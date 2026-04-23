గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలు ఏం చెబుతున్నాయి? నేడు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే అంశాలు
ప్రపంచ మార్కెట్లు లాభాల్లో దూసుకుపోతున్నప్పటికీ, భారత స్టాక్ మార్కెట్ నేడు ప్రతికూలంగా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న యుద్ధ మేఘాలు, ముడి చమురు ధరల మంట దేశీయ ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి. నేడు మార్కెట్ గమనాన్ని శాసించే కీలక అంశాలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
గురువారం ఉదయం భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు నష్టాలతో మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) సంకేతాలిస్తోంది. నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ మునుపటి ముగింపుతో పోలిస్తే దాదాపు 171 పాయింట్ల డిస్కౌంట్తో 24,210 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. బుధవారం నాటి భారీ పతనం తర్వాత, నేడు కూడా సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు అదే బాటలో సాగేలా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సానుకూల పవనాలు వీస్తున్నా, భారత్కు మాత్రం 'చమురు' సెగ తగులుతోంది.
హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధం.. పెట్రో మంట
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) వద్ద ఇరాన్ మూడు ఓడలపై దాడి చేయడమే కాకుండా, రెండింటిని స్వాధీనం చేసుకోవడం అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. అమెరికా విధిస్తున్న ఆంక్షలను నిరసిస్తూ ఈ జలసంధిని మూసివేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించడంతో ముడి చమురు ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ బారెల్కు 102 డాలర్ల మార్కును దాటడం భారత్ వంటి దిగుమతి ఆధారిత దేశాలకు పెద్ద దెబ్బ. చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, రూపాయి విలువ క్షీణించే ప్రమాదం ఉంది.
రికార్డుల వేటలో అమెరికా, ఆసియా మార్కెట్లు
ఒకవైపు భారత్ ఆందోళన చెందుతుంటే, మరోవైపు గ్లోబల్ మార్కెట్లు పండుగ చేసుకుంటున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ పొడిగింపు వార్తలతో వాల్ స్ట్రీట్ రికార్డు స్థాయిలో ముగిసింది. ఎస్ అండ్ పి 500, నాస్డాక్ సూచీలు ఆల్టైమ్ హైని తాకాయి. దీని ప్రభావంతో ఆసియా మార్కెట్లు కూడా ఉత్సాహంగా ఉన్నాయి. జపాన్ సూచీ 'నిక్కీ' ఏకంగా 60,000 మార్కును దాటి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించగా, దక్షిణ కొరియా 'కోస్పి' కూడా రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది.
టెక్ రంగంలో ఎన్విడియా, ఆపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి దిగ్గజ షేర్లు లాభాల్లో ముగియడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా టెస్లా తన మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలతో అదరగొట్టింది.
టెస్లా లాభాల జోరు.. ఏఐపై భారీ పెట్టుబడులు
ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా అంచనాలను మించిన లాభాలను ప్రకటించింది. కంపెనీ లాభాలు ఏడాది ప్రాతిపదికన 17 శాతం పెరిగి 477 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి.
"టెస్లా భవిష్యత్తు కేవలం కార్ల తయారీలోనే లేదు; అటానమస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, హ్యూమనాయిడ్ రోబోటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగాల్లో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టబోతున్నాం" అని టెస్లా సీఎఫ్ఓ వైభవ్ తనేజా స్పష్టం చేశారు.
ఈ ఏడాది ఏఐపై ఏకంగా 25 బిలియన్ డాలర్ల మూలధన వ్యయం (Capex) చేయాలని కంపెనీ నిర్ణయించుకోవడం విశేషం.
ఆర్బీఐ ఆందోళన అదే..
ఇటీవల జరిగిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ద్రవ్య పరపతి సమీక్ష సమావేశం (MPC) మినిట్స్ విడుదలయ్యాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎదురయ్యే సవాళ్లపై గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎగుమతులు తగ్గడం, సరఫరా గొలుసులో ఆటంకాలు, పెరిగే ఇంధన ధరలు భారత్ వృద్ధి రేటును ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందుకే వడ్డీ రేట్ల విషయంలో యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలని కమిటీ నిర్ణయించింది.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా స్పందిస్తూ.. "భారత మార్కెట్లు మరికొంత కాలం ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. గ్లోబల్ పరిణామాలను గమనిస్తూ ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే, మార్చి త్రైమాసిక ఫలితాల ఆధారంగా కొన్ని నిర్దిష్ట రంగాల్లో (Sector-specific) షేర్ల కదలికలు ఉండే అవకాశం ఉంది" అని తెలిపారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నేడు భారత మార్కెట్లు నష్టపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రతికూల సంకేతాలు ఇవ్వడం, హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడం ప్రధాన కారణాలు. ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
2. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) అంటే ఏమిటి? ఇది మార్కెట్పై ఎందుకు ప్రభావం చూపుతుంది?
ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే చమురులో దాదాపు 20% ఈ మార్గం ద్వారానే వెళ్తుంది. దీని దిగ్బంధం వల్ల చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి.
3. టెస్లా ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి?
టెస్లా మొదటి త్రైమాసికంలో 17% లాభాల వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఆదాయం కూడా 16% పెరిగింది. రాబోయే కాలంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్పై భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.
4. ఆర్బీఐ (RBI) తాజా మినిట్స్లో ఏం చెప్పింది?
పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి ఆటంకాలు కలుగుతాయని, ఇది భారత ఎగుమతులు, రెమిటెన్స్లపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆర్బీఐ హెచ్చరించింది. చమురు ధరల పెంపు ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుందని పేర్కొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.