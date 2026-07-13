Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    కాంగోలో నియంత్రణ తప్పుతున్న ఎబోలా మహమ్మారి: వేలాది మందికి ముప్పు

    డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో (DRC) లో ఎబోలా వైరస్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. సరైన రక్షణ పరికరాలు లేకపోవడం, నిధుల కొరత, అంతర్గత యుద్ద వాతావరణం మరియు వ్యాక్సిన్ లభించకపోవడం వల్ల ఈ మహమ్మారిని అరికట్టడం క్షేత్రస్థాయిలో కష్టంగా మారుతోందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.

    Published on: Jul 13, 2026, 15:18:00 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆఫ్రికా దేశమైన కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ మళ్లీ విలయం సృష్టిస్తోంది. రోజురోజుకూ కేసులు పెరుగుతుండటంతో పరిస్థితి చేదాటిపోతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బూనియా నగర శివార్లలోని ఒక చిన్న క్లినిక్‌లో పనిచేసే నర్సు మోయిస్ బులబంటు ఆవేదన ఈ సంక్షోభ తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. 40 వేల మంది జనాభా ఉన్న ఆ ప్రాంతానికి ఆయనే ఏకైక ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కార్యకర్త. కనీస రక్షణ పరికరాలు కూడా లేవని, కేవలం చేతి గ్లౌజులతోనే ప్రాణాలకు తెగించి రోగులకు సేవలు అందిస్తున్నానని ఆయన వాపోయారు.

    డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో అదుపు తప్పిన ఎబోలా వైరస్ (REUTERS)
    డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో అదుపు తప్పిన ఎబోలా వైరస్ (REUTERS)

    కాంగో ప్రభుత్వం మే 15న అధికారికంగా ఎబోలా వ్యాప్తిని ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత రెండు రోజులకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) దీనిని పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ, వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడంలో ఆరోగ్య సంస్థలు విఫలమవుతున్నాయి.

    వేగవంతమైన వ్యాప్తి

    జూలై 11 నాటికి కాంగోలో 1,830 ఎబోలా కేసులు నమోదు కాగా, 648 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇందులో 90 శాతం కంటే ఎక్కువ కేసులు 'ఇతూరి' (Ituri) ప్రావిన్స్‌లోనే నమోదయ్యాయి. తాజాగా ఈ వైరస్ మరో రెండు ప్రావిన్స్‌లకు (చోపో వంటివి) పాకినట్లు ప్రభుత్వం ధ్రువీకరించింది. ఇదిలాగే కొనసాగితే, పొరుగు దేశమైన సౌత్ సూడాన్‌కు కూడా వైరస్ విస్తరించే ప్రమాదం ఉంది. తగిన చర్యలు తీసుకోకపోతే, ఒక దశాబ్దం క్రితం పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో 11,000 మందిని బలితీసుకున్న భయానక పరిస్థితులు మళ్లీ పునరావృతం కావచ్చని అమెరికా సిడిసి (CDC) అంచనా వేసింది.

    వ్యాక్సిన్ లేకపోవడం.. అతిపెద్ద సవాలు

    ప్రస్తుతం కాంగోలో నమోదవుతున్న కేసుల సంఖ్య వాస్తవం కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. కొత్త కేసులలో కేవలం 30 శాతం మంది మాత్రమే పాత రోగులతో సంబంధాలు ఉన్నవారిగా గుర్తించారు. అంటే మిగతా వారు ఎవరికీ తెలియకుండానే వైరస్ బారిన పడుతూ, ఇతరులకు వ్యాప్తి చేస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    ప్రస్తుతం వ్యాపిస్తున్న 'బుందిబుగ్యో' (Bundibugyo) ఎబోలా స్ట్రెయిన్‌కు ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో లేదు. అందువల్ల కేవలం టెస్టింగ్, కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్, ఐసోలేషన్ మాత్రమే దీనిని అరికట్టే మార్గాలు.

    క్షేత్రస్థాయి సవాళ్లు

    ఇతూరి ప్రావిన్స్ దట్టమైన అడవులు, రవాణా సౌకర్యాలు లేని పల్లెలతో కూడుకున్నది. అక్కడ సాయుధ ముఠాల ఘర్షణల వల్ల ఇప్పటికే 9 లక్షల మంది నిరాశ్రయులై శిబిరాల్లో నివసిస్తున్నారు. చాలా మంది ఉపాధి కోసం బంగారు గనులకు వలస వెళ్తుండటంతో బాధితులను ట్రేస్ చేయడం కష్టంగా మారింది.

    మరోవైపు సరైన రక్షణ పరికరాలు (PPE Kits) లేకపోవడం వల్ల ఆసుపత్రులే వైరస్ వ్యాప్తి కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే కాంగోలో డజన్ల కొద్దీ ఫ్రంట్‌లైన్ ఆరోగ్య కార్యకర్తలు అనారోగ్యం బారిన పడగా, 25 మంది మరణించారని డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ తెలిపింది.

    నిధుల కొరత, సమ్మెలు

    ఆర్థికంగా చూస్తే, అంతర్జాతీయ దాతలు ఈ సంక్షోభం కోసం $1.2 బిలియన్ల నిధులు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇది అవసరమైన నిధుల కంటే రెట్టింపు. కానీ, ఇప్పటివరకు కేవలం $115 మిలియన్లు మాత్రమే కాంగోకు చేరాయి. ఫలితంగా వైద్య సిబ్బందికి జీతాలు అందడం లేదు. నర్సులకు నెలకు వచ్చే $80 జీతం కూడా కొన్ని నెలలుగా నిలిచిపోవడంతో వైద్యులు, నర్సులు సమ్మెకు దిగుతున్నారు.

    నిధులు త్వరగా వచ్చినా, అక్కడి ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు, మలేరియా వంటి ఇతర ప్రాణాంతక సమస్యలు ఉన్నందున, వారిని ఎబోలా గురించి చైతన్యపరచడం స్వచ్ఛంద సంస్థలకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/కాంగోలో నియంత్రణ తప్పుతున్న ఎబోలా మహమ్మారి: వేలాది మందికి ముప్పు
    Home/News/కాంగోలో నియంత్రణ తప్పుతున్న ఎబోలా మహమ్మారి: వేలాది మందికి ముప్పు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes