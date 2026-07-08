ఈపీఎఫ్ఓ గుడ్ న్యూస్: ఖాతాల్లోకి పీఎఫ్ వడ్డీ డబ్బులు.. మీ బ్యాలెన్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) గాను 8.25 శాతం వడ్డీని ఉద్యోగుల పీఎఫ్ ఖాతాల్లో జమ చేసే ప్రక్రియను ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) ప్రారంభించింది. జూలై 15 నాటికి సభ్యులందరి ఖాతాల్లో బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ అవుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
దేశంలోని సుమారు 34 కోట్ల మంది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. గత నెలలో ప్రభుత్వం ఆమోదించిన 8.25 శాతం వడ్డీ రేటును పీఎఫ్ ఖాతాల్లో జమ చేయడం ప్రారంభించింది. జూలై 15 నాటికి ఇన్వెస్టర్లు అందరూ తమ అప్డేట్ అయిన వడ్డీ బ్యాలెన్స్ను ఆన్లైన్ ద్వారా చూసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
కేంద్ర మంత్రి ప్రకటన
బుధవారం కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ విషయమై కీలక ప్రకటన చేశారు. "FY26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 8.25% చొప్పున సుమారు 34 కోట్ల మంది సభ్యుల ఖాతాల్లో వార్షిక వడ్డీ జమ అవుతుంది. దీని విలువ రూ.1.44 lakh కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ అయి, ఫీల్డ్ అథారిటీల వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత సభ్యుల ఖాతాల బ్యాలెన్స్కు క్రెడిట్ అవుతుంది. జూలై 15 నాటికి సభ్యులు తమ పాస్బుక్లో ఈ వడ్డీ క్రెడిట్ను చూడవచ్చు" అని మంత్రి వివరించారు.
గతంలో ఈ వడ్డీ చెల్లింపుల ప్రక్రియ ప్రభుత్వ అనుమతి లభించిన తర్వాత అక్టోబర్-నవంబర్ నెలల్లో జరిగేదని, అయితే ఈసారి జూలై నాటికే పూర్తి చేస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి?
సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను తెలుసుకోవడానికి యుఏఎన్ (UAN - Universal Account Number) యాక్టివేట్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్న 5 సులువైన మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్ ద్వారా (EPFO Portal)
స్టెప్ 1: మొదటగా 'EPFO Members Passbook Portal' వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
స్టెప్ 2: మీ UAN నంబర్, పాస్వర్డ్, క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి సైన్ ఇన్ అవ్వండి.
స్టెప్ 3: మీ ఆధార్తో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీ (OTP)ని ఎంటర్ చేయండి.
స్టెప్ 4: మీ సంబంధిత మెంబర్ ఐడీ (Member ID)ని ఎంచుకోండి.
స్టెప్ 5: “View Passbook” పై క్లిక్ చేస్తే మీ పూర్తి బ్యాలెన్స్ స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది.
2. ఉమంగ్ యాప్ ద్వారా (UMANG App)
ఉమంగ్ యాప్లో బ్యాలెన్స్ చూడటానికి ముందుగా మీ UAN లింక్డ్ మొబైల్ నంబర్తో రిజిస్టర్ అవ్వాలి.
స్టెప్ 1: ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుండి UMANG యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
స్టెప్ 2: యాప్ ఓపెన్ చేసి, Services -> Social Security -> EPFO ఆప్షన్కు వెళ్లండి.
స్టెప్ 3: ‘Employee Centric Services’ కింద ‘View Passbook’ పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 4: మీ UAN నంబర్ ఎంటర్ చేసి, రిజిస్టర్డ్ మొబైల్కు వచ్చే OTP ద్వారా వెరిఫై చేయండి.
స్టెప్ 5: మీరు చూడాలనుకుంటున్న కంపెనీ (Employer) ఖాతాను ఎంచుకుంటే మీ పీఎఫ్ పాస్బుక్ వివరాలన్నీ కనిపిస్తాయి.
3. మిస్డ్ కాల్ ద్వారా (Missed Call)
మీ UAN నంబర్ ఆధార్, పాన్ (PAN) లేదా బ్యాంక్ ఖాతాతో లింక్ అయి ఉంటే కేవలం మిస్డ్ కాల్తో బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు.
స్టెప్ 1: మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 9966044425 నంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి.
స్టెప్ 2: రెండు రింగుల తర్వాత ఈ కాల్ ఆటోమేటిక్గా కట్ అవుతుంది.
స్టెప్ 3: వెంటనే మీ మొబైల్కు మెంబర్ ఐడీ, చివరి కాంట్రిబ్యూషన్, మరియు మొత్తం బ్యాలెన్స్తో కూడిన ఎస్ఎమ్ఎస్ (SMS) వస్తుంది.
4. ఎస్ఎమ్ఎస్ ద్వారా (SMS)
స్టెప్ 1: మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నుండి 77382 99899 నంబర్కు ఎస్ఎమ్ఎస్ పంపాలి.
స్టెప్ 2: మెసేజ్ బాక్స్లో “EPFOHO UAN ENG” అని టైప్ చేసి పంపాలి.
(గమనిక: చివరి మూడు అక్షరాలు 'ENG' అంటే ఇంగ్లీష్ భాషను సూచిస్తాయి. మీకు తెలుగులో కావాలనుకుంటే 'TEL' అని టైప్ చేయవచ్చు).
5. డిజిలాకర్ ద్వారా (DigiLocker)
స్టెప్ 1: మీ మొబైల్ నంబర్ లేదా ఆధార్ ఉపయోగించి DigiLocker యాప్ లేదా వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అవ్వండి.
స్టెప్ 2: “Search Documents” విభాగంలోకి వెళ్లి “EPFO” అని సెర్చ్ చేయండి.
స్టెప్ 3: అందులో “Employee Provident Fund - Passbook” ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
స్టెప్ 4: మీ UAN నంబర్ ఎంటర్ చేసి, మొబైల్కు వచ్చే OTPని వెరిఫై చేయండి. దీనితో మీ పీఎఫ్ ఖాతా లింక్ అయి పాస్బుక్ ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More