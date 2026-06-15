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    E100 Fuel : గడ్కరీ ఆమోదించిన ఈ100 ఫ్యూయల్​ అంటే ఏంటి? పెట్రోల్ కార్ల పని అయిపోయినట్లేనా?

    E100 Fuel approval : భారతదేశంలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వాడకాన్ని పెంచే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 100 శాతం ఇథనాల్‌తో నడిచే 'ఈ100' ఇంధన నిబంధనలకు రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆమోదం తెలిపారు. అసలేంటి ఈ ఈ100? దీనితో ప్రయోజనాలేంటి? నష్టాలు కూడా ఉంటాయా? వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Jun 15, 2026 6:43 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతదేశ ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పడింది. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు విదేశీ ముడి చమురు దిగుమతులను తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ.. ‘ఈ100’ ఇంధన నిబంధనలకు పచ్చజెండా ఊపారు. ఈ నిర్ణయంతో దేశంలో ఇథనాల్ ఇంధన వినియోగం వార్తల్లో నిలిచింది. అదే సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రకటనతో అప్రమత్తమైన మారుతీ సుజుకీ, టయోటా, ఎంజీ, హ్యుందాయ్ వంటి దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు.. వంద శాతం ఇథనాల్‌తో నడిచే సరికొత్త వాహనాల తయారీపై వేగాన్ని పెంచాయి.

    ఈ100 అంటే ఏంటి? లాభాలేంటి? నష్టాలేంటి?
    ఈ100 అంటే ఏంటి? లాభాలేంటి? నష్టాలేంటి?

    భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ముడి చమురు దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించడానికి, దేశీయంగా బయో ఇంధన మార్కెట్‌ను బలోపేతం చేయడానికి ఈ నిర్ణయం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. అసలు ఈ100 ఇంధనం అంటే ఏంటి? ఇది పెట్రోల్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా పూర్తిగా మారిపోతుందా? దీనివల్ల వాహనదారులకు వచ్చే లాభనష్టాలు ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

    ఈ100 ఇంధనం అంటే ఏంటి?

    చాలామందికి ఇప్పటికే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ20 పెట్రోల్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ఈ20 అంటే 20 శాతం ఇథనాల్, 80 శాతం పెట్రోల్ కలిపిన మిశ్రమం. అయితే ఇప్పుడు రాబోతున్న ‘ఈ100’ అంటే ఇందులో అసలు పెట్రోలే ఉండదు! ఇది దాదాపు 100 శాతం స్వచ్ఛమైన ఇథనాల్ ఇంధనం. చెరకు, మొక్కజొన్న, పాడైపోయిన ఆహార ధాన్యాలు మరియు వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి ఈ ఇథనాల్‌ను తయారు చేస్తారు. ఇది పూర్తిగా పునరుత్పాదక ఇంధనం. ఈ సరికొత్త నిబంధనల ఆమోదంతో కేవలం స్వచ్ఛమైన ఇథనాల్‌తో మాత్రమే నడిచే ప్రత్యేక కార్లను తయారు చేసి, విక్రయించడానికి ఆటోమొబైల్ కంపెనీలకు మార్గం సుగమమైంది.

    ఈ100 ఇంధనం వైపు భారత్ ఎందుకు మొగ్గు చూపుతోంది?

    భారతదేశం తన ముడి చమురు అవసరాల కోసం ఇతర దేశాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడల్లా దేశీయంగా ఇంధన ధరలు పెరిగి సామాన్యుడిపై భారం పడుతోంది.

    ఈ100 ఇంధనాన్ని విస్తృతంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా విదేశీ చమురుపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీనివల్ల దేశ ఇంధన భద్రత పెరగడమే కాకుండా, విదేశీ మారక ద్రవ్యం కూడా భారీగా ఆదా అవుతుంది.

    మరోవైపు ఈ నిర్ణయం భారతీయ రైతులకు ఒక వరంలా మారనుంది. ఇథనాల్ ఉత్పత్తి పెరిగితే చెరకు, మొక్కజొన్న వంటి పంటలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది.

