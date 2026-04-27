IPL 2026: హోరాహోరీ మ్యాచ్ లతో రసవత్తరంగా సాగుతున్న ఐపీఎల్ 2026లో మరో అదిరిపోయే థ్రిల్లర్. ఆదివారం (ఏప్రిల్ 26) రాత్రి అద్భుతమే జరిగింది. ఐపీఎల్ 2026లో ఫస్ట్ సూపర్ ఓవర్ మ్యాచ్ జరిగింది. లాస్ట్ బాల్ కు మహ్మద్ షమి సిక్సర్ కొట్టి పోరును థ్రిల్లర్ గా మార్చాడు. కానీ ఏం లాభం? సూపర్ ఓవర్లో లక్నో చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకుంది.
షమి సిక్సర్
ఐపీఎల్ 2026లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ మధ్య మ్యాచ్ చాలా ఉత్కంఠగా సాగింది. 156 రన్స్ ఛేజింగ్ లో లక్నో 20 ఓవర్లకు సరిగ్గా 155 పరుగులు చేసింది. లక్నో గెలవాలంటే లాస్ట్ ఓవర్లో 17 పరుగులు చేయాల్సి వచ్చింది.
కోల్ కతా బౌలర్ కార్తీక్ త్యాగి ఆ ఓవర్లో రెండు నో బాల్స్ వేశాడు. హిమ్మత్ సింగ్ వికెట్ పడగొట్టాడు. అయితే లాస్ట్ బాల్ కు ఏడు రన్స్ చేస్తే లక్నో గెలిచే పరిస్థితిలో నిలిచింది. అప్పుడే షమి అద్భుతం చేశాడు. లాంగాఫ్ లో సిక్సర్ కొట్టి మ్యాచ్ ను సూపర్ ఓవర్ కు తీసుకెళ్లాడు.
ఒకటే రన్
లాస్ట్ బాల్ కు షమి సిక్సర్ తో మ్యాచ్ పై హైప్ పెరిగింది. కానీ సూపర్ ఓవర్లో లక్నో చెత్త బ్యాటింగ్ తో చెత్త రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. సూపర్ ఓవర్లో ఆ టీమ్ ఒకే రన్ చేసింది. నరైన్ ఫస్ట్ బాల్ కే పూరన్ ను బౌల్డ్ చేశాడు. క్రీజులోకి వచ్చిన పంత్ సింగిల్ తీశాడు. వెంటనే మూడో బాల్ కు మార్ క్రమ్ ను నరైన్ ఔట్ చేయడంతో రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన లక్నో సూపర్ ఓవర్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది.
చెత్త రికార్డు
ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే సూపర్ ఓవర్లో తక్కువ రన్స్ చేసిన టీమ్ గా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ చెత్త రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. 2020లో ఢిల్లీపై పంజాబ్ సూపర్ ఓవర్లో 2 రన్స్ చేసింది. ఇప్పుడు లక్నో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే సాధించింది. సూపర్ ఓవర్ ఛేజింగ్ లో క్రీజులోకి వచ్చిన రింకు సింగ్ ఫస్ట్ బాల్ కే ఫోర్ కొట్టి కేకేఆర్ ను గెలిపించాడు.
రింకు సింగ్ అదుర్స్
అంతకుముందు మ్యాచ్ లో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 155 రన్స్ చేసింది. మోసిన్ ఖాన్ 5 వికెట్లతో చెలరేగడంతో 73 రన్స్ కే 6 వికెట్లు కోల్పోయిన కేకేఆర్ ను రింకు ఆదుకున్నాడు. 51 బంతుల్లో 83 పరుగులు చేసిన నాటౌట్ గా నిలిచిన రింకు కేకేఆర్ కు మెరుగైన స్కోరు అందించాడు. రింకు 7 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు కొట్టాడు.
