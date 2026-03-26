నిలకడగా బంగారం ధరలు.. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య అసలేం జరుగుతోంది?
గల్ఫ్ యుద్ధం ముగింపు విషయంలో అమెరికా, ఇరాన్ పరస్పర విరుద్ధ ప్రకటనలు చేస్తుండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు నిలకడగా ఉన్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాల మధ్య ఇన్వెస్టర్లు ఆచి తూచి అడుగులు వేస్తున్నారు.
మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాల మధ్య పసిడి ధరలు నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా స్వల్పంగా కోలుకున్న బంగారం, ప్రస్తుతం అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న దౌత్యపరమైన పరిణామాలను గమనిస్తూ ఒకే స్థాయిలో స్థిరపడింది. గురువారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సు బంగారం ధర సుమారు $4,520 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
మధ్యవర్తిత్వంపై భిన్న వాదనలు
యుద్ధం ముగింపునకు సంబంధించి అగ్రరాజ్యం అమెరికా, ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రకటనలు ఇన్వెస్టర్లలో గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాయి. గల్ఫ్ యుద్ధానికి స్వస్తి పలికేందుకు తాము 15 సూత్రాల శాంతి ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేశామని, ఇరాన్తో చర్చలు జరుగుతున్నాయని వైట్ హౌస్ చెబుతోంది. అయితే, ఇరాన్ మాత్రం ఈ వాదనలను తోసిపుచ్చింది. అమెరికా పంపిన ప్రతిపాదనలను తాము తిరస్కరించడమే కాకుండా, తమదైన షరతులను ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ తెరపైకి తెచ్చింది. ఒకవైపు శాంతి చర్చల మాటలు వినిపిస్తున్నా, మరోవైపు అమెరికా వేల సంఖ్యలో అదనపు దళాలను గల్ఫ్ ప్రాంతానికి పంపడం యుద్ధ భయాలను తగ్గనివ్వడం లేదు.
యుద్ధం మొదలయ్యాక 15 శాతం పతనం
దాదాపు నెల రోజుల క్రితం యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి బంగారం ధరలు సుమారు 15 శాతం వరకు క్షీణించాయి. సాధారణంగా యుద్ధ సమయంలో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయని భావిస్తారు, కానీ ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఇంధన ధరలు (ముడి చమురు) విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనివల్ల అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉండటంతో, వడ్డీ లేని బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇన్వెస్టర్లు వెనుకాడుతున్నారు.
ఆర్థిక మాంద్యం ముప్పు?
దీర్ఘకాలిక యుద్ధం వల్ల అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటుపడుతుందనే ఆందోళనలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. వాల్ స్ట్రీట్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగిత పెరిగి ఆర్థిక మాంద్యం (Recession) వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. "ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు కొంతకాలం కొనసాగే ప్రమాదం ఉంది" అని స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ పీఎల్సీ విశ్లేషకులు సుదక్షిణ ఉన్నికృష్ణన్ పేర్కొన్నారు.
బ్లూమ్బెర్గ్ లెక్కల ప్రకారం, యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుండి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ (ETF)ల నుండి సుమారు 85 టన్నుల బంగారం నిల్వలను ఇన్వెస్టర్లు విక్రయించారు. ధరలు ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉందన్న భయంతో మరిన్ని విక్రయాలు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
వెండి, ప్లాటినం పరిస్థితి ఏంటి?
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా 0.4 శాతం పెరిగి ప్రస్తుతం $71.52 వద్ద కొనసాగుతోంది. ప్లాటినం, పల్లాడియం ధరలు కూడా స్వల్ప లాభాల్లో ఉన్నాయి. అయితే అమెరికన్ డాలర్ విలువ బలంగా ఉండటంతో ఇతర లోహాల ధరలపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్రశ్న: యుద్ధం ఉన్నా బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గతున్నాయి?
జవాబు: యుద్ధం వల్ల చమురు ధరలు పెరిగాయి. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయంతో కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు బంగారంపై పెట్టుబడి కంటే బాండ్ల మీద ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తారు, అందుకే ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
ప్రశ్న: ఇప్పుడు బంగారం కొనడం మంచిదేనా?
జవాబు: మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఇరాన్-అమెరికా శాంతి ప్రతిపాదనలపై ఆధారపడి ఉంది. చర్చలు సఫలమైతే ధరలు మరింత స్థిరపడే అవకాశం ఉంది, లేదంటే ఒడిదుడుకులు తప్పవు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.