    "ఇప్పటివరకు ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల విదేశీ ముడి చమురు దిగుమతుల్లో ఏకంగా రూ. 1 లక్ష కోట్లకు పైగా నిధులు ఆదా అయ్యాయి. అదే సమయంలో దేశంలోని రైతులకు దాదాపు రూ. 80,000 కోట్ల అదనపు ఆదాయం సమకూరింది," అని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

    దేశీయ రవాణా రంగాన్ని స్వయంసమృద్ధంగా మార్చడానికి, ఇంధన దిగుమతులను తగ్గించడానికి ఇథనాల్ ఆధారిత రవాణా వ్యవస్థే సరైన పరిష్కారమని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ గత కొన్నేళ్లుగా బలంగా చెప్తున్నారు.

    పెట్రోల్ స్థానాన్ని ఇ100 పూర్తిగా భర్తీ చేయగలదా?

    ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ‘అవును.. కానీ కొన్ని షరతులతో’ అని చెప్పవచ్చు.

    కేవలం స్వచ్ఛమైన ఇథనాల్‌తో నడిచేలా డిజైన్ చేసిన ప్రత్యేక వాహనాల్లో మాత్రమే ఈ ఈ100 ఇంధనాన్ని వాడటానికి వీలవుతుంది. అంతేకాని, ప్రస్తుతానికి భారత మార్కెట్లో ఉన్న అన్ని పెట్రోల్ వాహనాల స్థానంలో దీనిని రాత్రికి రాత్రే తీసుకురావడం అసాధ్యం!

    ప్రస్తుతం భారతీయ రోడ్లపై తిరుగుతున్న మిలియన్ల కొద్దీ పెట్రోల్ కార్లు, బైకులు, స్కూటర్లు ఈ100 ఇంధనానికి అనుకూలంగా లేవు. అవన్నీ సాధారణ పెట్రోల్ లేదా ఈ20 ఇంధనంతో మాత్రమే నడుస్తాయి. కాబట్టి రాబోయే చాలా ఏళ్ల పాటు మార్కెట్లో పెట్రోల్, ఈ100 ఇంధనాలు రెండూ పక్కపక్కనే అందుబాటులో ఉంటాయి. కంపెనీలు నెమ్మదిగా ఇథనాల్‌తో నడిచే 'ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్' వాహనాల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ వెళ్లి, వాటిని వాహనదరులు కొంటే భవిష్యత్తులో ఇండియాకు ప్రయోజనాలు కనిపించవచ్చు.

    ఏ వాహనాల్లో ఈ ఈ100 ఇంధనాన్ని వాడవచ్చు?

    ఇథనాల్ రసాయనిక లక్షణాలు పెట్రోల్‌తో పోలిస్తే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇది వాహనంలోని ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ భాగాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే ఈ100 ఇంధనాన్ని వాడాలంటే ఇంజన్ కాలిబ్రేషన్, ఇంజెక్టర్లు, ఫ్యూయల్ పంపులు, పైపులలో కీలక మార్పులు చేయాల్సి ఉంటుంది.

    ఇక్కడే ‘ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాలు’ రంగంలోకి వస్తాయి. ఇందుకు ఉత్తమ ఉదాహరణ మారుతీ సుజుకీ తయారు చేసిన ‘వాగన్ఆర్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్’ ప్రోటోటైప్ మోడల్. ఈ కారును ఈ100 వంటి హై-ఇథనాల్ ఇంధనాలతో నడిచేలా ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే బడ్జెట్ కార్లను కూడా ఇథనాల్ ఇంధనానికి మార్చవచ్చని మారుతీ నిరూపించింది. మారుతీతో పాటు టయోటా, ఎంజీ, హ్యుందాయ్ సంస్థలు కూడా ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కార్లపై పనిచేస్తున్నాయి.

