇంజిన్ పాడైతే మీ క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు గురయ్యే ప్రమాదం నూటికి నూరు శాతం ఉంది. తయారీదారులు కూడా వారంటీని రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది.

    కారు యజమానుల కోసం కీలక సూచనలు

    మీ వాహనం, ఆర్థిక భద్రత సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఈ క్రింది సూత్రాలను పాటించండి.

    ఓనర్ మాన్యువల్ చూడండి: మీ కారు E10, E20 లేదా ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనమో స్పష్టంగా ధృవీకరించుకోండి.

    ప్రీమియం ఇంధనాలను ఎంచుకోండి: మీది 2023 కంటే పాత కారు అయితే, సాధ్యమైనంత వరకు ప్రీమియం గ్రేడ్ ఇంధనాలను (ఉదాహరణకు XP95 లాంటివి) వాడండి. ఇవి కొంత ఖరీదైనవి అయినప్పటికీ, వీటిలో ఇథనాల్ శాతం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది పాత ఇంజిన్లకు ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.

    మెకానిక్ సలహా: ఇంజిన్ పనితీరులో మార్పులు వచ్చినా, లేదా మైలేజీ అకస్మాత్తుగా తగ్గినా వెంటనే నిపుణులైన మెకానిక్‌ను సంప్రదించండి.

    పర్యావరణానికి మేలు చేసే క్రమంలో మన వాహనాల ఆరోగ్యాన్ని విస్మరించకూడదు. సరైన అవగాహనతో నిర్ణయం తీసుకుని మీ ప్రయాణాన్ని సురక్షితం చేసుకోండి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/E20 పెట్రోల్‌తో మీ కారు సేఫేనా? వాహనదారులు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు
    Home/News/E20 పెట్రోల్‌తో మీ కారు సేఫేనా? వాహనదారులు తెలుసుకోవాల్సిన నిజాలు
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