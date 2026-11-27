ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు 31%, సిల్వర్ ఫండ్లు 62% పతనం.. అప్పుడు కొన్న వారికి భారీ నష్టం
జనవరి 29 గరిష్ఠాల నుంచి దేశీయ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు 31%, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లు 62% కుప్పకూలాయని వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఆలస్యంగా ప్రవేశించిన మదుపరులు నష్టపోయినా, మూడేళ్లలో అతిపెద్ద గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ వార్షికంగా 24.1% రాబడి ఇచ్చింది.
విలువైన లోహాల ధరలు ఒక్కసారిగా తలకిందులవడంతో దేశీయ గోల్డ్, సిల్వర్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఈటీఎఫ్లు) భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. జనవరి 29 నాటి గరిష్ఠ స్థాయిలతో పోలిస్తే గోల్డ్ ఫండ్లు 31 శాతం పడిపోగా, సిల్వర్ ఫండ్లు 62 శాతం వరకు కుప్పకూలాయి. రికార్డు గరిష్ఠాల వద్ద మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన మదుపరులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని, ముఖ్యంగా భారీ ర్యాలీ తర్వాత సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారిపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా పడిందని వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ నివేదిక తెలిపింది.
అయితే దీర్ఘకాలిక మదుపరులు మెరుగైన స్థితిలోనే ఉన్నారు. గత మూడేళ్లలో అతిపెద్ద గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ వార్షికంగా 24.1 శాతం రాబడిని అందించింది. అధిక విలువల వద్ద ప్రవేశించిన వారికి, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు లభించే రాబడిలో ఉండే తేడాను ఇది స్పష్టం చేస్తోంది. భారీ ర్యాలీ తర్వాత ఆస్తుల వెంట పరుగులు తీయడం వల్ల ఎదురయ్యే నష్టాలను ఈ ధరల దిద్దుబాటు బయటపెట్టింది.
అమెరికా వడ్డీ రేట్లు.. బలపడిన డాలర్
బంగారం ధరల ఇటీవలి పతనానికి అమెరికా ద్రవ్య విధానంపై మారుతున్న అంచనాలు కూడా ఒక కారణమని నివేదిక పేర్కొంది. బంగారం నుంచి వడ్డీ రూపంలో ఆదాయం రాదు. అందువల్ల వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు దీని ఆకర్షణ తగ్గి, రుణ వ్యయాలు తగ్గినప్పుడు ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది.
మూడేళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబరులో వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. నవంబరు 18న విడుదలైన అక్టోబరు సమావేశ మినిట్స్ ప్రకారం, దాదాపు విధాన నిర్ణేతలందరూ వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచడమే సముచితమని భావించారు. ద్రవ్య విధానాన్ని మరింత కఠినతరం చేసే అవకాశాలు కనిపించడంతో, అమెరికా డాలర్ 2025 మార్చి తర్వాత అత్యధిక స్థాయికి బలపడింది. ఇది బంగారంపై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచింది.
నవంబరు 25 నాటికి స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సు సుమారు 3,530 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయింది. 2025 సెప్టెంబరు ప్రారంభం తర్వాత ఇదే అత్యల్ప స్థాయి కాగా, జనవరి రికార్డు కంటే మూడో వంతు కంటే ఎక్కువ తక్కువగా ఉంది.
భారత్లో ఈ తగ్గుదల కొంత తక్కువగానే కనిపించింది. అతిపెద్ద గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 31 శాతం పడింది. రూపాయి విలువ బలహీనపడటం, మే నెలలో దిగుమతి సుంకాన్ని 15 శాతానికి పెంచడం వల్ల దేశీయ ధరలకు కొంత అండ లభించింది. అయినప్పటికీ మార్కెట్లో హెచ్చుతగ్గులు అధికంగానే ఉన్నాయి. నవంబరు 25న అతిపెద్ద గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 2.8 శాతం, అతిపెద్ద సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ 5.8 శాతం నష్టపోయాయి.
