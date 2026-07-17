ఫెడరల్ బ్యాంక్ క్యూ1 లాభాల జోరు: 36.5% వృద్ధితో రూ.1,177 కోట్లకు చేరిక
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో ఫెడరల్ బ్యాంక్ అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించింది. నికర వడ్డీ ఆదాయం 26 శాతం పెరగడం, మొండి బకాయిలు (NPAs) దశాబ్ద కాలంలోనే అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి చేరడంతో బ్యాంక్ నికర లాభం రూ.1,177 కోట్లకు చేరింది.
ప్రైవేట్ రంగ ప్రముఖ బ్యాంక్ 'ఫెడరల్ బ్యాంక్' జూన్ త్రైమాసికానికి (Q1 FY27) సంబంధించి అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. జూలై 17, శుక్రవారం నాడు విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం.. బ్యాంక్ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన (YoY) 36.5 శాతం పెరిగి రూ.1,177 కోట్లకు చేరుకుంది. నికర వడ్డీ ఆదాయంలో పటిష్ఠమైన వృద్ధి, ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటం ఈ లాభాల జోరుకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.
గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.2,336 కోట్లుగా ఉన్న బ్యాంక్ నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII), ఈసారి 26 శాతం వృద్ధితో రూ.2,946 కోట్లకు చేరింది.
దశాబ్ద కాలపు కనిష్టానికి మొండి బకాయిలు
బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత గత కొన్నేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా మెరుగైంది. నికర మొండి బకాయిలు (Net NPA) గత త్రైమాసికంలో ఉన్న 0.20 శాతం నుంచి రికార్డు స్థాయిలో 0.18 శాతానికి పడిపోయాయి. గత పదేళ్లలో నికర ఎన్పీఏలు ఈ స్థాయికి తగ్గడం ఇదే తొలిసారి. విలువ పరంగా చూస్తే, నికర ఎన్పీఏలు ఏడాది ప్రాతిపదికన 56.3 శాతం తగ్గి రూ.506.04 కోట్లకు పరిమితమయ్యాయి.
మరోవైపు స్థూల మొండి బకాయిలు (Gross NPA) కూడా మునుపటి త్రైమాసికంలోని 1.62 శాతం నుంచి 1.52 శాతానికి మెరుగయ్యాయి. కొత్తగా మొండి బకాయిలుగా మారిన అప్పులు (Fresh slippages) 37.8 శాతం తగ్గి రూ.409.48 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. దీనివల్ల స్లిప్పేజ్ రేషియో 1.11 శాతం నుంచి 0.61 శాతానికి మెరుగైంది.
తగ్గిన ప్రొవిజన్లు.. పెరిగిన మార్జిన్లు
గత మార్చి త్రైమాసికంలో రూ.741 కోట్లుగా, గత ఏడాది క్యూ1లో రూ.400 కోట్లుగా ఉన్న ప్రొవిజన్లు ఈ త్రైమాసికంలో భారీగా తగ్గి రూ.317.7 కోట్లకు పరిమితమయ్యాయి. బ్యాంక్ నికర వడ్డీ మార్జిన్ (NIM) ఏడాది ప్రాతిపదికన 39 బేసిస్ పాయింట్లు విస్తరించి 3.33 శాతానికి చేరింది. నిధుల వ్యయం (Cost of funds) 60 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గడం ఇందుకు బాగా కలిసివచ్చింది. అలాగే డిపాజిట్ల వ్యయం కూడా 57 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 5.21 శాతానికి చేరింది.
టెక్నికల్ రైట్-ఆఫ్స్ను మినహాయించి బ్యాంక్ ప్రొవిజన్ కవరేజ్ రేషియో (PCR) 87.37 శాతానికి బలపడగా, క్రెడిట్ ఖర్చులు 24 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 0.41 శాతానికి చేరుకున్నాయి. టెక్నికల్ రైట్-ఆఫ్స్తో కలిపితే పీసీఆర్ 94.23 శాతంగా నమోదైంది.
దూసుకెళ్తున్న కాసా (CASA) డిపాజిట్లు
బ్యాంక్ లయబిలిటీస్ విభాగంలో కరెంట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ (CASA) బ్యాలెన్స్లు ఏడాది ప్రాతిపదికన 18.26 శాతం పెరిగి రూ.1.03 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. మొత్తం డిపాజిట్ల వృద్ధి కంటే కాసా వృద్ధి రేటు ఎక్కువగా ఉండటంతో, కాసా రేషియో 188 బేసిస్ పాయింట్లు మెరుగై 32.23 శాతానికి చేరుకుంది.
మరోవైపు, పునర్వ్యవస్థీకరించిన రుణాల (Restructured loans) పరిమాణం రూ.1,541.3 కోట్లకు తగ్గింది. ఇది మొత్తం రుణాలలో కేవలం 0.55 శాతం మాత్రమే. సమతుల్య రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వ్యూహం, సురక్షిత రుణ విభాగాలపై దృష్టి పెట్టడం వల్లే అంతర్జాతీయ అనిశ్చితుల మధ్య కూడా స్థిరత్వాన్ని సాధించగలిగామని బ్యాంక్ తెలిపింది.
మేనేజ్మెంట్ ఏమంటోంది?
ఫెడరల్ బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ & సీఈఓ కేవీఎస్ మణియన్ ఈ అద్భుతమైన ఫలితాలపై స్పందించారు. "ట్రెజరీ కార్యకలాపాలకు సవాలుగా ఉన్నప్పటికీ మా లాభాలు దాదాపు 37 శాతం పెరిగాయి. మార్కెట్ సంబంధిత లాభాల వల్ల కాకుండా మా ప్రధాన బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం (Core Business) వల్లే ఈ ఆదాయం లభించిందని ఇది నిరూపిస్తోంది" అని కేవీఎస్ మణియన్ పేర్కొన్నారు.
రుణాల వృద్ధి 15 శాతంగా ఉంటే, నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) 26 శాతం పెరగడం బ్యాంక్ మార్జిన్లను పెంచడంపై పెట్టిన దృష్టికి నిదర్శనమన్నారు. "తక్కువ క్రెడిట్ ఖర్చుల ద్వారా బ్యాలెన్స్ షీట్ను పటిష్ఠం చేస్తున్నాం. ప్రస్తుత ఆదాయాల నుంచి బలమైన ప్రొవిజనింగ్ బఫర్ను నిర్వహిస్తున్నాం" అని ఆయన చెప్పారు.
ఎన్ఆర్ఐ (NRI), కాసా (CASA) ఫ్రాంచైజీలు మరింత బలోపేతం అవుతున్నాయని, దశాబ్ద కాలంలోనే అత్యుత్తమ ఆస్తుల నాణ్యత, పటిష్ఠమైన మూలధనంతో మిగిలిన ఆర్థిక సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్నామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More