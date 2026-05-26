    తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఇన్వెస్టర్ల లాభాల స్వీకరణే కారణమా?

    లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) కారణంగా దేశీయ ఎంసీఎక్స్‌ (MCX) మార్కెట్‌లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తమయ్యారు.

    Published on: May 26, 2026 9:30 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గత కొన్ని రోజులుగా రికార్డు స్థాయిల వద్ద కదలాడుతున్న పసిడి ధరలకు నేడు బ్రేక్ పడింది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, అమెరికా డాలర్ బలపడటం వంటి పరిణామాలు పసిడిపై ఒత్తిడి పెంచాయి. మంగళవారం (మే 26) ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో దేశీయ మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం, వెండి ధరలు క్షీణించాయి. ఇన్వెస్టర్లు తమ వద్ద ఉన్న నిల్వలను విక్రయించి లాభాలను వెనక్కి తీసుకోవడం (Profit Booking) ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.

    తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం, వెండి ధరలు
    ఎంసీఎక్స్‌లో నేటి ధరల తీరు

    మంగళవారం ఉదయం 9:10 గంటల సమయంలో, ఎంసీఎక్స్‌లో జూన్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.24% తగ్గి 10 గ్రాములకు 1,58,699 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదేవిధంగా, వెండి ధరల్లో మరింత పతనం నమోదైంది. జూలై సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 1.22% క్షీణించి కిలో 2,73,349 స్థాయికి పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోనూ స్పాట్ గోల్డ్ 0.7% తగ్గి 4,537 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, వెండి 1.8% మేర పతనమై 76.66 డాలర్లకు చేరుకుంది.

    చమురు ధరల సెగ.. ద్రవ్యోల్బణ భయాలు

    మధ్యప్రాచ్యంలో సంక్షోభం చమురు ధరలను ఉడికిస్తోంది. దక్షిణ ఇరాన్‌లోని క్షిపణి లాంచ్ సైట్లు, బోట్లపై అమెరికా దళాలు దాడులు జరిపినట్లు వస్తున్న వార్తలతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. సోమవారం బ్యారెల్‌కు 96 డాలర్ల దిగువకు చేరిన ముడిచమురు, మంగళవారం ఉదయానికి 1% పెరిగి 98 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    ముడిచమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా భారమై, నిత్యావసరాల ధరలు పెరుగుతాయి. ఇది భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచుతుంది. సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణానికి రక్షణగా (Hedge) బంగారాన్ని భావించినప్పటికీ, ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేసేందుకు కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉండటం పసిడికి ప్రతికూలంగా మారుతోంది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ డిసెంబర్ నాటికి వడ్డీ రేట్లు పెంచే అవకాశం 56% ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల సందిగ్ధత

    ఒకవైపు దాడులు జరుగుతున్నా, మరోవైపు చర్చల ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతోంది. ఖతార్ రాజధాని దోహాలో ఇరాన్ చర్చల ప్రతినిధులు అమెరికాతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. అయితే, "చర్చల పత్రంలోని భాషా పరమైన అంశాలపై ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది" అని అమెరికా సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మార్కో రూబియో పేర్కొన్నారు. ఇటు ఇజ్రాయెల్ కూడా హెజ్బొల్లాపై దాడులను ఉధృతం చేస్తామని ప్రకటించడం మార్కెట్లలో ఆందోళన పెంచుతోంది.

    భారత మార్కెట్లపై ప్రభావం ఏంటి?

    అంతర్జాతీయంగా డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటం వల్ల ఇతర దేశాల కరెన్సీలతో పోలిస్తే బంగారం కొనుగోలు భారంగా మారుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్ తగ్గి ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మన దేశంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముగింపు దశకు రావడం, ధరలు గరిష్ట స్థాయిల్లో ఉండటంతో కొనుగోలుదారులు కూడా వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. నేడు బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి వల్ల ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడం, డాలర్ బలపడటం వల్ల ధరలు తగ్గాయి.

    2. ముడిచమురు ధరలకు, బంగారానికి సంబంధం ఏంటి?

    ముడిచమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. దీనిని అదుపు చేసేందుకు ఆర్బీఐ లేదా ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, వడ్డీ లేని ఆస్తి అయిన బంగారంపై పెట్టుబడులు తగ్గి ధరలు తగ్గుతాయి.

    3. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు బంగారంపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయి?

    యుద్ధం లేదా ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పుడు బంగారం సురక్షిత పెట్టుబడి (Safe Haven)గా మారుతుంది. అయితే, ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతుండటం, వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాల వల్ల ధరల్లో ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తున్నాయి.

    4. రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా?

    ఇది పూర్తిగా ఇరాన్-అమెరికా చర్చల ఫలితం, డిసెంబర్ నెలలో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఇన్వెస్టర్ల లాభాల స్వీకరణే కారణమా?
