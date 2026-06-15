టీఎంసీ తిరుగుబాటు ఎంపీలు 'ఎన్సీపీఐ'లో ఎందుకు విలీనమయ్యారు? 5 ముఖ్య కారణాలు
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC)కి చెందిన 20 మంది తిరుగుబాటు లోక్సభ ఎంపీలు త్రిపురకు చెందిన అనామక పార్టీ 'నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా' (NCPI)లో విలీనం కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకు గల కారణాలు ఇక్కడ చూడండి.
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) చరిత్రలోనే 1998 తర్వాత ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సంక్షోభం ఇది. పార్టీకి చెందిన 20 మంది లోక్సభ ఎంపీలు 'నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా' (NCPI)లో విలీనం కాబోతున్నట్లు తిరుగుబాటు ఎంపీ కాకలి ఘోష్ దస్తీదార్ ప్రకటించారు. మొదట్లో ఈ నిర్ణయం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచినప్పటికీ, దీని వెనుక పెద్ద రాజకీయ, చట్టపరమైన వ్యూహం దాగి ఉందని స్పష్టమవుతోంది.
సాధారణంగా ఇలాంటి తిరుగుబాట్లు జరిగినప్పుడు ఎంపీలు నేరుగా అధికార బీజేపీలో చేరడం చూస్తుంటాం. కానీ, ఈ 20 మంది ఎంపీలు త్రిపురకు చెందిన, పెద్దగా గుర్తింపు లేని ఒక చిన్న పార్టీని ఎంచుకోవడానికి గల 5 ముఖ్య కారణాలు ఇవే:
1. సురక్షిత మార్గం
పెద్దగా ప్రాచుర్యం లేని ఎన్సీపీఐ (NCPI) పార్టీని ఎంచుకోవడమే తిరుగుబాటుదారుల వ్యూహం. బీజేపీలో నేరుగా చేరితే ఎదురయ్యే చట్టపరమైన ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి ఈ చిన్న పార్టీ ఒక సురక్షితమైన మార్గంగా నిలిచింది. పార్లమెంట్లో తమ సంఖ్యాబలాన్ని కాపాడుకుంటూనే, సాంకేతికంగా అనర్హత వేటు పడకుండా చూసుకోవడానికి ఈ అనామక పార్టీ వీరికి పెద్ద అసెట్గా మారింది. ఇది వీరికి ఇచ్చే చట్టపరమైన రక్షణను బీజేపీ కూడా నేరుగా ఇవ్వలేదు.
2. చట్టపరమైన రక్షణ
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీలో గతంలో జరిగిన టీఎంసీ చీలిక అనుభవాల నుండి ఈ లోక్సభ ఎంపీలు పాఠాలు నేర్చుకున్నారు. అసెంబ్లీలో జరిగిన చీలిక వల్ల అనేక కోర్టు కేసులు, వివాదాలు తలెత్తాయి. "ఇది రాజకీయ విలీనం కంటే చట్టపరమైన రక్షణ కోసమే ఎక్కువ" అని సీపీఐ(ఎం) నాయకుడు సుజన్ చక్రవర్తి విశ్లేషించారు. కోర్టులు, స్పీకర్ చుట్టూ తిరిగే చట్టపరమైన చిక్కులను ముందే ఊహించి, ఈ విలీన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు.
3. పార్లమెంటరీ గుర్తింపు - చట్టబద్ధత
మొదట ఈ తిరుగుబాటు ఎంపీలు మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీతో విడిపోయి, ఒక స్వతంత్ర బ్లాక్గా ఏర్పడి, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ (NDA)కి మద్దతు ఇవ్వాలని భావించారు. అయితే, పార్లమెంటరీ నిబంధనల ప్రకారం స్వతంత్ర గ్రూపుగా విడిపోవడానికి కొన్ని సాంకేతిక అడ్డంకులు ఉన్నాయి. ఈ చట్టపరమైన అడ్డంకిని అధిగమించడానికి ఎన్సీపీఐ వీరికి ఒక 'చట్టబద్ధత' (Legitimacy) కల్పించింది.
"మేము మమతా బెనర్జీ నియంత్రణ లేని ఒక రాజకీయ వేదికను సృష్టించాలనుకున్నాం. సిద్ధాంతాల కంటే ప్రాక్టికల్ ఆలోచనలతోనే ఎన్సీపీఐ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాం. ఇది పార్లమెంట్లో మాకు సులువైన పరిష్కారాన్ని ఇచ్చింది" అని ఒక సీనియర్ తిరుగుబాటు ఎంపీ తెలిపారు.
4. మమతా బెనర్జీ పట్టు నుండి పార్లమెంటరీ విభాగాన్ని వేరు చేయడం
తిరుగుబాటుదారులు తామే "నిజమైన టీఎంసీ" అని క్లెయిమ్ చేయడం లేదు. పార్టీ గుర్తు, జెండా లేదా సంస్థాగత నిర్మాణంపై నియంత్రణ సాధించడం అసాధ్యమని వారికి తెలుసు. అందుకే, వారు ఆ పోరాటానికి దూరంగా ఉన్నారు. సంస్థాగత టీఎంసీ మమతా బెనర్జీ వద్దే ఉంటుందని అంగీకరిస్తూనే, లోక్సభలోని ఎంపీల విభాగాన్ని ఆమె పట్టు నుండి పూర్తిగా విడదీయడం వీరి ప్రధాన లక్ష్యం.
అయితే, ఈ పరిణామాన్ని టీఎంసీ సీనియర్ నేత సౌగతా రాయ్ కొట్టిపారేశారు. "కొంతమంది ఎంపీలు వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అంటే మమతా బెనర్జీ. సంస్థ, కార్యకర్తలు, ప్రజలు ఆమెతోనే ఉన్నారు. లేబుళ్లు మార్చినంత మాత్రాన పార్టీ బలహీనపడదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
5. బీజేపీకి కలిగే రాజకీయ ప్రయోజనం
ఈ తిరుగుబాటు ఎంపీలను ఇప్పుడే నేరుగా తమ పార్టీలో చేర్చుకోవడం కంటే, మిత్రపక్షంగా ఉంచుకోవడమే బీజేపీకి సులభమైన మార్గం అని రాజకీయ విశ్లేషకుడు బిస్వనాథ్ చక్రవర్తి పేర్కొన్నారు. కేంద్ర మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ నివాసంలో పలుమార్లు చర్చలు జరిగినప్పటికీ, బీజేపీ వీరి చేరికపై ఆత్రుత చూపలేదు.
బెంగాల్ రాజకీయాల ప్రకారం, ఈ ఎంపీలు ఇన్నాళ్లూ బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ ఎన్నికల్లో గెలిచినవారే. వీరిని ఒక్కసారిగా పార్టీలో చేర్చుకుంటే పశ్చిమ బెంగాల్లోని స్థానిక బీజేపీ శ్రేణుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతుంది. ఈ సమస్యను ఎన్సీపీఐ మార్గం చక్కగా పరిష్కరించింది. బీజేపీకి పార్లమెంట్లో కావాల్సిన మద్దతు లభిస్తుంది, అదే సమయంలో బెంగాల్లో స్థానిక రాజకీయ సమతుల్యత దెబ్బతినదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More