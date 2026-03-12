Edit Profile
    నన్ను దేవుడే కాపాడాడు: జమ్మూ పెళ్లిలో తనపై జరిగిన కాల్పుల గురించి ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఏమన్నారంటే..

    జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా గురువారం ఒక పెళ్లి వేడుకలో తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఓ వ్యక్తి ఆయనపై కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనపై ఫరూక్ స్పందించారు.

    Published on: Mar 12, 2026 2:08 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ అబ్దుల్లా గురువారం ఒక పెళ్లి వేడుకలో తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఆయనపై కాల్పులు జరపగా, ఆ సమయంలో అసలు ఏం జరిగిందో 88 ఏళ్ల ఈ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు స్వయంగా వివరించారు.

    ఫరూక్ అబ్దుల్లా (PTI)
    1. అది టపాకాయ అనుకున్నాను

    జమ్మూలో ఒక వివాహ వేడుక ముగించుకుని బయటకు వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. అబ్దుల్లా మాటల్లోనే చెప్పాలంటే.. "నేను పెళ్లికి వెళ్లి వస్తున్నాను. మండపం నుంచి బయటకు రాగానే ఒక పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. పెళ్లిళ్లలో టపాకాయలు కాల్చడం మామూలే కదా, అలాగే ఏదో టపాకాయ నా పక్కనే పడి పేలిందేమో అనుకున్నాను. నా పక్కన ఏదో వేడి తగిలినట్టు అనిపించింది. కానీ అది గన్‌తో కాల్చడం వల్ల వచ్చిన శబ్దమని నాకు తర్వాత తెలిసింది."

    2. దేవుడి దయతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాను

    తనపై కాల్పులు జరిగాయని తెలిసిన తర్వాత ఆయన స్పందిస్తూ.. "నన్ను ఆ దేవుడే కాపాడాడు. ఆ వ్యక్తి ఎవరో నాకు తెలియదు, ఆయనతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు" అని చెప్పారు.

    3. నిందితుడు ఎవరు? పోలీసులు ఏం చెబుతున్నారు?

    నిందితుడి పేరు కమల్ సింగ్ జమ్వాల్ (63). నివాసం జమ్మూ ప్రాంతం. వాడిన ఆయుధం లైసెన్స్ ఉన్న తుపాకీ. పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం ఇందులో ఎలాంటి ఉగ్రవాద కోణం (Terror angle) లేదు.

    ఏం జరిగింది?

    ఫరూక్ అబ్దుల్లా పెళ్లి వేడుకలో గంటకు పైగా గడిపి బయటకు వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఆయన వెంట డిప్యూటీ సీఎం సురీందర్ చౌదరి, ఇతర నేతలు కూడా ఉన్నారు. అదృష్టవశాత్తూ తూటా ఆయనకు తగలకుండా పక్క నుంచి వెళ్లిపోయింది.

    4. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది

    పోలీసులు నిందితుడి నుంచి తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆయన ఎందుకు కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చింది? దీని వెనుక వ్యక్తిగత కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. భద్రతా సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి నిందితుడిని వెంటనే లొంగదీసుకోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది?

    ఆయన క్షేమంగా ఉన్నారు. తూటా ఆయనకు తగలకుండా పక్క నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఘటన జరిగిన వెంటనే ఆయన తన నివాసానికి చేరుకున్నారు.

    2. కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తికి ఉగ్రవాదులతో సంబంధం ఉందా?

    ప్రస్తుతానికి పోలీసులు అలాంటిదేమీ లేదని చెబుతున్నారు. అది లైసెన్స్ ఉన్న తుపాకీ అని, వ్యక్తిగత కారణాలేమై ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.

    3. ఆ సమయంలో అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు?

    ఫరూక్ అబ్దుల్లాతో పాటు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉప ముఖ్యమంత్రి సురీందర్ చౌదరి, మరికొందరు కీలక నేతలు కూడా ఆ పెళ్లి వేడుకలో ఉన్నారు.

