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    Fifa world cup 2026 : ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఇంగ్లాండ్ సంచలనం.. 10 గోల్స్ హైడ్రామాలో ఫ్రాన్స్‌పై విజయం!

    ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 థర్డ్ ప్లేస్ ప్లేఆఫ్ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ ఘనవిజయం సాధించి కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఫ్రాన్స్‌తో జరిగిన ఈ హై-స్కోరింగ్ థ్రిల్లర్‌లో ఎంబాపె సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించినా, సాకా హాట్రిక్ గోల్స్‌తో ఇంగ్లాండ్‌ను గెలిపించాడు.

    Published on: Jul 19, 2026, 05:35:52 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ముగింపు దశకు చేరుకున్న వేళ అభిమానులకు అసలైన ఫుట్‌బాల్ మజా లభించింది. మూడో స్థానం (కాంస్య పతకం) కోసం ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ జట్ల మధ్య జరిగిన పోరు మైదానంలో గోల్స్ వర్షం కురిపించింది. అభిమానులను ఉర్రూతలూగించిన ఈ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు 6-4 తేడాతో ఫ్రాన్స్‌ను మట్టికరిపించి కాంస్య పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఓటమితో ఫ్రాన్స్ నిరాశ చెందినప్పటికీ, ఆ జట్టు కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపె సరికొత్త చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అందుకున్నాడు. ఫిఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా ఎంబాపె సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు.

    సంబరాల్లో ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లు.. (AP)
    సంబరాల్లో ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లు.. (AP)

    ఈ మ్యాచ్ ద్వితీయార్థంలో ఎంబాపె రెండు అద్భుతమైన గోల్స్ చేశాడు. దీనితో వరల్డ్ కప్ టోర్నీలలో అతని మొత్తం గోల్స్ సంఖ్య 22కు చేరింది. తద్వారా 21 గోల్స్‌తో ఇప్పటివరకు అగ్రస్థానంలో ఉన్న అర్జెంటీనా లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సి రికార్డును ఎంబాపె బద్దలు కొట్టాడు. అయితే ఎంబాపె రికార్డు సృష్టించినా, ఈ మ్యాచ్‌లో అసలైన హీరోగా ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బుకాయో సాకా నిలిచాడు. అతడు కళ్లు చెదిరే రీతిలో హాట్రిక్ గోల్స్ సాధించి ఇంగ్లాండ్ విజయానికి బలమైన పునాది వేశాడు.

    ఇంగ్లాండ్ ఆధిపత్యం.. ఫ్రాన్స్ పోరాటం!

    మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ఇంగ్లాండ్ పూర్తి నియంత్రణ సాధించింది. వరుస గోల్స్ చేస్తూ 4-0తో తిరుగులేని ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆట 3వ నిమిషంలోనే డెక్లాన్ రైస్ గోల్ ఖాతా తెరవగా, 20వ నిమిషంలో ఎజ్రి కొన్సా హెడర్ ద్వారా మరో గోల్ చేసి జట్టుకు 2-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఆ తర్వాత బుకాయో సాకా తన విశ్వరూపం చూపించాడు. ఫ్రాన్స్ డిఫెన్స్‌ను ముక్కలు చేస్తూ మొదటి హాఫ్ ముగిసేలోపే రెండు గోల్స్ చేశాడు.

    "ఫ్రాన్స్ జట్టు ఎదురుదాడికి దిగినప్పటికీ, కోచ్ థామస్ టుచెల్ మార్గదర్శకత్వంలో ఇంగ్లాండ్ రక్షణ శ్రేణి వైపు వెళ్లకుండా నిరంతరం అటాకింగ్ గేమ్‌నే ఆడింది," అని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.

    అయితే, ఈ ఫిఫా వరల్డ్​ కప్ 2026 మ్యాచ్​లో ఫ్రాన్స్ జట్టు అంత సులభంగా లొంగిపోలేదు. సెకండ్ హాఫ్‌లో అద్భుతమైన పోరాట పటిమను కనబరిచింది. ఎంబాపె రెండు గోల్స్ చేసి జట్టులో ఆశలు రేకెత్తించగా, బ్రాడ్లీ బార్కోలా, ఉస్మానే డెంబెలే కూడా ఒక్కో గోల్ చేసి ఇంగ్లాండ్‌కు గట్టి పోటీ ఇచ్చారు. ఒక దశలో మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారినప్పటికీ, ఇంగ్లాండ్ ఒత్తిడికి లోనవకుండా సమర్థవంతంగా ఆడింది. యువ స్టార్ జూడ్ బెల్లింగ్‌హామ్ మ్యాచ్ చివరి నిమిషాల్లో ఒక గోల్ చేసి ఇంగ్లాండ్ విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు.

    ఈ మ్యాచ్‌లో చేసిన రెండు గోల్స్‌తో ఎంబాపె గోల్డెన్ బూట్ రేసులో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ వరల్డ్ కప్ సీజన్‌ను ఎంబాపె 10 గోల్స్‌తో ముగించాడు. ప్రస్తుతానికి మెస్సి 8 గోల్స్‌తో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ జట్ల మధ్య జరగబోయే ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో మెస్సి తన గోల్స్ సంఖ్యను పెంచుకునే చివరి అవకాశం ఉంది.

    1966 తర్వాత ఇంగ్లాండ్‌కు ఇదే అత్యుత్తమం!

    మొత్తం 10 గోల్స్ నమోదైన ఈ థ్రిల్లర్ మ్యాచ్, ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఎక్కువ గోల్స్ నమోదైన మ్యాచ్‌లలో ఒకటిగా నిలిచింది. 1982లో ఎల్ సాల్వడార్‌పై హంగేరి 10-1తో గెలిచిన తర్వాత, ఒకే మ్యాచ్‌లో ఇన్ని గోల్స్ రావడం ఇదే మొదటిసారి. అలాగే, థర్డ్ ప్లేస్ ప్లేఆఫ్ మ్యాచ్‌లలో 10 గోల్స్ నమోదు కావడం ఒక సరికొత్త రికార్డు.

    ఇక ఈ అద్భుత విజయంతో ఇంగ్లాండ్ జట్టు 1966లో ఏకైక ప్రపంచకప్‌ను గెలుచుకున్న తర్వాత, మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు టోర్నీలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చి కాంస్య పతకంతో తన ఫిఫా వరల్డ్​ కప్ 2026 ఘనంగా ముగించింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Fifa World Cup 2026 : ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఇంగ్లాండ్ సంచలనం.. 10 గోల్స్ హైడ్రామాలో ఫ్రాన్స్‌పై విజయం!
    Home/News/Fifa World Cup 2026 : ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఇంగ్లాండ్ సంచలనం.. 10 గోల్స్ హైడ్రామాలో ఫ్రాన్స్‌పై విజయం!
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