    ఇక ద్విచక్ర వాహనాల విషయానికి వస్తే.. ప్రముఖ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ ఇప్పటికే తమ పాపులర్ మోడల్స్ అయిన స్ప్లెండర్, హెచ్‌ఎఫ్ డీలక్స్​లలో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వర్షన్లను పరిచయం చేసింది.

    ఈ100 ఇంధనం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి?

    దిగుమతుల భారం తగ్గుతుంది: విదేశీ ముడి చమురుపై భారతదేశం ఆధారపడటం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. స్వదేశంలోనే ఇంధన ఉత్పత్తి జరగడం వల్ల దేశ ఇంధన భద్రత పెరుగుతుంది.

    రైతులకు ఆర్థిక ఊరట: వ్యవసాయ వ్యర్థాలు, పంటల నుంచి ఇథనాల్ తయారు చేయడం వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంటుంది. రైతులకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.

    తక్కువ కాలుష్యం: సాధారణ పెట్రోలియం ఇంధనాలతో పోలిస్తే ఇథనాల్ చాలా స్వచ్ఛంగా మండుతుంది. దీనివల్ల వాహనాల నుంచి వెలువడే కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గి పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుంది.

    ఈ100 ఇంధనం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి?

    తక్కువ మైలేజ్ : పెట్రోల్‌తో పోలిస్తే ఇథనాల్‌లో లీటరుకు లభించే శక్తి (ఎనర్జీ డెన్సిటీ) తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఒకే దూరాన్ని ప్రయాణించడానికి పెట్రోల్ కారు కంటే ఈ100 కారులో ఎక్కువ ఇంధనం ఖర్చవుతుంది. అంటే మైలేజ్ కాస్త తగ్గే అవకాశం ఉంది.

    పాత వాహనాలకు పడదు: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న సాధారణ పెట్రోల్ వాహనాలలో ఈ ఇంధనాన్ని నేరుగా వాడలేము. కస్టమర్లు ఖచ్చితంగా మారుతీ వాగన్ఆర్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వంటి కొత్త మోడల్ కార్లను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

    మౌలిక వసతుల ఖర్చు: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్రోల్ బంకుల్లో ఈ100 ఇంధనాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిల్వ చేయడానికి, విక్రయించడానికి కొత్త స్టోరేజ్ ట్యాంకులు, పంపింగ్ మిషన్లను ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి భారీగా ఖర్చవుతుంది.

    భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఏంటి?

    ఈ100 ఇంధనం వల్ల ఇన్ని లాభాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి అందుబాటులోకి రావడం అంత సులువు కాదు.

    మొదటి సవాల్.. బంకుల నెట్‌వర్క్. వినియోగదారులు నమ్మకంగా ఈ100 కార్లను కొనాలంటే, ముందుగా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ఇథనాల్ ఛార్జింగ్ లేదా ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల మౌలిక వసతులు అందుబాటులోకి రావాలి.

    రెండో సవాల్.. వాహనాల లభ్యత. ప్రస్తుతానికి మార్కెట్లో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. మారుతీ సుజుకీ వాగన్ఆర్ వంటి మోడళ్లు ప్రారంభ అడుగులు వేస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్లోకి మరిన్ని ఆప్షన్లు రావాల్సి ఉంది.

    చివరిగా.. ఆహార భద్రతను దెబ్బతీయకుండా, పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుకుంటూ భారీ ఎత్తున ఇథనాల్ ఉత్పత్తిని నిరంతరాయంగా కొనసాగించడం కూడా ప్రభుత్వానికి పెద్ద సవాలుగా మారనుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/E100 Fuel : గడ్కరీ ఆమోదించిన ఈ100 ఫ్యూయల్​ అంటే ఏంటి? పెట్రోల్ కార్ల పని అయిపోయినట్లేనా?
    Home/News/E100 Fuel : గడ్కరీ ఆమోదించిన ఈ100 ఫ్యూయల్​ అంటే ఏంటి? పెట్రోల్ కార్ల పని అయిపోయినట్లేనా?
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