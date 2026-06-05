పాత 'mAadhaar' యాప్ క్లోజ్.. కొత్త ఆధార్ యాప్లోకి మారడం ఎలాగో తెలుసుకోండి
భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) పాత 'mAadhaar' యాప్ను నిలిపివేసి, మరింత సురక్షితమైన ఫీచర్లతో కూడిన సరికొత్త 'Aadhaar' యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనితో పాటు ఉచిత ఆధార్ డాక్యుమెంట్ అప్డేట్ గడువును కూడా పొడిగించింది.
స్మార్ట్ఫోన్లలో ఆధార్ సేవలను ఉపయోగించే వారికి ముఖ్య గమనిక. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 'mAadhaar' యాప్ త్వరలోనే పూర్తిస్థాయిలో నిలిచిపోనుంది. దీని స్థానంలో మరింత మెరుగైన భద్రత, బలమైన అథెంటికేషన్ పద్ధతులు మరియు వ్యక్తిగత డేటా షేరింగ్పై యూజర్లకు పూర్తి నియంత్రణను ఇచ్చేలా రీడిజైన్ చేసిన కొత్త 'Aadhaar' యాప్ను UIDAI తీసుకొచ్చింది.
ఈ కొత్త యాప్ 28 జనవరి 2026న అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. పాత యాప్ యూజర్లు అందరూ వెంటనే కొత్త యాప్నకు మారాలని UIDAI సూచిస్తోంది.
ఉచిత అప్డేట్ గడువు పెంపు
యాప్ మార్పుతో పాటు, మైఆధార్ (myAadhaar) పోర్టల్లో ఉచితంగా గుర్తింపు, చిరునామా పత్రాలను (Identity & Address documents) అప్డేట్ చేసుకునే సేవలను UIDAI మరో ఏడాది పాటు పొడిగించింది. గతంలో ప్రకటించిన జూన్ 15, 2026 గడువును ఇప్పుడు జూన్ 14, 2027 వరకు పొడిగిస్తూ అధికారిక మెమోరాండం విడుదల చేసింది. దీనివల్ల పౌరులు ఎలాంటి అదనపు రుసుము లేకుండా తమ వివరాలను వెరిఫై చేసుకోవచ్చు.
పాత mAadhaar నుండి కొత్త యాప్లోకి మారడం ఎలా?
యూజర్లు సులభంగా కొత్త యాప్లోకి మారడానికి క్రింది దశలను అనుసరించవచ్చు.
స్టెప్ 1: మీ ఆండ్రాయిడ్ లేదా ఐఓఎస్ (iOS) డివైజ్ యొక్క అఫీషియల్ యాప్ స్టోర్ నుండి కొత్త 'Aadhaar' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అదే సమయంలో పాత 'mAadhaar' యాప్ను అన్ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు.
స్టెప్ 2: కొత్త యాప్ ఓపెన్ చేసి మీ ఆధార్ నంబర్, పాత mAadhaar పిన్ (PIN) నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వండి. ఆ తర్వాత మీ మొబైల్కు వచ్చే OTP వెరిఫికేషన్ను పూర్తి చేయండి.
స్టెప్ 3: మీ భద్రత ధృవీకరణ కోసం ఒకసారి బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ (One-time biometric authentication) ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
స్టెప్ 4: యాప్ లాక్ కోసం అదనపు రక్షణగా 6 అంకెల సంఖ్యాత్మక పాస్వర్డ్ (6-digit numeric password) సెట్ చేసుకోండి.
ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత కొత్త ఆధార్ యాప్ వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
కొత్త ఆధార్ యాప్ లోని ప్రత్యేక ఫీచర్లు
సరికొత్తగా డిజైన్ చేసిన ఈ అప్లికేషన్ భద్రత, సౌకర్యానికి పెద్దపీట వేసింది.
ఫేస్ ఐడీ (Face ID): ముఖ గుర్తింపు ఆధారిత ఆధార్ అథెంటికేషన్ సదుపాయం.
సురక్షిత QR కోడ్: మీ కాంటాక్ట్ వివరాలను ఇతరులతో సురక్షితంగా పంచుకోవడానికి క్యూఆర్ ఆధారిత కాంటాక్ట్ కార్డ్.
వన్-క్లిక్ బయోమెట్రిక్ లాక్: ఒకే ఒక్క క్లిక్తో మీ బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని లాక్ లేదా అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు.
సమ్మతి ఆధారిత డేటా షేరింగ్: యూజర్ అనుమతితో (Consent-based) కేవలం ఎంపిక చేసిన వివరాలను మాత్రమే షేర్ చేసే వీలుంటుంది.
మల్టిపుల్ ప్రొఫైల్స్: ఒకే మొబైల్ డివైజ్లో గరిష్టంగా ఐదు (5) ఆధార్ ప్రొఫైల్లను మేనేజ్ చేయవచ్చు.
అప్డేట్ సదుపాయం: మొబైల్ నంబర్, చిరునామా మార్పులను యాప్ ద్వారానే సులభంగా చేసుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: కొత్త ఆధార్ యాప్ను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి?
జవాబు: ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు 'Google Play Store', ఐఫోన్ వినియోగదారులు 'Apple App Store' లో "Aadhaar" అని సెర్చ్ చేసి, డెవలపర్ స్థానంలో UIDAI అని ఉన్న అధికారిక యాప్ను మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
ప్రశ్న 2: ఉచిత ఆధార్ డాక్యుమెంట్ అప్డేట్ గడువు ఎప్పటివరకు పొడిగించబడింది?
జవాబు: ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ఉచితంగా డాక్యుమెంట్లు అప్డేట్ చేసుకునే గడువును జూన్ 14, 2027 వరకు పొడిగించారు.
ప్రశ్న 3: కొత్త యాప్లో లాగిన్ కావడానికి ఏ వివరాలు అవసరం?
జవాబు: కొత్త యాప్లో లాగిన్ అవ్వడానికి మీ ఆధార్ నంబర్, పాత mAadhaar పిన్, రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే OTP అవసరమవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More