రికార్డు పెట్టుబడులు.. రాబడిలో అంతరం
జనవరిలో భారతీయ మదుపరులు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో రికార్డు స్థాయిలో రూ.24,040 కోట్లు కుమ్మరించారు. ఆ నెలలో ఈక్విటీ ఫండ్లకు వచ్చిన రూ.24,029 కోట్లతో ఇది దాదాపు సమానంగా నిలిచిందని పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థ వెల్లడించింది. మూడేళ్లలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలోకి వచ్చిన పెట్టుబడుల్లో దాదాపు మూడు వంతుల వాటా ఏప్రిల్ 2026 వరకు ఉన్న ఎనిమిది నెలల్లోనే వచ్చింది.
ధరలు దిద్దుబాటుకు లోనైనప్పటికీ మదుపరులు కొనుగోళ్లు ఆపలేదు. ఫిబ్రవరి నుంచి అక్టోబరు మధ్య మరో రూ.25,359 కోట్లు జత చేశారు. దీంతో తొలి పది నెలల్లో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలోకి వచ్చిన మొత్తం పెట్టుబడులు రూ.49,399 కోట్లకు చేరాయి. ఇది 2025 మొత్తం ఏడాదిలో వచ్చిన పెట్టుబడుల కంటే ఎక్కువ.
సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లకు కూడా గట్టి డిమాండ్ కనిపించింది. అక్టోబరులో వీటిలోకి రూ.3,092 కోట్లు వచ్చాయి. సెప్టెంబరుతో పోలిస్తే ఇది 57 శాతం ఎక్కువ. ఫండ్ రాబడికి, వేర్వేరు ధరల వద్ద ప్రవేశించిన మదుపరులకు వచ్చే నిజమైన రాబడికి మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని ఈ ధోరణి చూపుతోంది. ఉదాహరణకు, గత ఏడాది పాటు అతిపెద్ద సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లో నెలకు రూ.1,000 చొప్పున సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (సిప్) చేస్తే, రూ.12,000 పెట్టుబడి విలువ దాదాపు రూ.7,510కి చేరేది.
వెండిలో ఎందుకింత తీవ్రమైన పతనం?
ధరలు తగ్గడానికి ముందు వెండిలో విపరీతమైన ర్యాలీ జరగడమే, ఇప్పుడు ఇంత లోతుగా పడిపోవడానికి కారణం. జనవరి 29 నాటికి ఏడాది కాలంలో అతిపెద్ద గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 113 శాతం పెరిగితే, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ ఏకంగా 308 శాతం దూసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాత వెండి ఔన్సు సుమారు 40 డాలర్లకు పడిపోయింది. ఇది జనవరి గరిష్ఠం కంటే దాదాపు మూడింట రెండు వంతులు తక్కువ.
బంగారానికి సెంట్రల్ బ్యాంకుల నిల్వల కొనుగోళ్ల మద్దతు ఉంటుంది కానీ, వెండికి ఆ అండ లేదు. వెండి ధరలు వ్యక్తిగత మదుపరుల సెంటిమెంట్, పారిశ్రామిక వినియోగంపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి. ఈ ఏడాది పారిశ్రామిక డిమాండ్ 5 శాతం తగ్గుతుందని, సౌర రంగానికి సంబంధించిన డిమాండ్ 19 శాతం పడిపోతుందని సిల్వర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంచనా వేస్తోంది.
బంగారంతో పోలిస్తే వెండిలో హెచ్చుతగ్గులు చాలా ఎక్కువ. మూడేళ్ల వార్షిక అస్థిరత వెండిలో 44.7 శాతంగా ఉంటే, బంగారంలో 20.5 శాతంగా, నిఫ్టీ 50లో 14 శాతంగా నమోదైంది.
పోర్ట్ఫోలియోకు బంగారం అండ
ధరలు దిద్దుబాటుకు గురైనప్పటికీ, ద్రవ్య, ఆర్థిక వ్యవస్థల్లోని అనిశ్చితుల నుంచి రక్షణ కల్పించే సాధనంగా బంగారం దీర్ఘకాలిక ప్రాధాన్యం చెక్కుచెదరలేదు. విదేశీ మారకపు నిల్వల స్తంభన, అమెరికా డాలర్పై ఆందోళనల నేపథ్యంలో పోర్ట్ఫోలియోకు రక్షణ కవచంగా బంగారం నిలుస్తోంది. అయితే పోర్ట్ఫోలియో బీమాగా బంగారం పాత్రకు, వడ్డీ రేట్ల అంచనాల వల్ల కలిగే స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలకు మధ్య మదుపరులు తేడా గుర్తించాలి.