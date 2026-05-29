    వడగాలుల విలయం: వేలల్లో మరణాలు ఉంటాయంటున్న అధ్యయనం

    దేశంలో భానుడి భగభగలు ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నాయి. కేవలం ఒక్క రోజు తీవ్రమైన ఎండలు ఉంటే దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 3,400 మంది అదనపు మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని, అదే ఐదు రోజుల పాటు వడగాలులు కొనసాగితే ఆ సంఖ్య 30,000కు చేరుతుందని ఒక తాజా అధ్యయనం హెచ్చరించింది.

    Published on: May 29, 2026 4:43 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రస్తుతం ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు భారతదేశంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా వంటి రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను దాటేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం (యూసీ బెర్క్లీ)కి చెందిన 'ఇండియా ఎనర్జీ అండ్ క్లైమేట్ సెంటర్' పరిశోధకులు పియూష్ నారంగ్, అశోక్ గాడ్గిల్ భారత్‌లో వడగాలుల ప్రభావంపై సంచలన నివేదికను విడుదల చేశారు.

    దేశంలో వడగాలులు ఎక్కువగా ఉన్న రోజులు ఏటా పెరుగుతున్న తీరు
    అదనపు మరణాలు అంటే ఏమిటి?

    సాధారణ పరిస్థితుల్లో సంభవించే మరణాల కంటే, వాతావరణ మార్పులు లేదా ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల అదనంగా సంభవించే మరణాలను 'అదనపు మరణాలు' అంటారు. చారిత్రక ధోరణుల ఆధారంగా ఈ అంచనాలు రూపొందించారు.

    అధ్యయనం వెల్లడించిన భయంకర నిజాలు:

    ఒక్క రోజు ఎండ: దేశవ్యాప్తంగా ఒక్క రోజు విపరీతమైన ఎండ ఉంటే సుమారు 3,400 మంది మరణిస్తారు.

    ఐదు రోజుల వడగాలులు: వడగాల్పులు వరుసగా ఐదు రోజులు కొనసాగితే, సుమారు 30,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.

    ఉత్తరప్రదేశ్‌లో అత్యధికం: ఐదు రోజుల వడగాలుల సమయంలో కేవలం ఒక్క ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే 8,100 అదనపు మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది.

    కీలక నగరాలు: అహ్మదాబాద్, జైపూర్, సూరత్ వంటి నగరాల్లో ఒక్కో వడగాలుల ఘటనలో 250 కంటే ఎక్కువ అదనపు మరణాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధ్యయనం పేర్కొంది.

    ఆర్థిక శక్తికి, మరణాలకు పొంతన లేదు

    ఈ అధ్యయనంలో ఒక విచారకరమైన అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాలు దేశ జీడీపీలో కేవలం 29 శాతం మాత్రమే వాటా కలిగి ఉన్నాయి. కానీ, దేశవ్యాప్తంగా సంభవించే వడగాల్పుల మరణాల్లో ఈ రాష్ట్రాల వాటా ఏకంగా 66 శాతం.

    దీనిని బట్టి, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన రాష్ట్రాలే వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఎక్కువ ప్రాణనష్టాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయని స్పష్టమవుతోంది. "తక్కువ ఆదాయం ఉండి, ఎక్కువ మరణాల ముప్పు ఉన్న రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం విపత్తు నివారణ నిధుల్లో (NDMA) ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి" అని పరిశోధకులు సూచించారు.

    అత్యంత ప్రమాదంలో 100 జిల్లాలు

    భారత జనాభాలో మూడో వంతు నివసిస్తున్న 100 అత్యంత బలహీనమైన (Vulnerable) జిల్లాలు, వడగాలుల మరణాల్లో 44 శాతం భారాన్ని మోస్తున్నాయని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. దక్షిణాసియాలో, ముఖ్యంగా భారత్‌లో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు భవిష్యత్తులో పెను సవాలుగా మారనున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈ అధ్యయనం ఎక్కడ ప్రచురితమైంది?

    ఈ పరిశోధన ఫలితాలు 'ఫ్రాంటియర్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ హెల్త్' (Frontiers in Environmental Health) అనే జర్నల్‌లో ప్రచురితమయ్యాయి.

    2. ఏ రాష్ట్రాల్లో మరణాల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంది?

    ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో వడగాలుల వల్ల మరణాల ముప్పు ఎక్కువగా ఉందని నివేదిక తెలిపింది.

    3. ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలేమిటి?

    కేవలం జనాభా ప్రాతిపదికన కాకుండా, మరణాల ముప్పు ఎక్కువగా ఉండి, ఆర్థిక స్థోమత తక్కువగా ఉన్న జిల్లాలకు హీట్ అడాప్టేషన్ (Heat Adaptation) ప్లానింగ్ కోసం ఎక్కువ నిధులు కేటాయించాలని పరిశోధకులు సూచించారు.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

