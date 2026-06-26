Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    EPF క్లెయిమ్స్ కొత్త రూల్స్: పూర్తి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా?

    ఈపీఎఫ్‌ఓ చందాదారులు తమ పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి గరిష్టంగా ఎంత డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చనే దానిపై కేంద్ర కార్మిక శాఖ స్పష్టతనిచ్చింది. అలాగే సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ కారణంగా జూన్ 26 నుంచి 30 వరకు ఈపీఎఫ్ పోర్టల్, ఉమాంగ్ యాప్ సేవలు నిలిచిపోనున్నాయి.

    Updated on: Jun 26, 2026 5:48 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) తన ఏడు కోట్ల మందికి పైగా ఉన్న చందాదారుల కోసం పీఎఫ్ విత్‌డ్రా నిబంధనలను సరళీకరించింది. ఖాతాదారులు తమ అవసరాల కోసం పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ నుంచి నిధులను ఎలా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చో కేంద్ర కార్మిక శాఖ వెల్లడించింది. అయితే, పీఎఫ్ ఖాతాలోని పూర్తి మొత్తాన్ని (100%) ఒకేసారి విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి వీలుందా లేదా అనే అంశంపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.

    EPF క్లైమ్స్ కొత్త రూల్స్: పూర్తి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా?
    EPF క్లైమ్స్ కొత్త రూల్స్: పూర్తి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా?

    ఎంత విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు?

    ఈపీఎఫ్‌ఓ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) ఆమోదించిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. చందాదారులు తమ మొత్తం పీఎఫ్ నిధి నుంచి 50 శాతం నుంచి 77 శాతం వరకు విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం మొత్తం నిధిలో కనీసం 25 శాతాన్ని ఖాతాలోనే ఉంచడం తప్పనిసరి చేశారు. సాంకేతికంగా చెప్పాలంటే, మీ ఖాతాలో ఉండే 'ఎలిజిబుల్ బ్యాలెన్స్' (అర్హత గల మొత్తం) లో 100 శాతాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంటే, ప్రస్తుతం మీ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం బ్యాలెన్స్‌లో గరిష్టంగా 75 శాతం వరకు మాత్రమే మీకు అందుతుంది.

    25 శాతం నిధులు ఎందుకు ఉంచాలి?

    "ఖాతాలో కనీస బ్యాలెన్స్ ఉంచడం వల్ల చందాదారులు ఈపీఎఫ్‌ఓ అందించే గరిష్ట వడ్డీ రేటును (ప్రస్తుతం ఏడాదికి 8.25 శాతం) పొందవచ్చు. దీనివల్ల చక్రవడ్డీ లాభాలతో పదవీ విరమణ సమయానికి పెద్ద మొత్తంలో నిధి సమకూరుతుంది" అని కార్మిక శాఖ తన ప్రకటనలో తెలిపింది. అత్యవసర సమయాల్లో నిధులు అందుబాటులో ఉంచుతూనే, పదవీ విరమణ జీవితానికి భద్రత కల్పించడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం.

    రూ. 5 లక్షల వరకు ఆటో సెటిల్‌మెంట్

    చందాదారులు ఇల్లు కొనడం లేదా నిర్మించడం, విద్య, వైద్యం, వివాహం వంటి అత్యవసర అవసరాల కోసం వేగంగా నిధులు పొందేలా ఆటో సెటిల్‌మెంట్ పరిమితిని రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 5 లక్షలకు పెంచారు. దీనివల్ల అర్హులైన సభ్యులకు కేవలం మూడు రోజుల్లోనే పీఎఫ్ డబ్బులు చేతికి అందుతాయి.

    ఐదు రోజుల పాటు నిలవనున్న పోర్టల్ సేవలు

    ఈపీఎఫ్‌ఓ వ్యవస్థలో కీలక మార్పుల (సిస్టమ్ మైగ్రేషన్) కారణంగా జూన్ 26 నుంచి జూన్ 30, 2026 వరకు అధికారిక పోర్టల్, ఉమాంగ్ (Umang) యాప్ సేవలు అందుబాటులో ఉండవని సంస్థ ప్రకటించింది. క్లైమ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్‌ను మెరుగుపరచడం, డేటాబేస్ అప్‌గ్రేడేషన్ కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    ఈ ఐదు రోజుల వ్యవధిలో కొత్త క్లైమ్ అప్లికేషన్లు సమర్పించడం, పాత క్లైమ్‌ల ప్రాసెసింగ్, ఈసీఆర్ (ECR) ఫైలింగ్, ఈ-పాస్‌బుక్ (e-passbook) చూసుకోవడం వంటి సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోతాయి. ఈ కాలంలో ఆగిన క్లైమ్‌లను జూలై 1 నుంచి ప్రాసెస్ చేస్తారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా చేయడానికి ఎంత కాలం వేచి ఉండాలి?

    జవాబు: ఒక సభ్యుడు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసినట్లయితే (పదవీ విరమణ కాకుండా), పీఎఫ్ మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేయడానికి కనీసం రెండు నెలల పాటు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది.

    ప్రశ్న 2: పీఎఫ్ విత్‌డ్రాలపై ఆదాయపు పన్ను లేదా టీడీఎస్ (TDS) వర్తిస్తుందా?

    జవాబు: ఒక సభ్యుడు 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ సర్వీస్ కాలంలోనే పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకుంటే, ఆ మొత్తం రూ. 50,000 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే నిబంధనల ప్రకారం టీడీఎస్ (TDS) వర్తిస్తుంది.

    ప్రశ్న 3: పీఎఫ్ క్లైమ్ 20 రోజుల్లో సెటిల్ కాకపోతే ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి?

    జవాబు: గడువులోగా క్లైమ్ సెటిల్ కాకపోతే సంబంధిత ప్రాంతీయ పీఎఫ్ కమిషనర్‌ను సంప్రదించవచ్చు. లేదా EPFiGMS వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అలాగే ప్రతి నెల 10వ తేదీన నిర్వహించే ‘నిధి ఆప్కే నికట్’ (Nidhi Apke Nikat) కార్యక్రమంలో నేరుగా కమిషనర్‌ను కలిసి ఫిర్యాదు సమర్పించవచ్చు.

    ప్రశ్న 4: యజమాని (Employer) సంతకం చేయకపోతే పీఎఫ్ విత్‌డ్రా దరఖాస్తును ఎలా సమర్పించాలి?

    జవాబు: దరఖాస్తును ధృవీకరించడం యజమాని బాధ్యత. ఒకవేళ వివాదాల వల్ల యజమాని సంతకం చేయకపోతే, మీ బ్యాంక్ ఖాతా ఉన్న శాఖ నుంచి ధృవీకరణ (Attestation) తీసుకుని, కారణాలను వివరిస్తూ రీజినల్ పీఎఫ్ కమిషనర్‌కు సమర్పించవచ్చు. ఒకవేళ మీ యూఏఎన్ (UAN) యాక్టివేట్ అయ్యి, బ్యాంక్ ఖాతా, ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయి ఉంటే, కేవలం మీ సంతకంతోనే 'కంపోజిట్ క్లైమ్' సమర్పించవచ్చు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/EPF క్లెయిమ్స్ కొత్త రూల్స్: పూర్తి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా?
    Home/News/EPF క్లెయిమ్స్ కొత్త రూల్స్: పూర్తి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes