    ఎటర్నల్ (జొమాటో) క్యూ3 ఫలితాలు: రూ. 102 కోట్లకు చేరిన లాభం.. గోయల్ రాజీనామా

    జొమాటో మాతృ సంస్థ 'ఎటర్నల్' (Eternal) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో (Q3 FY26) అదిరిపోయే ఫలితాలను ప్రకటించింది. కంపెనీ నికర లాభం 73% పెరగడమే కాకుండా, ఆదాయం ఏకంగా మూడు రెట్లు జంప్ అయింది. ఇదే సమయంలో కంపెనీ కీలక నాయకత్వ మార్పులను కూడా వెల్లడించింది.

    Published on: Jan 21, 2026 4:26 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం, జొమాటో మాతృ సంస్థ అయిన ఎటర్నల్ తన క్యూ3 ఫలితాలతో ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది. అటు ఆర్థికంగా పుంజుకోవడంతో పాటు, ఇటు మేనేజ్‌మెంట్ స్థాయిలోనూ సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

    ఎటర్నల్ (జొమాటో) క్యూ3 ఫలితాలు: రూ. 102 కోట్లకు చేరిన లాభం.. గోయల్ రాజీనామా (REUTERS)
    ఆర్థిక ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు

    ఈ త్రైమాసికంలో ఎటర్నల్ అన్ని విభాగాల్లోనూ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది:

    నికర లాభం: గతేడాది ఇదే సమయంలో రూ. 59 కోట్లుగా ఉన్న నికర లాభం, ఇప్పుడు 73% వృద్ధి చెంది రూ. 102 కోట్లకు చేరింది. క్రితం త్రైమాసికం (Q2) తో పోలిస్తే లాభం 57% పెరిగింది.

    ఆదాయం (Revenue): ఎటర్నల్ కంపెనీ రాబడి ఏకంగా 202% పెరిగి రూ. 16,315 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే కాలంలో ఆదాయం కేవలం రూ. 5,405 కోట్లు మాత్రమే.

    లాభదాయకత: కంపెనీకి చెందిన క్విక్ కామర్స్ (బ్లింకిట్), హైపర్‌ప్యూర్ (Hyperpure) వ్యాపారాలు అడ్జస్టెడ్ ఎబిటా (EBITDA) స్థాయిలో లాభాల్లోకి రావడం విశేషం.

    కీలక నాయకత్వ మార్పులు: సీఈఓ మార్పు

    ఫలితాల ప్రకటనతో పాటు కంపెనీ యాజమాన్యంలో భారీ మార్పులను ప్రకటించింది:

    దీపిందర్ గోయల్ రాజీనామా: ఎటర్నల్ వ్యవస్థాపకుడు దీపిందర్ గోయల్ కంపెనీ డైరెక్టర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ఫిబ్రవరి 1, 2026 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమలులోకి వస్తుంది. అయితే, ఆయన బోర్డులో వైస్ ఛైర్మన్ & డైరెక్టర్‌గా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.

    కొత్త సీఈఓగా అల్బిందర్ సింగ్ ధిండా: ప్రస్తుతం బ్లింకిట్ సీఈఓగా ఉన్న అల్బిందర్ సింగ్ ధిండా, వచ్చే నెల నుంచి ఎటర్నల్ గ్రూప్ సీఈఓగా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.

    ఎందుకు ఈ మార్పు?

    కంపెనీ తన క్విక్ కామర్స్ విభాగంపై మరింత దృష్టి సారించేందుకు, వ్యాపార విస్తరణను వేగవంతం చేసేందుకు ఈ నాయకత్వ మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీపిందర్ గోయల్ వ్యూహాత్మక పాత్రలో కొనసాగుతూ, ధిండా రోజువారీ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించనున్నారు.

