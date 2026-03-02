Edit Profile
    ఒమన్‌లో ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి.. భారతీయుడు మృతి.. నెతన్యాహు ఆఫీస్‌పై మిస్సైల్స్!

    పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులతో అల్లకల్లోల పరిస్థితి ఉంది. ఈ దాడుల్లో భారతీయుడు ఒకరు మృతి చెందారు.

    Published on: Mar 02, 2026 5:08 PM IST
    By Anand Sai
    పశ్చిమాసియా దాడులు, ప్రతీకార దాడులతో అట్టుడుకుతోంది. ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడుల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియా అల్లకల్లోలంగా మారింది. రాయబార కార్యాలయాలపై కూడా దాడులు జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులతో అనేక ప్రాంతాల్లో పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి.

    పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు
    పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు

    ఒమన్‌లో ఇరాన్ డ్రోన్ దాడిలో ఒక భారతీయుడు మరణించాడు. ఒమన్ గల్ఫ్‌లో ఒక ఇరాన్ డ్రోన్ ఆయిల్ ట్యాంకర్‌పై దాడి చేసింది. ఆ నౌకను MKD VYOMగా గుర్తించారు. హార్ముజ్ జలసంధిని సమీపిస్తున్న ఓడలను ఇరాన్ బెదిరిస్తోంది. ఒమన్ గల్ఫ్‌లో జరిగిన దాడిని ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్న ఒమన్ న్యూస్ ఏజెన్సీ నివేదించింది. చనిపోయిన సిబ్బంది భారతదేశానికి చెందినవారని తెలిపింది.

    వార్తా సంస్థ రాయిటర్స్ MKD VYOMను ఒక డ్రోన్ ఢీకొట్టిందని తెలిపింది. ఆ ప్రమాదంలో ఓడ ఒమన్ తీరం వెంబడి ప్రయాణిస్తుండగా అందులో ఉన్న ఒక సిబ్బంది మరణించారని పేర్కొంది. మెుదటగా బాధితుడిని గుర్తించలేదు, తర్వాత భారతీయుడని తెలిసింది. సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఇంజిన్ గదిలో ఉన్న భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తి మరణించారు.

    మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కార్యాలయంపై ఇరాన్ మిస్సైల్స్ దాడి చేసిందని ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ నివేదించింది.

    ప్రధాని మోదీ ఆందోళన

    పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. న్యూఢిల్లీలో కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీతో కలిసి సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. భారతదేశం శాంతి, స్థిరత్వానికి కట్టుబడి ఉందని అన్నారు.

    ఇటువంటి వివాదాలను పరిష్కరించడానికి భారతదేశం ఎల్లప్పుడూ చర్చలు, దౌత్యం కోసం సలహా ఇస్తుందని ప్రధానమంత్రి మోదీ అన్నారు. భారత ప్రభుత్వం అన్ని పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని, భారత పౌరుల భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఈ ప్రాంతంలోని దేశాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతోందని కూడా మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.

